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EPAM потратил $58 млн на покупку немецкого ИТ-консультанта

EPAM потратит до $58,3 млн на покупку немецкого разработчика ИТ-стратегий Core SE, являющуюся ее давним партнером. Приобретая эту компанию, EPAM расширит свое присутствие в Западной Европе.

Как EPAM покупал Core SE

Американский оффшорный разработчик ПО с белорусскими корнями EPAM Systems раскрыл подробности приобретения немецкой компании Core SE, специализирующейся на разработке ИТ-стратегий и технологической трансформации.

Сделка была совершена в 2021 г. Ее сумма составила $50,2 млн. Данная сумма включает в себя отложенные платежи в размере $7,8 млн и условное вознаграждение, размер которого на момент совершения сделки оценивался в $4 млн.

В дальнейшем EPAM может выплатить продавцам Core SE еще до $8,1 млн. Данная сумма будет зависеть от достижения приобретаемой компанией определенных операционных показателей, прибыли и выручки. То есть общая сумма сделки может вырасти до $58,3 млн.

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Покупка немецкой компании Core SE обошлась EPAM в $58 млн

Компания Core SE была основана в 2009 г. в Берлине. Также компания имеет офисы в Лондоне, Дубае и Цурихе. Компания фокусируется на разработке ИТ-стратегий, ИТ-архитектуры, разработке ПО и дизайне решений. Компания работает в таких отраслях, как финансы, биотехнологии, машиностроение, логистика, а также работает со стартапами из области финтеха.

В 2021 г. EPAM открыл свой офис в Берлине. С покупкой Core SE, EPAM расширит свое присутствие в регионе DATCH (Германия, Австрия, Швейцария). По словам Балаша Фейеса (Balazs Fejes), президента EPAM по странам Евросоюза и Азиатско-Тихоокеанского региона, данное приобретение является ответом EPAM на растущие потребности ее клиентов из Западной Европы в части цифровой трансформации различных отраслей.

Член совет директоров и глава международного подразделения Core SE Фабиан Мейре (Fabian Meyer) отмечает, что Core SE уже много лет является давним партнером EPAM.

Крупные сделки EPAM

В 2021 г. EPAM также приобрел европейскую сеть независимых цифровых агентств Emakina Group со штаб-квартирой в Бельгии. Сумма сделки за $145,1 млн. Это была по величине сделка в истории EPAM.

Крупнейшей сделкой для EPAM была в 2020 г. покупка американской компании PolSource, занимающейся внедрением CRM-системы Salesforce. Сумма этой сделки составила $157 млн.

Уход EPAM из России

Весной 2022 г., после начала специальной военной операции России на Украине, EPAM приняла решение уйти из России. В России у компании имелись как клиенты, так и центры разработки. В России работали 9 тыс. специалистов EPAM. Осенью 2022 г. EPAM продала свое российское подразделение, но покупатель не известен.

Игорь Королев

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