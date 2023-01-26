В России создадут систему грузоперевозок с помощью дронов. Грандиозному проекту дан «зеленый свет»

Минэкономразвития поддержало идею по созданию в Иннополисе особого правового режима сроком на три года для проекта беспрепятственного тестирования дронов для перевозки грузов. Авторы проекта ставят целью создание максимально автономной и цифровизированной системы грузоперевозок при помощи БПЛА, которую в дальнейшем можно было бы масштабировать на всю Россию.

Пилоты больше не понадобятся

В Татарстане будет установлен экспериментальный правовой режим (ЭПР) в сфере использования беспилотных авиационных систем (БАС) – беспилотников, БПЛА. Инициативу, предложенную компанией «Центр организации движения беспилотных транспортных средств» (ООО «ЦОД БТС»), поддержало российское Минэкономразвития.

ЭПР будет реализован на территории Иннополиса в рамках закона 258-ФЗ «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации» от 31 июля 2020 г. Срок действия ЭПР – три года.

Для утверждения действия ЭПР Минэкономразвития подготовило проект постановления Правительства России. Документ получил название «Об установлении экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций и утверждении программы экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций по эксплуатации беспилотных авиационных систем в городе Иннополис Республики Татарстан». Он опубликован на федпортале проектов нормативных правовых актов regulation.gov.ru.

Реализован новый экспериментальный правовой режим будет в составе платформы беспилотной аэродоставки грузов, куратором которой является первый заместитель председателя Правительства России Андрей Белоусов. Он позволяет беспрепятственно запускать БПЛА с максимальной взлетной массой не более 30 кг с целью «создания нового вида транспортного сервиса с применением современных БАС для выполнения авиационных работ и доставки грузов на территории города Иннополис Республики Татарстан», говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

Новый проект потенциально может произвести революцию в российской логистике

Иннополис является городом-спутником Казани, входит в ее агломерацию. Он был основан в 2012 г., статус города имеет с 2015 г. На момент выхода материала на территории Иннополиса располагались одноименные университет и особая экономическая зона (ОЭЗ).

Плод коллективного труда без бюджетных средств

Проект по реализации использования грузовых БПЛА в Иннополисе собираются развивать пять организаций. В дополнение к упомянутой «ЦОД БТС» это компании «Русдронопорт» и «Конверсавиа беспилотные системы», а также автономная некоммерческая организация «Университет Иннополис» и фирма «Новые информационные технологии в авиации».

Из четверки перечисленных компаний лишь «Новые информационные технологии в авиации» существуют в России достаточно давно. Они были основаны в Санкт-Петербурге в декабре 2002 г. с уставным капиталом 100 тыс. руб. (данные ЕГРЮЛ)

«ЦОД БТС» появилась в июле 2019 г. в Иннополисе с таким же уставным капиталом. «Конверсавиа беспилотные системы» и «Русдронопорт» зарегистрированы в Иннополисе в марте и июне 2022 г. соответственно с уставным капиталом 1 млн руб. у каждой.

По словам генерального директора ОЭЗ «Иннополис» Рената Халимова, на фоне создания в городе ЭПР для беспилотников основной курс ОЭЗ будет направлен на развитие кластера БПЛА. «В сочетании с возможностями ЭПР города, резидентами ОЭЗ “Иннополис” и компетенциями университета “Иннополис” мы сможем быстро реализовать проекты любых масштабов», – отметил Халимов.

Как сказано в пояснительной записке к проекту постановления, установка ЭПР по части БПЛА в Иннополисе «не потребует выделения дополнительных бюджетных ассигнований». Также она «не окажет влияние на доходы или расходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации». Представители Минэкономразвития подтвердили CNews, что деньги из бюджета России на реализацию идеи выделяться не будут. «Минэкономразвития обеспечивает правовую рамку для проведения ЭПР на три года – чтобы участники смогли провести эксперимент своих технологий», – сказали CNews в ведомстве. «После успешного окончания ЭПР технологии можно масштабировать», – добавили представители министерства.

Стремление к независимости от людей

Участники проекта планируют добиться максимально возможной в современных реалиях автоматизации полетов беспилотников над территорией Иннополиса. С этой целью неотъемлемой частью всего проекта будут так называемые «дронопорты».

Согласно проекту постановления Правительства, под дронопортами подразумевается некое «специальное техническое устройство», за счет которого обеспечивается автоматизация процессов взлета и посадки дронов. Также дронопорты будут обеспечивать «подготовку к полету и послеполетное обслуживание» беспилотников. Что именно подразумевается под этим, в текстах проекта постановления и пояснительной записки к нему не разъясняется.

В теории, дронопорты и БПЛА можно будет использовать для доставки не только грузов, но и еды

«В рамках проекта планируется протестировать цифровую платформу полетно-информационного обслуживания полетов беспилотных воздушных судов, которая в автоматизированном режиме будет обеспечивать удаленную идентификацию, координацию полетов дронов, получение разрешений органа местного самоуправления на выполнение полетов, авиационных работ и перевозок грузов, а также фактически создавать цифровой двойник беспилотника», – сообщили CNews в Минэкономразвития.

С прицелом на будущее

По задумке авторов проекта, его реализация на территории Иннополиса в рамках экспериментального правового режима в итоге позволит, по меньшей мере, создать в России новый вид транспортного сервиса – доставку товаров и грузов при помощи БПЛА. Также он положит начало созданию распределенной сети дронопортов и цифровой платформы обслуживания полетов.

Дополнительная цель, которую преследуют инициаторы и исполнители проекта, заключается в повышении безопасности полетов. Также они хотят улучшить, автономность и эффективность подготовки летательных аппаратов непосредственно к самим полетам. Наконец, их идея позволит сократить сроки получения всех необходимых для полетов разрешений.