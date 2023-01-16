Европол накрыл колл-центры, обманывавшие криптоинвесторов по всему миру

Международная операция Европола привела к ликвидации крупной группировки мошенников, паразитировавших на криптоинвесторах из Германии и других стран. Злоумышленники использовали как минимум четыре колл-центра в ходе своих атак.

Начнем с малого

Европол в рамках международной операции ликвидировал сразу четыре мошеннических колл-центра в Восточной Европе, через которые осуществлялись криминальные операции с криптовалютами.

Летом 2022 г. правоохранительные органы Болгарии, Германии, Сербии и Кипра начали расследование в отношении нескольких мошеннических ресурсов, якобы предлагавших выгодные схемы инвестирования в криптовалюты.

Потенциальным жертвам предлагалось вложить небольшие (трехзначные) суммы. Затем мошенники сообщали жертвам о резком взлете цен именно на те криптовалюты, в которые они вложились, и настоятельно советовали инвестировать более крупные деньги.

Большинство жертв — это граждане Германии. Несколько пострадавших, лишившихся в общей сложности более 2 млн евро, обратились в полицию. В Европоле, однако, полагают, что преимущественно жертвы предпочли отмалчиваться, и что на самом деле ущерб в нанесен в несколько раз больший — вплоть до сотен миллионов евро.

Как выяснил Европол, мошеннические колл-центры обманули криптоинвесторов на миллионы евро

Среди пострадавших также жители Швейцарии, Австралии и Канады.

«Очевидно, что мошенники рассчитывали на низкий уровень осведомленности своих жертв в вопросах криптовалют, — говорит Анастасия Мельникова, директор по информационной безопасности компании SEQ. — Достаточно было проверить независимые источники, чтобы убедиться, что криптовалюты теряли в цене на протяжении всего 2022 г., и никаких особо резких скачков цен не было. Вероятно, мошенники использовали социальную инженерию, чтобы убедить жертв верить только им и не срываться с крючка».

15 человек, будет больше

В общей сложности Европол арестовал 15 подозреваемых в Германии и Сербии, обыскал 22 локации в Болгарии, Кипре и Сербии и опросил 261 свидетеля и подозреваемых, часть из которых теперь подвергнется судебному преследованию.

Также были изъяты электронное оборудование, данные и документы, а кроме того — аппаратные криптокошельки, на которых размещалось около $1 млн в криптовалютах.

Ранее, в марте 2022 г., Европол ликвидировал еще одну подобную группировку, арестовав в общей сложности 108 подозреваемых в Латвии и Литве. Те также занимались инвестиционным мошенничеством в криптовалюты.

Мошенники руководили группой из 200 «трейдеров», которые названивали жертвам на английском, русском, польском языках, а также на хинди, и предлагали инвестировать в криптовалюты, товары и зарубежную фиат-валюту. Жертвы лишились в общей сложности 3 млн евро, хотя, как и в этот раз, реальный ущерб мог быть намного большим.

Как отмечает издание Bleeping Computer, в октябре 2022 г. ФБР опубликовало предупреждение о росте случаев мошенничества в отношении криптоинвесторов и описало наиболее распространенные признаки угрозы. В частности, причинами для беспокойства должны быть внезапные сообщения от посторонних или людей, с которыми вы давно утратили всякий контакт, URL «инвестиционной платформы» не совпадает с адресом реально существующих платформ или маркетов (злоумышленники часто используют тайпосквоттинг — домены с адресами, минимально отличающимися от платформ, которые они пытаются изображать). Скорее всего злоумышленники предложат скачать какое-то приложение, но защитные средства Windows начнут сигналить о его потенциальной опасности.

Ну, а самое главное, «возможность инвестирования» будет выглядеть неправдоподобно выгодной.