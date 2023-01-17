Голландцы взбунтовались: Больше не будем по первому требованию США останавливать продажу Китаю станков для выпуска чипов

Нидерланды решили больше не ограничивать поставки литографического оборудования для выпуска чипов в Китай, руководствуясь указаниями американских властей. Теперь консультироваться по этому поводу правительство страны будет с государствами-партнерами в Европе и Азии.



У Китая появился шанс

Нидерланды не будут ограничивать поставки литографического оборудования в Китай для производства полупроводников «по указке» США. Об этом заявила глава Минторга Нидерландов Лизе Шрайнемахер (Liesje Schreinemacher), пишет издание South China Morning Post.

Чиновница объяснила решение тем, что экспортные ограничения в отношении Поднебесной, которые американские власти приняли в октябре 2022 г., серьезно «поменяли правила игры», так как включают в себя запрет поставок сканеров диапазона DUV (193 нм).

Теперь окончательный вердикт выносить будут лишь после обсуждения ситуации с представителями европейских и азиатских государств. Решающее слово останется за властями Франции и Германии. Причина в том, что ASML Holding NV – крупнейший в Голландии и в мире вендор литографического оборудования, используемого в производстве микросхем, – владеет долей в немецкой компании Carl Zeiss и использует ее оптику для сканеров. Консультироваться будут также с коллегами из Японии и Тайваня, промышленность которых играет большую роль в мировой индустрии полупроводников.

Китайским компаниям ASML поставляет литографические сканеры

Шрайнемахер признала, что у США есть повод опасаться чрезмерной зависимости от Азии, где производится 80% передовых чипов, которые потенциально могут использовать в военно-промышленном комплексе. Чиновница уточнила, что если все стороны будут согласны ввести беспрецедентный мораторий на поставки в Поднебесную продукции для производства чипов, его введут.

История ограничений

Последние несколько лет власти США пытаются нанести сокрушительный удар по крупнейшим китайским производителям микроэлектроники, чтобы затормозить развитие КНР в этом направлении. Среди них – компании Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC) и Hua Hong Semiconductor Ltd.

С 2019 г. Нидерланды под давлением администрации Дональда Трампа (Donald Trump) запрещали компании ASML поставлять китайцам ту продукцию, на которую указывали США. В основном, речь шла о литографических сканерах диапазона EUV (13,5 нм), которые нужны для выпуска чипов по самым актуальным нормам на самых современных технологических процессах.

При этом запрет не касался поставок сканеров диапазона DUV (193 нм) последнего поколения – «железа», которое используется в производственных линиях для выпуска чипов по более старым техпроцессам. DUV-установки на поколение отстают от передовых (EUV), однако DUV-литография все еще самый распространенный метод изготовления микросхем, для автомобилей, телефонов, компьютеров и робототехники.

Используя эту лазейку, ASML лишь в 2021 г. продала в Китай оборудования на сумму около 2,1 млрд евро – это соответствует 16% общих продаж.

В октябре 2022 г. администрация Джо Байдена (Joe Biden) запретила компании продавать в Китай сканеры диапазона DUV. После этого компания велела своим американским сотрудникам прекратить обслуживание, доставку или оказание поддержки всем клиентам в Поднебесной до дальнейшего уведомления.

Сколько убытков понесет ASML

КНР для ASML была третьим по величине рынком сбыта после Тайваня и Южной Кореи, где ее приобретали TSMC, SK Hynix и Samsung. Еще летом 2022 г. на фоне слухов о новых ограничениях акции компании обвалились на 7,2% всего за один день. Представители компании отмечали, что мораторий на поставки обернется большими убытками, так как поставками занимаются и компании-посредники.

В беседе с CNews Олег Изумрудов, исполнительный директор консорциума отечественных разработчиков систем хранения данных «РосСХД» заметил, что США, введя мораторий, по сути, потребовали от ASML самоубийства.

«У нидерландской компании законтрактовано, то есть предоплачено, оборудования на 7-8 лет вперед, а сервисной поддержки – на сотни миллиардов евро, – уточнил эксперт. – При невыполнении контрактных обязательств сумма штрафов может достигнуть рекордного уровня в триллион евро. Это фактически убьет и весь бизнес ASML, и в целом обрушит бизнес всех заказчиков ASML и Philips/NXP».

Пока санкции не приводят к прямому самоубийству компаний, а по сути – стран, для которых это основа налоговых поступлений в их бюджет, уточнил эксперт, они будут получать поддержку правительств других государств.

Какие еще компании теперь не могут работать с Китаем

От сотрудничества с YMTC, крупным китайским вендором флеш-памяти, в октябре 2022 г. также были вынуждены отказаться американские Applied Materials, KLA и Lam Research. Теперь, чтобы продавать в Поднебесную новое и поддерживать существующее оборудование, они должны запрашивать лицензию на экспорт технологий у Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США.

Если ASML поставляла компании сканеры, то американские компании – инструменты для метрологии, травления, осаждения, контроля и сортировки штампов. При этом пока у Китая остаются поставщики оборудования для производства полупроводников в Японии.