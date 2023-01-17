Названы 100 классов ПАКов, разработчики которых могут получить налоговые льготы и преимущества на госзакупках

Льготные классы ПАКов

Минцифры отобрало классы программно-аппаратных комплексов (ПАК), которые смогут попасть в реестр отечественного ПО. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на проект приказа ведомства, опубликованный на regulation.gov.ru 13 января 2023 г.

Как следует из документа, перечень ПАКов состоит из 15 разделов и 100 классов. В частности речь идет о ПАКах для систем хранения данных, обработки и распознавания изображений, обнаружения и предотвращения утечек информации и др. Среди них также присутствуют ПАКи, которые обеспечивают работу автоматизированных рабочих мест (офисных приложений, видеомонтажа, видеоконференций и др.), комплексы обеспечения облачных и распределенных вычислений, ПАКи для ИИ и др.

ПАК представляет собой комплекс технических и программных средств, работающих совместно для выполнения одной или нескольких специальных задач.

Разработчики и производители ПАКов из реестра смогут претендовать на льготы, которые раньше были доступны только правообладателям российского софта. К примеру, разработчики ПО не платят налог на прибыль и платят пониженную ставку по страховым взносам в размере 7,6%. Помимо этого, продукты, которые включены в реестр Минцифры, продаются без НДС и имеют преимущества на госзакупках.

Зеленый свет

Как рассказала изданию гендиректор компании Getmobit Мария Рукавишникова, предварительная версия проекта, который определяет классы ПАКов, «довольно сырая». Она надеется, что документ будет доработан. По ее мнению, некоторые из 100 классов ПАКов «явно избыточны, а то и просто искусственны».

Минцифры определило классы ПАКов

Однако по мнению руководителя аналитического центра компании Zecurion Владимира Ульянова, 15 разделов и 100 классов достаточно для запуска классификатора программно-аппаратных комплексов. Ульянов считает, что классификатор позволит распределить большую часть существующих и разрабатываемых продуктов.

О том, что Правительство позволило включить ПАКи в реестр российского ПО Минцифры стало известно в конце декабря 2023 г.

Ранее ПАКи не были включены ни в реестр «железа» Минпромторга, ни в реестр софта Минцифры. Поэтому их разработчики и продавцы не получали тех льгот, которые имеют разработчики и продавцы ПО или «железа». Как ранее пояснили CNews эксперты, такая коллизия произошла из-за того, что ПАКи являются одновременно и оборудованием, и ПО.

Условия включения ПАКов в реестр

Для включения ПАКов в реестр Минцифры необходимо, чтобы они имели сертификаты системы сертификации средств защиты информации, а также проектироваться, разрабатываться и испытываться на территории России.

В том числе ПАКи должны обслуживаться (ремонтироваться и пр.) в уполномоченном сервисном центре на территории нашей страны.

При подаче заявления на включение в реестр российского ПО можно будет указать, что софт относится к сфере искусственного интеллекта, отмечается на сайте Правительства.