IBM полностью перенесла в Индию разработку своей легендарной ОС UNIX. Американских программистов вынуждают уволиться

AIX теперь разрабатывают в Индии

Корпорация IBM полностью перенесла разработку своей операционной системы AIX из США в Индию, пишет The Register.

По информации издания, соответствующее решение было принято в III квартале 2022 г. До этого число сотрудников североамериканского и индийского офисов компании, занятых в проекте, было приблизительно равным.

По оценке источника The Register, около 80 разработчиков из США было затронуто решением менеджмента IBM. Формально под сокращение они не попали – им было предложено самостоятельно подыскать себе новый проект в американском подразделении. Конкретных сроков на поиски отведено не было.

AIX теперь разрабатывают в Индии

Как отмечает издание, большая часть специалистов уже примкнула к другим командам разработчиков, а оставшиеся пребывают в подвешенном состоянии (буквально «застряли в перераспределительном лимбе»; stuck in redeployment limbo). Другими словами, они не сумели найти себе новое занятие в компании, но и не были уволены.

«Похоже также, что все эти люди, находящиеся в состоянии "перераспределения" в IBM", являются пожилыми сотрудниками, имеющими право выхода на пенсию, – рассказал источник The Register в IBM – Среди моих коллег бытует мнение, что перераспределение используется для того, чтобы вытеснить пожилых сотрудников из компании и сделать это таким образом, чтобы избежать сопутствующих проблем».

Хитрости, помогающие сэкономить

В США при увольнении в рамках сокращения штата сотрудник, как правило, имеет право на получения выходного пособия. Сама же процедура для компании сопряжена с рядом проблем бюрократического характера. Работодателю, желающему проредить персонал, проще и выгоднее подтолкнуть сотрудников уволиться по собственному желанию – это позволяет сэкономить деньги и нивелировать риски, связанные с потенциальным обращением попавших под сокращение в суд.

Одним из способов принуждения сотрудников к увольнению по собственной инициативе, в частности, взятых на вооружение IBM, является так называемая практика перераспределения (redeployment). Оказавшимся ненужными в результате переформатирования команд специалистам предлагают перейти в другой проект внутри компании, в некоторых случаях – на условиях релокации, в том числе и за границу. Перспектива переезда особенно сильно пугает сотрудников IBM – на него соглашается лишь 8-10% из числа тех, кому такая опция была предложена.

Источники The Register утверждают, что IBM не раскрывает численность персонала, попадающего под перераспределение и то, каким именно образом осуществляется подбор новой позиции для затронутых им специалистов, в частности, помогает ли в этом менеджмент компании. Количество людей, не преуспевших в поисках и решивших покинуть компанию IBM также не раскрывает.

В августе 2022 г. CNews писал о том, что IBM вынудила значительную часть персонала, оставшегося без дела после продажи подразделения Watson Health, уволиться по собственному желанию.

О намерении IBM продать часть активов своего убыточного подразделения Watson Health, занятого в разработке технологий для здравоохранения, CNews сообщил в январе 2022 г. Покупателем выступила инвестиционная компания Francisco Partners. Сумма сделки составила $1 млрд. На развитие подразделения IBM потратила по меньшей мере в четыре раз больше.

Особого внимания заслуживает тот факт, что средний возраст специалистов, потерявших работу в результате отчуждения Watson Health компанией составил 48 лет. Правда, следует иметь в виду, что по итогам сделки безработными осталось около 50 человек из 2 тыс., составлявших штат подразделения на момент его продажи.

Дискриминация в IBM

IBM на протяжении многих лет обвиняют в систематической дискриминации по отношению к сотрудникам старшего возраста. Компания стремится избавиться от специалистов, которых весьма условно можно отнести к пожилым, в рамках кампании по повышении собственной привлекательности для миллениалов (людей, родившихся после 1981 г.; – прим. CNews), которая стартовала не позднее чем в 2014 г.

Периодически с корпорацией судятся бывшие сотрудниками в возрасте, которые считают, что их уволили несправедливо. Нередко подобные разбирательства оказываются урегулированными заканчиваются миром по соглашению сторон. Условия таких соглашений практически всегда остаются тайной. Однако, учитывая тот факт, что сверхбогатый ИТ-гигант, как правило, предпочитает идти на мировую, аргументы у истцов, вероятно, оказываются весьма убедительными, а их огласка способна нанести корпорации серьезный репутационный ущерб.

В адрес IBM поступали обвинения в дискриминации не только по возрастному признаку. Так, в марте 2022 г., как писал CNews, дата-сайентист Майкл Стиклер (Michael Stickler) обратился в суд, будучи совершенно убежден в том, что в корпорации к нему, мужчине, в определенных ситуациях относились хуже, чем к сотрудникам женского пола.

Некоторые факты об AIX

AIX (Advanced Interactive eXecutive) – линейка проприетарных операционных систем, разработку которых с 1986 г. ведет корпорации IBM для собственных аппаратных платформ.

AIX относится к семейству Unix и основана на System V с расширениями, совместимыми с 4.3BSD, ориентирована на рабочие станции и серверы, работающие под управлением IBM Power Platform.

AIX стала первой ОС с журналируемой файловой системой. ФС такого типа сегодня используются в большинстве мейнстримных ОС по умолчанию (NTFS, ext4 и др.).

Последний релиз AIX (версия 7.3 TL1) состоялся 2 декабря 2022 г.