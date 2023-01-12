Из ИТ-института «Ростеха» уволились 70% сотрудников. Материал CNews о его проблемах привел к уголовному делу

Сотрудники входящего в «Ростех» ЦНИИ «Электроника», головного разработчика стратегии развития радиоэлектронной промышленности России до 2030 г., не получали зарплату восемь месяцев, что привело к возбуждению уголовного дела. Оно было прекращено после погашения долгов, но после этого руководство снова прекратило расчет с работниками, вынудив их подать заявление о возобновлении дела. Финансовое состояние института крайне сложное, по разным данным его покинуло 70-90% работников, однако руководство ЦНИИ утверждает, что в течение 2023-2024 гг. собирается восстановить позиции института в отрасли.

Уголовное дело для «Электроники»

Как стало известно CNews, многомесячная задержка зарплаты сотрудникам входящего в «Ростех» Центрального НИИ экономики, систем управления и информации (ЦНИИ) «Электроника» привела к возбуждению уголовного дела. Копия документа, подтверждающего этот факт, имеется в распоряжении редакции.

Данный институт является головным разработчиком стратегии развития радиоэлектронной промышленности России до 2030 г., государственной программы «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности до 2025 г.» и других программно-целевых документов, закладывающих основы будущего отечественной радиоэлектроники. Помимо написания государственных программ, институт разрабатывает стратегии развития отдельных холдингов и корпораций, а также бизнес-планы конкретных проектов.

Ранее задержки зарплат вынудили работников ЦНИИ обратиться во множество инстанций, в том числе дойдя до Следственного комитета и Головинской межрайонной прокуратуры, и даже написать в августе 2022 г. письмо на имя Президента России Владимира Путина (копии документов, касающиеся части обращений, имеются в распоряжении CNews).

Уголовное дело № 12202450012000079 было возбуждено Головинским межрайонным следственным отделом Следственного управления по Северному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве 7 ноября 2022 г. по ст. 145.1 УК РФ. Данная статья описывает ответственность за полную невыплату зарплаты свыше двух месяцев. Максимальное наказание за это преступление — лишение свободы на срок до трех лет.

ЦНИИ «Электроника» почти полностью лишился штатных сотрудников

В рамках дела рассматривались невыплаты в период с февраля по сентябрь 2022 г. Как сообщили CNews работники института, потерпевшими по делу было признано около 30 сотрудников, остававшихся на тот момент в штате ЦНИИ. Сейчас все долги за указанный период руководством института были перед ними погашены. Взамен всем работникам пришлось подписать заявления на имя старшего следователя по делу об отказе от статуса потерпевшего (копия бланка заявления имеется в распоряжении CNews).

С учетом данного факта 28 декабря 2022 г. уголовное дело было прекращено. «Вместе с тем, несмотря на принятые органами прокуратуры и следствия меры, а также обещание акционера (АО «Росэлектроника»; входит в «Ростех», — прим. CNews) не допускать в дальнейшем нарушений законодательства России в части оплаты труда работников, задолженность по заработной плате в ЦНИИ “Электроника” в настоящее время вновь увеличилась и по состоянию на 10 января 2023 г. срок задержки выплат составляет более трех месяцев», — сообщил CNews в письме Совет ветеранов ЦНИИ.

В этой связи оставшиеся в штате института работники подали заявление о возобновлении прекращенного уголовного дела.

Роль СМИ

Совет ветеранов предприятия не сомневается, что на возбуждение уголовного дела повлиял выход материала CNews в конце августа 2022 г., перепечатанный рядом других изданий. «Общественный резонанс, последовавший за публикацией в СМИ обращения работников ЦНИИ “Электроника” в связи с систематическими невыплатами в организации заработной платы, вызвал незамедлительную реакцию правоохранительных органов», — отметили сотрудники института в своем письме в редакцию.

Первоначальное же обращение ЦНИИ в CNews было вызвано тем фактом, что редакция на протяжении нескольких лет подробно следила за развитием схожей ситуации в другой ИТ-структуре «Ростеха» — Центральном НИИ экономики, информатики и систем управления (ЦНИИ ЭИСУ). К 2017 г. Институт накопил огромные долги, не платил сотрудникам зарплаты, что также спровоцировало их обратиться к Путину. Однако спасти предприятие это не помогло — в конце 2019 г. ЦНИИ ЭИСУ был признан банкротом.

Ситуация в ЦНИИ в цифрах

Как ранее писал CNews на основании имевшихся у него документов, численность работников НЦИИ за последние месяцы сильно сократилась. «Согласно штатному расписанию общества, утвержденному приказом от 24 января 2022 г. штатная численность работников составляет 154 штатные единицы, — говорилось в определении Головинской межрайонной прокуратуры от 7 июля 2022 г. — По состоянию на 1 июля 2022 г. среднесписочная численность работников общества составляет 46 человек».

При подготовке данного материала сотрудники ЦНИИ заверили CNews, что с февраля 2022 г. по сегодняшний день институт покинуло свыше 100 человек, и сейчас в штате осталось всего около десяти работников. Исходя из этих данных можно сделать вывод, что за год ЦНИИ покинуло свыше 90% штата. Официальные представители института привели иные данные (см. ниже).

По данным собеседников редакции, общие долги предприятия перед контрагентами, налоговыми органами и сотрудниками превышают 60 млн руб.

Имущественный комплекс и активы предприятия, включая четыре этажа офисного здания на ул. Космонавта Волкова в Москве, обладают номинальной стоимостью примерно в 300 млн руб., хотя их рыночная стоимость существенно выше.

