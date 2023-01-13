Пентагону запретили покупать за $400 млн очки Microsoft HoloLens, потому что у военных от них головная боль и тошнота

Microsoft недополучит $400 млн

Конгресс США отказался выделить Пентагону $400 млн на закупку 6,9 тыс. единиц тактических очков IVAS в основе которых лежит гарнитура дополненной реальности (AR) HoloLens корпорации Microsoft, пишет Bloomberg.

Основанием для отказа стали неудовлетворительные результаты, полученные в ходе полевых испытаний этого высокотехнологичного элемента военной экипировки.

IVAS (Integrated Visual Augmentation System; интегрированная система визуальной аугментации) – пехотная система дополненной реальности, включающая очки с набором камер и проекционным дисплеем, модули обработки данных, навигации и связи, а также оценки физического состояния бойца. Устройство базируется на AR-гарнитуре HoloLens 2, представленной Microsoft в 2017 г.

Американские десантники испытывают систему IVAS

В 2021 г. Microsoft выиграла контракт на поставку армии США очков дополненной реальности HoloLens. По его условиям военные намеревались закупить более 120 тыс. устройств в последующие 10 лет. Сумма контракта оценивалась в $21,88 млрд. Контракт на разработку прототипов IVAS «редмондский гигант» получил в 2018 г.

Результаты испытаний

Испытания в условиях, приближенных к реальным, проходили в течение трех недель с 18 июня 2022 г. В его рамках 70 пехотинцев, экипированных устройствами IVAS, отработали несколько три 72-часовых боевых сценария, предполагавших как оборонительные, так и наступательные действия.

Как отмечает Bloomberg, результаты оказались отрезвляющими. Применение IVAS вызывало у американских военных головные боли, усталость глаз и тошноту. Среди более чем 80% тех, кто столкнулся с этими неприятными симптомами, испытал их в первые три часа с момента начала ношения очков.

Помимо негативного влияния на самочувствие солдат, испытания выявили чрезмерное количество проблем с работоспособностью ключевых функций устройства.

Приказано доработать

Американский парламент принял решение направить $40 млн из $400 млн, запрошенных военными, на разработку более совершенной версии устройства – IVAS 1.2. В декабре 2022 г. Минобороны США разместило заказ на доработку девайса на сумму в $125 млн.

В обновленной версии IVAS, как ожидается, будут устранены выявленные в ходе испытаний недостатки, отрицательно сказывавшиеся на физическом состоянии солдат.

Кроме того, будет модернизирован дисплей, а также решены проблемы с неравномерным распределением веса конструкции, которые снижают уровень комфорта бойца при ношении устройства совместно с типовым шлемом.

Наконец, версия 1.2 получит обновление программной «начинки», нацеленное на повышение надежности и энергоэффективности устройства.

Сотрудничество Microsoft с военными

Гарнитуры дополненной реальности – это не единственное направление, по которому Microsoft сотрудничает с Пентагоном.

Как ранее сообщил CNews, в декабре 2022 г. корпорация была допущена до нового проекта военных по развитию собственной облачной инфраструктуры под названием “Joint Warfighter Cloud Capability” или JWCC, реализация которого была оценена в $10 млрд. Помимо Microsoft, в развертывании облака для МО США поучаствуют Amazon, Google и Oracle.

Инициатива JWCC является прямой наследницей проекта JEDI (Joint Enterprise Defense Infrastructure), который также предусматривал развитие облачной инфраструктуры Пентагона. 10-миллиардный контракт на его реализацию Microsoft единолично выиграла в 2019 г., однако в 2021 г. военные решили расторгнуть соглашение с Microsoft. Этому предшествовало обращение Amazon, которая также претендовала на роль единственного исполнителя в рамках JEDI, но проиграла.