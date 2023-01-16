Компания, созданная бизнесменом-лесоводом, сорвала сотни поставок «железа» в «Газпром», «Росатом», «Ростех» и множество НИИ

В 2022 г. арбитражные суды и тематические интернет-форумы оказались буквально завалены жалобами на нерадивого поставщика радиоэлектронных комплектующих, предлагавшего их по демпинговым ценам. Суммы заказов очень не велики, но примечателен состав заказчиков, которым поставщик задолжал по договорам. Среди них — структуры госкорпораций, силовых ведомств и известных госкомпаний, а также множество серьезных государственных и коммерческих организаций.

Сверхнерадивый поставщик

Как выяснил CNews, компания «Радиоэлектронные компоненты» и связанные с ней структуры не поставили комплектующие по проплаченным договорам сотням российских организаций, в том числе «дочкам» госведомств и компаниям с госучастием. К таким выводам можно прийти, сопоставляя базу арбитражных судов с многочисленными отзывами о поставщике на тематических интернет-форумах.

Наибольшее число исков — немногим менее двухсот только в течение 2022 г. — пришлось на ООО «Научно-производственное объединение радио-электронные компоненты» (НПО РЭК). На другие юрлица компании — еще около сотни за тот же отчетный период.

Среди организаций, подавших к НПО РЭК иски о взыскании задолженности, — разрабатывающий ПО и «железо» НТЦ «Атлас» (официально ранее последовательно входил в контур управления ФСБ, Минцифры и «Ростеха»), разработчик телеком-оборудования «Т8», «18 центральный НИИ» Минобороны, «Газпром центрэнергогаз», «Российский федеральный ядерный центр — всероссийский НИИ технической физики им. академика Е. И. Забабахина» (входит в «Росатом»), НИИ «Специализированные вычислительные устройства защиты и автоматика» (Минобрнауки), НИИ автоматизированных систем и комплексов связи «Нептун» (Ростех), Всероссийский НИИ физико-технических и радиотехнических измерений (Росстандарт), НИИ полупроводниковых приборов (Ростех), НПО «Инжект» (Росатом) и множество других по всей стране.

Компания экс-лесовода не поставила комплектующие десяткам «дочек» госкорпораций, госкомпаниям и НИИ

Все изученные CNews иски по меркам госзаказа крайне малы. По всей видимости, размеры договоров измерялись десятками, реже сотнями тысяч рублей. На этом основании нетрудно предположить, что госструктуры и госкомпании заключали договоры по прямым закупкам у единственно-возможного поставщика — без проведения тендеров (в частности, законодательство для госорганов позволяет так контрактоваться на сумму до 600 тыс. руб.).

Также не трудно предположить, что многие коммерческие структуры, чьи убытки измеряются десятками тыс. руб., просто не стали связываться с нерадивым поставщиком и иски не подали.

Часть поданных исков еще находится на стадии рассмотрения, часть уже удовлетворена. Однако из-за малых сумм претензий, все они рассматривались по упрощенной процедуре, поэтому их подробности в публичных судебных решениях не представлены.

Ядерный центр Забабахина раскрыть CNews подробности своего иска к НПО РЭК до завршения судебного разбирательства отказался. Остальные истцы из числа опрошенных редакцией на момент публикации материала сообщить суть своих претензий не смогли.

CNews ожидает комментариев от «Радиоэлектронных компонентов».

Что можно узнать о «Радиоэлектронных компонентах»

По данным ЕГРЮЛ, ООО «НПО РЭК» было зарегистрировано 19 марта 2020 в Москве в 1-м Курьяновском проезде, 19/корп. 4. Впрочем, в базе «Контур-фокуса» в отношении этого адреса стоит пометка «сведения недостоверны (по результатам проверки ФНС — 7 декабя 2022 г.)». Единственным учредителем и гендиректором организации заявлен Василий Цветков. По сведениям из «Контур.фокуса», по итогам 2021 г. она показала выручку в 42,1 млн руб. и чистую прибыль в 120 тыс. руб.

