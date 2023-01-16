В России узаконят блокировку сотовой связи в тюрьмах

ФСИН представила для Госкомиссии по радиочастотам доклад о необходимости выделения ведомству частот для использования блокираторов на территориях исправительных учреждений. Сейчас данный вопрос не урегулирован, а работы блокираторов в тюрьмах может вызывать проблемы с сотовой связью у жителей близлежащих районов и даже военных.

Доклад ФСИН по блокираторам сотовой связи

Минцифры опубликовала протокол заседания Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ), состоявшегося в конце 2022 г. В числе прочего на заседании были заслушаны доклады аппарата комиссии и Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) о выделении частот для работы блокираторов сотовой связи.

Летом 2022 г. ГКРЧ уже рассматривала доклад ФСИН на данную тему. Тогда было решено создать рабочую группу из числа представителей заинтересованных представителей органов власти, ФСИН и операторов сотовой связи с целью исключения помехового воздействия на радиоэлектронные средств и обеспечения надлежащего использования радиочастотного спектра радиоэлектронными средствами ФСИН.

В ближайшее время ФСИН направит в ГКРЧ заявку на частоты для блокираторов сотовой связи в местах заключения

Теперь планируется, что в I квартале 2023 г. ФСИН направит в ГКРЧ заявку на выделение частотных полос для установки блокираторов на объектах ведомства, а во II квартале сформированная ранее рабочая группа подготовит проект решения ГКРЧ.

Для чего нужно блокировать сигнал сотовой связи в исправительных учреждениях

Работы по блокировке сигнала сотовой связи в российских тюрьмах начались еще в середине 2000-х годов. Закон запрещает заключенным пользоваться сотовой связи, хотя на практике существуют возможности «достать на зоне» телефон. Кроме того, существует проблема подпольных call-центров, устраиваемых на зоне.

Заключенные используют методы социальной инженерии, чтобы обзванивать граждан, представляться сотрудниками Сбербанка, органов внутренних дел и др. и обманным путем получать от них денежные средства.

Как от блокирования сигнала сотовой связи в тюрьмах страдают жители соседних районов

Впрочем, как утверждает источник CNews на телекоммуникационном рынке, сейчас у ФСИН нет полномочий на постоянной основе блокировать сигналы сотовой связи. Это могут делать только спецслужбы. Если же ФСИН будет постоянно блокировать сигналы сотовой связи, то этом создаст проблемы жителям соседних спальных районов. А в случае применения ведомством широкополосных генераторов – проблемы начнутся еще и военных.

Сейчас ФСИН договаривается с операторами связи об адресной блокировке в исправительных учреждениях. Для этого существует масса механизмов, включая ограничение дальности, блокировку конкретных SIM-карт в секторе и т.д. Возможно, такие меры не очень эффективно работают, поэтому ФСИН и просит разрешение на установку генераторов шума.

Другой собеседник CNews на телекоммуникационном рынке говорит, что ФСИН все-таки и сейчас блокирует сигнал сотовой связи в исправительных учреждениях. И это действительно создает проблемы жителям близлежащих районов. Работы на уровне ГКРЧ ведутся для того, чтобы упорядочить данный процесс, говорит издания.

Закон о блокировке телефонных номеров заключенных

Для решения указанной проблемы используется и другой инструмент: в 2021 г. был принят закон, обязывающий сотовых операторов по заявлениям ФСИН блокировать телефонные номера, используемые на территориях колоний, лечебных исправительных учреждений и следственных изоляторов.

Согласно соответствующему постановлению Правительства, руководитель учреждения ФСИН в течение суток после обнаружения факта незаконного использования услуг сотовой связи на подведомственной ему территории должен направить запрос сотовым операторам. Те должны заблокировать номер в течение трех суток.

Блокирование сигнала сотовой связи в местах проведения ЕГЭ

В России уже прецедент легального использования блокираторов сотовой связи. В 2018 г. ГКРЧ разрешила это делать в местах проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Это необходимо для того, чтобы выпускники не могли пользоваться подсказками из интернета.