США годами не замечали самый простой и очевидный способ обхода санкций против Китая. Теперь лазейка закрыта

Внимание на Макао

США закрыли лазейку, которая оставляла китайскими компаниям возможность для обхода американских экспортных ограничений и ввоза на территорию КНР высокотехнологичной продукции. Импорт «запретных» технологий до недавнего времени мог осуществляться через Макао, пишет The Register.

Макао – это специальный административный район КНР, образованный в 1999 г. в результате ликвидации одноименной португальской колонии. Район обладает значительной автономией и управляется в соответствии с принципом «одна страна – две системы», то есть, находясь в составе КНР, Макао в определенной степени сохраняет собственные экономический и правовой режимы.

Во вторник, 17 января 2023 г., Бюро промышленности и безопасности США внесло Макао в список территорий, на которые распространяются антикитайские санкции. Иначе говоря, теперь китайские компании не смогут осуществлять импорт высокотехнологичной продукции через посредников в специальном административном районе.

Как образовалась лазейка

До 17 января 2023 г. ограничения на экспорт в Китай полупроводниковых и компьютерных технологий, которые, по мнению властей США, способны «многократно усилить модернизацию военно-промышленного комплекса [КНР] и увеличить число случаев нарушения прав человека», не распространялись на Макао.

Китайские компании могли импортировать высокотехнологичную продукцию в обход сакнций США через Макао

Это связано с тем, что Бюро промышленности и безопасности США – агентство Министерства торговли США, в введении которого, в частности, находятся вопросы, касающиеся антикитайских санкции, рассматривало Макао в качестве отдельного от КНР направления. Соответственно, и получения лицензии на поставку подсанкционной продукции на его территорию компаниям-экспортерам не требовалось. Соответствующее пояснение можно обнаружить на официальном сайте бюро в разделе вопросов и ответов (FAQ).

Примечательно, что для Гонконга, имеющего схожий с Макао статус специального административного района в составе КНР, чиновники бюро аналогичного исключения не сделали.

Обоснованные опасения

Как отмечает The Register, опасения американских властей по поводу возможного обхода введенных ими санкций китайцами с помощью Макао нельзя назвать полностью беспочвенными. Эта территория исторически использовалась контрабандистами для незаконного ввоза товаров в Китай.

Так, по информации издания, в начале декабря 2022 г. на таможенном пропускном пункте в Чжухае (КНР), расположенном на границе с Макао, была задержана женщина, пытавшаяся незаконно ввезти в страну 202 процессора компании Intel и девять iPhone – смартфонов Apple. Товар предприимчивая контрабандистка спрятала в накладном животе, предназначенном для имитации беременности.

Антикитайские санкции

В октябре 2022 г. США анонсировали новую порцию ограничений в отношении высокотехнологичного сектора экономики Китая.

Тогда был введен запрет на вывоз в Поднебесную передовых компьютерных чипы, оборудования для их производства и прочих продуктов, использующих американские технологии, в случае отсутствия у экспортера специальной лицензии Министерства торговли США.

Американские власти считают, что это позволит сдержать развитие Пекином технологий, используемых при создании суперкомпьютеров и новейших видов вооружения.

В результате, как ранее писал CNews, китайским разработчикам процессоров пришлось искусственным образом ухудшать технические характеристики своей продукции, чтобы в соответствии с критериями, предложенными американскими чиновниками, та не считалась передовой и, соответственно, могла быть беспрепятственно экспортирована в Китай.

Помимо этого, отдельные категории американских граждан, резидентов и организаций обязали получать особое разрешение Минторга, если те планируют оказывать какую-либо поддержку китайским производителям чипов. Другими словам, Китаю перекрыли доступ к источнику талантливых кадров, имеющих компетенции, которые необходимы для быстрого развития высоких технологий на национальном уровне.

Инновации помогают размывать границы

У властей КНР явно имеются большие планы на Макао. В 2021 г. стало известно об их планах по созданию особой экономической зоны, компании-участники которой сосредоточатся на разработке и производстве полупроводниковой продукции. ОЭЗ должна была расположиться на острове Хэнцинь, входящего в состав китайской провинции Гуандун.

Как отмечает The Register, по задумке авторов проекта, ОЭЗ привлечет лучшие умы Гуандуна, а также сопредельных Гонконга и Макао. Совместная работа над инновациями в сферах микроэлектроники, искусственного интеллекта, интернета вещей, финансовых и медицинских технологий поспособствует размытию границ между специальными административными районами и континентальным Китаям и дальнейшей, более плотной, интеграции территорий в состав КНР.