В ИТ-компаниях начались массовые увольнения

Всего за 18 дней января 2023 г. технокомпании уволили более 26 тыс. человек. За это ответственны 104 компании со всего мира, в том числе крупнейшие корпорации – Microsoft, Amazon и др. При сохранении темпов сокращения штатов на улице могут остаться около 450 тыс. человек, тогда как за весь 2022 г. работы лишились 154 тыс. сотрудников технологических организаций.

На свободу без зарплаты и работы

С начала 2023 г. работы лишились более 26 тыс. сотрудников ИТ-компаний по всему Земному шару. Такую статистику предоставляет ресурс Layoffs.fyi, отслеживающий процесс сокращения штатов во всех странах мира.

По данным Layoffs.fyi, с 1 января 2023 г. по 18 января 2023 г. свой штат сократили более 100 ИТ-компаний по всему свету. В списке, обновляемом в реальном времени, есть как никому неизвестные организации, так и гигантские корпорации, например, Microsoft. В перечне она находится на втором месте

Как пишет портал Market Watch, по количеству уволенных технических специалистов наступивший 2023 г. может в два счета догнать и перегнать 2022 г. Менее чем за три недели 104 ИТ-компании отправили искать новую работу свыше 26 тыс. человек, тогда как за весь 2022 г. или за 52 недели было уволено немногим более 154,3 тыс. человек из 1024 компаний. Если нынешние темпы сохранятся, то к концу 2023 г. без работы могут остаться около 450 тыс. человек.

Еще совсем недавно ИТ-сфера была самой перспективной в плане карьерного роста. Теперь финалом карьеры многих ИТ-шников стало бесславное сокращение

Проект Layoffs.fyi был создан в 2019 г. для отслеживания увольнений во время пандемии коронавируса COVID-19.

Великие «увольнители»

Первенство по числу уволенных в январе 2023 г. сотрудников мировой техносферы удерживают крупнейшие американские ИТ-корпорации. В их числе Amazon, Cisco, Google, HP, Intel и Salesforce. Примечательно, что все из них в 2022 г. под предлогом поддержки западных санкций поспешили отвернуться от России и россиян.

Совсем скоро к ним может присоединиться и Microsoft. Как сообщал CNews, в январе 2023 г. софтверный гигант вознамерился выгнать на улицу около 11 тыс. работников, что составляет приблизительно 5% ее общемирового персонала.

Что до Amazon, то компания еще осенью 2022 г. заявила о готовности отправить на биржу труда 10 тыс. человек в ближайшие месяцы. Но в январе 2023 г. руководство компании решило, что увольнение такого числа людей – это не дело. В итоге без работы останутся не 10 тыс. специалистов, а все 18 тыс.

Компания Salesforce готовится уволить 10% своего персонала, о чем она сообщила в заявлении, поданном в американскую Комиссию по ценным бумагам (SEC) 4 января 2023 г. Актуальное число своих работников Salesforce не раскрывает, но в феврале 2022 г. ее штат составлял 78 тыс. человек.

Это может оказаться лишь началом

Даже компании из некогда весьма перспективных направлений ИТ сейчас вынуждены ужиматься и сокращать расходы, к которым относится, в том числе, зарплата персонала. Речь в первую очередь про организации, имеющие отношение к криптовалюте.

Например, сокращения пройдут в CoinBase – одной из крупнейших и известнейших криптобирж в мире. Она собирается уволить 950 человек, о чем ее руководство сообщило сразу после новогодних праздников.

Что происходит

В случае со сферой криптовалют это может быть связано с грандиозным обвалом рынка. Блокчейн-сеть Ethereum, в течение нескольких лет пугавшая адептов скорой сменой алгоритма работы, наконец, сделала это. В связи с этим майнинг Ethereum оказался бесполезным занятием, а это вторая по популярности криптовалюта в мире.

Биткоин, самый популярный токен, находится в не менее удручающей ситуации. На момент выхода материала его курс находился на отметке в $21,2 тыс. против почти $70 тыс. в ноябре 2021 г. (исторический рекорд). Нынешняя отметка еще не самая низкая – не так давно биткоин откатывался до курса пятилетней давности.

В результате криптоинвесторы разоряются, как и майнеры, на которых, к тому же, в России начались самые настоящие облавы. Некоторым из них приписывают долги за электричество на десятки миллионов рублей и не дают оспорить это через суд. Как следствие – интерес к крипторынку падает, а компании несут убытки и вынуждены сокращать расходы и персонал.

В мире ИТ-гигантов ситуация немного иная. Их подкосила стагнация мировой экономики, ставшая следствием всем известных событий февраля 2022 г. В частности, потребители перестали покупать компьютеры, что привело к финансовым проблемам у их производителей. То же происходит и со смартфонами – Xiaomi уже готовится к крупномасштабным увольнениям.

ИТ-компании еще в середине 2022 г. или сократили, или полностью остановили наем новых сотрудников. Microsoft даже решила избавиться от сотен рекрутеров, услуги которых ей оказались больше не нужны.

Иногда технологические компании увольняют персонал из-за прихоти руководства. В конце октября 2022 г. у руля Twitter встал миллиардер и филантроп Илон Маск (Elon Musk), возжелавший оздоровить сервис через сокращение 75% его штата. Сотрудники попросили его не делать этого, и он пошел им навстречу, уволив не 75% из них, а лишь 50%. Технически, обещание было выполнено, и Илон Маск никого не обманул, но тысячи людей все же остались без источника средств к существованию по его распоряжению.