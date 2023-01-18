Несостоявшихся захватчиков «Мерлиона» обвинили в грехах, за которые сажают на 20 лет

Фигурантов дела о попытке рейдерского захвата ИТ-дистрибутора «Мерлион» подозревают в организации преступного сообщества. Это тяжкое преступление, за которое можно получить 20 лет тюрьмы. По делу проходят бывшие работники Следственного комитета России, а также экс-гендиректор «Мерлиона», который пытался выставить себя жертвой и «повесить» на совладельцев «Мерлиона» покушение на его жизнь. Сейчас он находится под арестом.

Перспективы далеко не светлые

В уголовном деле о попытке захвата власти в «Мерлионе» произошли кардинальные изменения. Как пишет «Коммерсант», по решению Главного следственного управления Следственного комитета России (СК) фигурантов дела обвинили в организации преступного сообщества.

«Мерлион» – это один из крупнейших российских ИТ-дистрибуторов. Ему, в частности, принадлежит популярный в России интернет-магазин «Ситилинк». Скандальная ситуация в «Мерлионе» тянется с ноября 2020 г.

Организация преступного сообщества – это ст. 210 УК РФ. В редакции кодекса, актуальной на 18 января 2022 г., это преступление, в зависимости от пункта статьи, карается лишением свободы на срок от семи до 20 лет и штрафом до 5 млн руб.

По делу о попытке захвата власти в «Мерлионе» проходят бывший следователь СК Алексей Неснов и экс-гендиректор «Мерлиона» Вячеслав Симоненко, а также сотрудник СК, старший инспектор Восьмого отдела управления кадров СК Александр Киреев. По версии следствия, все трое являются участниками преступного сообщества, организованного бывшим сотрудником СК Кириллом Качуром на пару с его отцом Виталием Качуром.

ОПС под прикрытием

Расследованием дела, в котором замешаны сотрудники СК и топ-менеджер «Мерлиона», ведет следственная группа из 25 следователей управления по расследованию преступлений, совершенных должностными лицами правоохранительных органов ГСУ СКР. Во главе группы стоит следователь по особо важным делам Виталий Гуськов.

Вячеслав Симоненко в настоящее время находится под арестом

Как пишет «Коммерсант», следственной группе удалось установить, что отец и сын Качуры организовали преступное сообщество в 2019 г. По данным следствия, сообщество было создано с целью совершения целого ряда преступлений, среди которых хищение в особо крупном размере имущества у совладельцев «Мерлиона» Алексея Абрамова, Олега Карчева и Владислава Мангутова в результате мошеннических действий. Это ст. 159 УК РФ.

Следователи полагают, что Качуры также намеревались заняться вымогательством взяток у бизнесменов (ст. 290 УК РФ), подделкой доказательств по уголовным делам (ст. 303 УК РФ), привлечением к уголовной ответственности заведомо невиновных лиц (ст. 299 УК РФ) и незаконным заключением их под стражу (ст. 301 УК РФ). По их мнению, список деяний членов ОПС может быть еще более обширным.

По версии следствия, Виталий и Кирилл Качуры с целью реализации своих планов приняли решение подключить к процессу целую группу лиц. В их числе оказались вышеупомянутые Симоненко, Неснов, Киреев и некоторые «иные лица», чьи имена на момент публикации материала не раскрывались.

Расследование показало, что ОПС намеревалась получить 15 млрд руб. с совладельцев «Мерлиона» – по 5 млрд руб. с каждого. Согласно материалам следствия, Неснов инициировал незаконное уголовное преследование бизнесменов и топ-менеджера «Мерлиона» «с целью незаконного завладения их собственностью». Участники ОПС стали требовать с них деньги сразу после того, как они оказались под арестом.



В итоге план злоумышленников сорвался. Сперва бизнесмены наотрез отказались выполнять их условия и выплачивать требуемую сумму, а затем их адвокаты добились, чтобы дело бизнесменов рассматривали специалисты центрального аппарата СК. В итоге Абрамов, Мангутов, Левин и Карчев были отпущены на свободу, а Симоненко и некоторые другие участники ОПС, напротив, арестованы.

История, в которую никто не поверил

В скандале вокруг «Мерлиона» помимо Симоненко, Абрамова, Карчева и Мангутова, фигурирует и топ-менеджер «Мерлиона» Борис Левин. В настоящее время он проходит по делу как пострадавший, хотя еще не так давно был подозреваемым.

История началась в ноябре 2020 г., когда на пороге Федеральной службы безопасности России (ФСБ) появился некий «неизвестный солдат», поведавший о своем участии в поджоге дома теперь уже бывшего директора «Мерлиона» Симоненко в Красногорске по приказу Левина, Мангутова, Карчева и Абрамова. В январе 2021 г. сам Симоненко рассказал историю о попытке убить его и его семью через поджог дома. Симоненко указал на совладельцев «Мерлиона» и на Левина как на потенциальных заказчиков.

Подозреваемых в покушении на жизнь Симоненко незамедлительно поместили под стражу, но уже в феврале 2021 г. благодаря стараниям адвокатов был освобожден Карчев, а два месяца спустя – Мангутов и Абрамов. Левина отпустили в августе 2021 г.

Симоненко попытался уговорить следствие вернуть подозреваемых под стражу. В то же время адвокаты совладельцев «Мерлиона» трудились над тем, чтобы доказать, что показания Симоненко и «неизвестного солдата» являются ложными.

Дело увенчалось успехом. 21 февраля 2022 г. Симоненко был задержан по подозрению в даче ложных показаний и заведомо ложном доносе, а уже на следующий день уголовное дело в отношении Карчева, Мангутова, Абрамова и Левина было прекращено.

За месяц до этого под арестом оказался и столичный следователь Неснов. Он вел дело троих совладельцев и одного топ-менеджера «Мерлиона». Неснов был обвинен в коррупции и по решению Басманного суда Москвы помещен под стражу.

«Неизвестный солдат», которым оказался ветеран боевых действий в Донбассе Григорий Жеренов, в итоге тоже понес наказание. Он был осужден в особом порядке за ложный донос и лишился свободы на 2,5 года.

В настоящее время Вячеслав Симоненко находится под стражей, однако некоторые участники ОПС смогли сбежать за границу прежде, чем их поймали. Срок ареста Симоненко регулярно продлевается по решению суда. Ему инкриминируется целый ряд преступлений, включая участие в ОПС и взяточничество.