РЖД с опозданием в полтора года получили рекордную партию ПК на российских процессорах

Дочерней структуре «Ростеха» удалось завершить рекордную поставку компьютеров на российских процессорах. Заказчиком еще в 2019 г. выступили РЖД. После многочисленных пробуксовок и корректировок ТЗ компания получила в свое распоряжения 1 тыс. ПК на «Эльбрусах» и 14 тыс. на «Байкалах».

Завершение проблемного проекта

Как стало известно CNews, дочерней структуре «Ростеха», «Национальному центру информатизации» (НЦИ) удалось завершить сверхпроблемный проект поставки в РЖД компьютеров на российских процессорах.

Изначально проект стартовал 30 декабря 2019 г. Закупка техники была объявлена транспортным гигантом в формате электронного аукциона с начальной ценой договора 1,08 млрд руб. На эти деньги РЖД собирались приобрести 15 тыс. ПК. Получить технику компания надеялась до 25 мая 2020 г.

В ходе проведения процедуры, включая ее перезапуск 20 марта 2020 г. с прежней начальной ценой лота, технические условия поставки и ее сроки неоднократно менялись. На финальной стадии заказчик успел получить 1 тыс. ПК на процессорах «Эльбрус» разработки компании МЦСТ, а датой поставки еще 14 тыс. устройств на чипах из линейки «Байкал» разработки компании «Байкал электроникс» в последней версии договора было прописано 27 декабря 2022 г.

«Контракт исполнен, заказчику поставлено оборудование на базе процессоров Baikal-M», — заверили CNews представители «Ростеха». Представители РЖД эту информацию CNews полностью подтвердили.

РЖД получили 15 тыс. ПК на российских процессорах

Таким образом, многолетняя практика CNews по мониторингу госзакупок, а также сведения, которые ранее были получены от экспертов микропроцессорного рынка, позволяют констатировать, что мы имеем дело с завершение​м самой крупной коммерческой поставки вычислительной техники на отечественных чипах в новейшей истории России.

Сложности проекта

Напомним, в рамках первой несостоявшейся закупки торги были намечены на 5 февраля 2020 г. Как видно по документам на сайте госзакупок и в базе ФАС, 23 января 2020 г. в антимонопольную службу поступила жалоба от компании «Смарт текнолоджис» — структуры, на тот момент связанной с НКК и имеющей опыт как контрактования с РЖД, так и успешных жалоб на железнодорожного монополиста в ФАС.

По итогам рассмотрения жалобы 28 января 2020 г. антимонопольная служба согласилась с доводами «Смарт текнолоджис» в той части, где заявитель настаивал на неправомерности установления заказчиком в документации требований к техническим и функциональным характеристикам товара, «указывающим на конкретного производителя товара (вышеупомянутую МЦСТ; — прим. CNews)».

На основании этого ФАС направила в РЖД обязательное к исполнению предписание устранить нарушения закупочного законодательства. Получив его, РЖД 5 февраля 2020 г. разместили на сайте госзакупок уведомление о возвращении аукционных заявок подавшим их претендентам.

После этого из техзадания в тендерной документации прямое упоминание «Эльбрусов» исчезло, а 19 февраля 2020 г. РЖД и вовсе опубликовали уведомление об отказе от проведения аукциона. Условия перезапущенного тендера позволили поставщику, которым стал НЦИ, предложить к поставке технику не только на «Эльбрусах», но и на «Байкалах».

Общесистемные проблемы

С учетом финальных сроков поставки ПК в РЖД можно было допустить, что проект не состоится вовсе. Известно, что существующие тиражи всех российских чипов (не только «Байкалов») невелики, а новые заказы по выпуску процессоров, даже уже оплаченные, заморожены в связи с начавшейся 24 февраля 2022 г. российской спецоперацией на Украине. Тайвань, где находится производственная фабрика TSMC, с которой сотрудничали все главные отечественные чипмейкеры, в марте 2022 г. присоединился к западным санкциям, введенным в отношении России.

По словам источника CNews на микропроцессорном рынке, возвращать нашим организациям деньги TSMC не планирует.

Когда именно российские компании смогут перенести выпуск на заводы в дружественных странах или когда в нашей стране в рамках реализации стратегии развития радиоэлектронной отрасли будет построена собственная фабрика для выпуска чипов малого нанометража, вопрос открытый.

Таким образом, завершение проекта РЖД свидетельствует о том, что компания «Байкал электроникс» успела заранее запастись некоторым количеством своих процессоров, которых хватило на поставку для транспортного монополиста.

Что именно купили РЖД

В состав приобретенных персональных компьютеров вошли системный блок, монитор с диагональю не менее 23,8 дюймов, клавиатура, мышь, кабели питания. Цена такого комплекта составила 72 тыс. руб.

По условиям тендера, у процессоров для ПК должно было иметься одно центральное ядро и одно графическое ядро с поддержкой ускорения 3D-графики; базовая частота была прописана на уровне 800 МГц. Предустановленная на ПК операционная система на ядре Linux должна была присутствовать в реестре отечественного ПО при Минцифры. ОС необходимо было в своем составе содержать прикладное программное обеспечение: текстовый редактор, графический редактор, табличный редактор, браузер.

География поставки ПК должна была охватить 230 подразделений РЖД по всей России: информационно-вычислительные центры, дирекции вокзалов, связи, тяги, пассажирских обустройств, инфраструктуры, моторвагонного подвижного состава, здравоохранения, управления движением, по ремонту тягового подвижного состава, по тепловодоснабжению, по эксплуатации зданий и сооружений, по капитальному строительству, центры фирменного транспортного обслуживания, управления телекоммуникационными ресурсами, административно-хозяйственные центры и т. д.