Финансовые показатели института за последние годы из публичного доступа скрыты. По данным «Контур.фокуса», последний относительно крупный госконтракт (на 19,5 млн руб.) ЦНИИ получил в сентябре 2020 г.

Еще в июне 2022 г. «Росэлектроника», в чей контур управления официально входит ЦНИИ, уведомила председателя первичной профсоюзной организации института Елену Болотову, что с 2019 г. в ЦНИИ происходит существенное снижение объема контрактов от основного заказчика — Минпромторга, что негативно сказывается на экономическо-финансовом состоянии института. «По состоянию на сегодняшний день все контракты по линии Минпромторга передаются в НИИ “Центр”», — говорилось в уведомлении (копия документа имеется в распоряжении CNews).

В «Росэлектронике» сообщили CNews, что на данный момент ЦНИИ передан в доверительное управление непосредственно в «Ростех».

Официальные комментарии ЦНИИ «Электроника»

Официальные представители ЦНИИ подтвердили CNews факты возбуждения и последующего прекращения уголовного дела, а также снижения числа контрактов с Минпромторгом и передачи большей части новых работ во ФГБУ "ВНИИР" и ФГУП «ВНИИ “Центр”».

«В 2022 г. в соответствии с нормами трудового законодательства проведены организационно-штатные мероприятия: было уволено 70 работников — все по собственному желанию, — отмечают собеседники CNews. — Следует отметить, что часть из них вышла на пенсию, значительная часть практически сразу была трудоустроена во ВНИИ “Центр”. В настоящий момент фактическая численность сотрудников института составляет 27 человек».

Таким образом, по официальным данным, исход сотрудников из института в 2022 г. составил немногим более 70%.

«Размер задолженности по заработной плате перед действующими и бывшими работниками общества на момент возбуждения уголовного дела составлял 7 776 796 руб., — продолжают официальные представители ЦНИИ. — В ноябре 2022 г. задолженность по заработной плате была погашена в полном объеме за счет средств института. Работники института в качестве потерпевших, подозреваемых или обвиняемых не привлекались».

По заверению собеседников редакции, в ближайшее время новая задолженность по зарплате и иным выплатам за период с октября по декабрь 2022 г. будет погашена. «Выплата текущей задолженности и недопущение образования новой задолженности перед работниками общества планируется за счет взыскания дебиторской задолженности и выполнения работ по контрактам общества», — поясняют они.

«В настоящий момент формируется программа финансового оздоровления ЦНИИ “Электроника” на 2023-2024 гг. предполагающая восстановление позиций института в отрасли», — заключили официальные представители института.

Управляющая организация чувствует себя лучше ЦНИИ

Примечательно, что по внешним признакам затяжных финансовых проблем нет у управляющей организации института — вышеупомянутого АО «Мосэп».

По данным «Контур.фокуса», по итогам 2021 г. это АО увеличило свой баланс на 49% до 620,1 млн руб. В этот же отчетный период ее выручка выросла по сравнению с предыдущим годом на 110% до 891,9 млн руб. Чистая прибыль оказалась на уровне 6,9 млн руб.

Былые заслуги ЦНИИ

Свою значимость для радиоэлектронной отрасли России в вышеупомянутом письме Президенту сотрудники ЦНИИ объясняли множеством фактов. «Наше предприятие уже более полувека успешно работает на благо отечественной радиоэлектронной промышленности, — говорится в документе. — Датой основания института считается 19 августа 1964 г., когда был подписан соответствующий приказ Государственного комитета по электронной технике СССР (№ 185). При этом инициатива создания уникального информационно-аналитического комплекса, призванного осуществлять всестороннюю оценку текущих тенденций в отрасли, исходила непосредственно от Совета министров СССР, что подтверждается его распоряжением № 1632р от 6 августа 1964 г.».

Сотрудники НЦИИ уверены, что их институт — это уникальный информационно-аналитический центр российской радиоэлектронной промышленности, координирующий деятельность предприятий отрасли в области экономики, научно-технической политики и международного сотрудничества.

«С первых дней своего существования предприятие выполняет непростую и очень ответственную задачу по управлению отечественной радиоэлектронной отраслью — от проведения научных исследований до непосредственного внедрения новых технологий в производство, — говорится в письме. — Институт анализирует и публикует результаты научной деятельности лучших отраслевых экспертов. С 1968 г. начал свою историю научный журнал “Обмен опытом в радиопромышленности” (с 1991 г. выходит под названием “Радиопромышленность”), а в 1972 г. — научный журнал “Вопросы радиоэлектроники”».

По заверению заявителей, институт не только создает стратегические и программно-целевые документы, способствующие повышению эффективности ее деятельности, но и контролирует ход их реализации.

Темная история

Есть в истории ЦНИИ и не слишком приятные страницы. В сентябре 2020 г. CNews писал, что правоохранительные органы задержали заместителя главы департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Антона Исаева. Об этом сообщал «Интерфакс» со ссылкой на свои источники.

По данным информагентства, Исаева подозревали в организации схем хищения денежных средств в период работы на должности одного из руководителей ЦНИИ «Электроника». Чиновник якобы заключал фиктивные договоры с фирмами-однодневками, через которые выводил бюджетные средства. Сумма хищения не уточнялась. В отношении чиновника было возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Максимальный срок лишения свободы по этой статье составляет 10 лет.

В феврале 2021 г. под стражу была заключена генеральный директор ЦНИИ Алена Фомина. Ей также было предъявлено обвинение по 159 УК.