Цветков ранее был владельцем ИП «Цветков Василий Павлович»; зарегистрировано в апреле 2001 г., исключено из реестра в марте 2021 г. Основной вид деятельности: лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность. С 2006 по 2013 гг. Цветков возглавлял СП ООО «ТЭК», чьим основным видом деятельности была указана оптовая торговля лесоматериалами.

Кроме того, Цветков сейчас является единственным учредителем и гендиректором ООО «Радио-электронные компоненты». Оно было зарегистрировано 10 ноября 2021 г. в Москве также в 1-м Курьяновском проезде, с аналогичной пометкой о недостоверности этих сведений в «Контур.фокусе».

Анализ ЕГРЮЛ и сетевых форумов позволяет обнаружить связь между двумя действующими ООО Цветкова и еще двумя организациями, также зарегистрированными в 1-м Курьяновском проезде. Одна из них, ООО «РЭК», была образована 19 октября 2018 г. По итогам 2021 г. показала выручку в 71,1 млн руб. и чистую прибыль в 127 тыс. руб.

Вторая, ООО «РЭК центр» была образована 29 июля 2019 г. По итогам 2021 г. показала выручку в 37,3 млн руб. и чистую прибыль в 178 тыс. руб.

Гендиректором и единственным учредителем обеих организаций заявлена Наталья Добрецова. Других записей в ЕГРЮЛ о ней нет.

Действующий сайт компании «Радиоэлектронные компоненты» располагается по адресу r-ek.ru. Профиль деятельности фирмы на нем описан как «поставка микросхем и электронных компонентов; более 1 700 000 наименований отечественных и импортных производителей». Среди вендоров комплектующих указаны Mitsubishi Electric, Semikron, Texas Instruments, Phoenix Contact и др.

Ярость в Сети

На тематических интернет-форумах можно найти множество сообщений о недобросовестных действиях «Радиоэлектронных компонентов» с пометкой «мошенники» и «кидалово». Причем сомневаться в том, что пользователи имели в виду именно эту фирму не приходится — многие сообщения приводятся с указанием реквизитов юрлиц компании.

Суть сообщений приблизительно одинаковая. Так, пользователь Вектор-А 7 декабря 2021 г. оставил на площадке forum.efind.ru такое сообщение. «Оформили заказ октябрь 2021 года. Микросхемы со сроком поставки 10-15 дней. Цена была заниженная. Отказ в поставке по причине: "поступил товар не соответствующий заявленному". Предполагаю никакого заказ и не было. Возврат средств не делают. Кормят завтраками. Написали досудебную претензию. Собираем документы в прокуратуру и суд».

На том же ресурсе 18 января 2022 г. пользователь Long оставил следующую запись. «Счет 3021120368340-1, оплачен 7 декабря, срок обещан 2 недели. Через три недели, не выдержав, написали им. В ответ - "Запрос принят отделом логистики. Ожидайте, пожалуйста, ответ по электронной почте". Сегодня дозвонился до них голосом, и что бы вы думали? Услышал добуквенно тот же самый текст! Потом пришло письмо — мол, "время прибытия заказа увеличилось по причине задержки в поставке компонентов со стороны нашего поставщика. Ориентировочный срок поставки — начало февраля". Явно там ничего нет, обычное кидалово!».

На той же площадке 30 марта 2022 г. пользователь Junior Member написал следующее. «И мы попали!!! 28 января 2022 г. оплатили счет-договор № 3022011789938 за автоматы защиты. Обещали поставить товар в течение 15 дней... и началось... отдел логистики стал отвечать поставим середина февраля… середина марта... середина апреля. Загуглили отзывы о фирме и поняли, что попали((. Сегодня отправили в их адрес досудебную претензию и попросили вернуть деньги до 10 апреля. Если не вернут в обозначенный срок, то подадим иск в суд».

Множество других записей — в том же духе. Примечательно, что на площадке zhaloba-online.ru пользователь «Клиентский сервис РЭК» одно время отвечал на гневные претензии пользователей, однако после сентября 2021 г. делать это перестал.