Россия оштрафовала Apple на миллиард

ФАС оштрафовала Apple на 1,12 млрд руб. из-за нарушения антимонопольного законодательства. Речь идет о запрете для разработчиков мобильных приложений для iPhone информировать пользователях о сторонних методах оплаты. Google в аналогичной ситуации пошла на встречу ФАС и удовлетворила ее требования.

ФАС оштрафовала Apple

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) приняла решение оштрафовать американскую корпорацию Apple на 1,12 млрд руб ($17 млн). Об этом говорится в сообщении ведомства.

Летом 2021 г. ФАС выдала Apple предписание о необходимости устранения нарушений антимонопольного законодательства Apple в 2021 г. Оно было связано с запретом для разработчиков мобильных приложений для платформы iOS (для смартфонов iPhone) использовать способы оплаты, альтернативные платежной системе от самой Apple.

В том числе не разрешается осуществлять перенаправление с формы регистрации внутри приложения на внешние ресурсы. В противном случае приложение исключается из App Store - магазина приложений для iPhone. Размер комиссии в магазине приложений App Store от Apple составляет от 15% до 30%.

ФАС оштрафовала Apple на 1,12 млрд руб. за то, что запрещает разработчикам приложений для iPhone рассказывать пользователям об альтернативных способах оплаты

В связи с отказом в исполнении предписания ФАС возбудила дело в отношении Apple. К рассмотрению дела были привлечены «Яндекс» и «Ассоциация интернет-видео», недовольные ограничениями на проведение платежей в мобильных приложениях. В числе прочего, Apple запрещала «Яндексу» упоминать в мобильных приложениях о подписке «Яндекс.Плюс», которая предоставляет единый доступ к ряду сервисов компании.

Летом 2022 г. ФАС признала Apple виновной в нарушении антимонопольного законодательства. Теперь ведомство определило размер штрафа. Пресс-служба российского представительства ФАС к моменту публикации не ответили на запрос CNews по данному вопросу. Ранее Apple пыталась оспорить в Арбитражном суде Москвы предписание ФАС по данному вопросу, но получило отказ.

ФАС против Google

Летом 2022 г. ФАС выдала предписание, аналогичное выданному Apple, в отношении корпорации Google. Корпорация также запрещает разработчикам мобильных приложений для собственной операционной системы Android использовать методы оплаты, отличные от принадлежащей корпорации платежной системы Google Play.

Позднее ФАС сообщала, что Google исполнила требования корпорации. В частности, разработчики мобильных приложений в России получили возможность использовать альтернативные методы оплаты.

Претензии к Google и Apple по вопросам оплаты внутри приложений стали особенно актуальными весной 2022 г., когда после начала специальной военной операции России на Украине в App Store и Google Play перестали приниматься российские банковские карты.

Как за рубежом борются с цифровым монополизмом Apple и Google

За рубежом разработчики приложений также жаловались на политику Apple и Google. Так, в 2020 г. разработчик мобильных игр Epic Games нарушил требования Apple и разрешил сторонние методы оплаты в игре Fortnite, в результате чего приложение было исключено из App Store.

В ответ Epic Games обратилась с иском против Apple в суд штата Калифорния. Позицию Epic Games поддержала социальная сеть Facebook (ее владелец корпорация Meta признана в России экстремистской). Суд принял решение в пользу Apple, однако потребовал от корпорации снять запрет на информирование пользователей мобильных приложений об альтернативных методах оплаты.

Со своей стороны, Apple приняла решение снизить размер комиссии для разработчиков приложений, зарабатывающих менее $1 млн, до 15%. Одновременно Epic Games подал аналогичный иск и против Google.

В Японии по результатам разбирательств с разработчиками приложений для чтения электронных книг Apple согласилась разрешить им включать ссылки на свои сайты и информировать пользователей о сторонних методах оплаты.