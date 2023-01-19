Смотреть онлайн бесплатно. Ссылки на пиратский контент множатся в геометрической прогрессии

В 2022 г. количество удаляемых ссылок на нелегальный контент в России выросло в разы. Как отмечают аналитики, пиратские сервисы начали процветать после ухода крупных иностранных сервисов и правообладателей с российского рынка, однако страдают и отечественные производители медиаконтента. В то же время практически в два раза вырос и спрос на нелегальные просмотры и в 2023 г. ситуация вряд ли изменится, уверены эксперты.

Пиратство в геометрической прогрессии

С июля 2022 г. по январь 2023 г. российские правообладатели в рамках антипиратского меморандума заблокировали в поиске 14,5 млн ссылок, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на «Яндекс». Сейчас запрещенными считаются уже более 76,5 млн ссылок.

Ранее, отмечают представители компании, на такой объем реестр мог увеличиваться несколько лет. Например, с начала действия меморандума в 2018 году до марта 2021 года «Яндекс» заблокировал 15 млн ссылок.

Напомним, меморандум обязывает во внесудебном порядке удалять из выдачи ссылки на пиратские ресурсы. Его подписывали правообладатели и поисковики.

Кто на что жалуется

За 2022 г. количество запросов на удаление ссылок выросло за год на 67%, отмечают в «Газпром-медиа холдинг» (НТВ, ТНТ, ТВ-3, «Пятница!» и др.), пишет издание. В выдаче «Яндекса» в 2022 г. убрали 4,6 млн ссылок, тогда как в 2021 г. — 2,6 млн. Из выдачи Google удалили 2,8 млн ссылок, в 2021 г. этот показатель был на уровне 0,9 млн.

Спрос и ссылки на пиратский контент множатся в геометрической прогрессии

Как отмечают представители «Газпром-медиа холдинг», наибольшей популярностью у пиратов пользуются Comedy Club (ТНТ), «Следствие вели» (НТВ) и чемпионат Италии по футболу («Матч ТВ»).

Выросло также также число исков связанных с пиратским контентом. Так за 2022 г. холдинг инициировал 854 судебных процесса, по ним компания получила решения на выплату 8,7 млн руб. Это на 30% больше, чем суммарно за предыдущие четыре года, отметили в в компании.

Представители ВГТРК и «Национальной Медиа Группы» не прокомментировали ситуацию, отмечает издание.

Есть запрос, будет и предложение

По данным директора по развитию видеосервиса Wink Антона Володькина, с марта 2022 года люди примерно в два раза чаще стали обращаться к пиратским ресурсам. Основной спрос и предложение пришлись на зарубежный контент, отмечает Володькин. Это связано в первую очередь с уходом из России иностранных сервисов и правообладателей: Walt Disney, Warner Bros., Sony Pictures и Universal Pictures, Netflix. Российский оригинальный контент, по оценке аналитика, пострадал, но в меньшей степени.

Рост числа ссылок еще не говорит о том, что пиратов становится больше, отмечает руководитель отдела по антипиратству онлайн-кинотеатра Start Сергей Василенко. По его наблюдениям, на одном ресурсе ежедневно на один и тот же контент может создаваться несколько страниц с разными url-адресами.

«Это решает проблему удаления ссылок из выдачи для веб-мастера, а также лучше отражается на ранжировании в поисковиках, — комментирует эксперт — То есть, условно говоря, на одном сайте завтра ссылок будет больше, чем сегодня, но это все тот же администратор ресурса, то есть один и тот же пират».

По прогнозу аналитиков, пиратство в сети будет процветать и в 2023 г.