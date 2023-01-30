Реестр российского «железа» оказался «черным ящиком». Власти и отрасль поспорили, как его использовать на госзакупках

Страсти вокруг реестра

Как стало известно CNews, компания «Рикор электроникс» в течение многих месяцев многократно передавала поставщикам ПК для региональных госучреждений свои ноутбуки на процессорах AMD.

В то же время в акте экспертизы Торгово-промышленной палаты (ТПП) для включения техники в реестр отечественного «железа» при Минпромторге в отношении этих ноутбуков в явном виде были прописаны только процессоры Intel, причем всего одной модели.

На упомянутый реестр обязаны ориентироваться все государственные организации и отчасти компании с госучастием при проведении своих закупок. В случае с продукцией «Рикора» поставки осуществлялись в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование». Таким образом, техника приобреталась по 44-ФЗ, то есть на тендер могли подаваться предложения исключительно с моделями из реестра.

В «Рикоре» это расхождение CNews подтвердили, но заверили, что действуют строго в рамках правового поля, имея возможность варьировать компоненты в достаточно широком диапазоне.

Правомерность такой трактовки российского законодательства, как оказалось, в отрасли готовы подтвердить далеко не все. Из общения CNews с представителями Минпромторга, ТПП и ИТ-компаний стало очевидно, что мнения на этот счет сильно расходятся.

Почти все опрошенные редакцией эксперты полагают, что этот вопрос крайне важен. «Другие производители, видя безнаказанность “Рикора”, планируют также поставлять ноутбуки на AMD, хотя в реестре тоже только Intel», — сообщил один из них.

При этом из-за боязни конфронтации многие из экспертов согласились прокомментировать тему только на условиях анонимности.

Что именно и кто покупал

У «Рикор электроникс» имеются собственные производственные мощности в Арзамасе Нижегородской области. В реестр Минпромторга от компании включен всего один ноутбук — Rikor R-N-H-CPU-D-M-PSU-C. Буквенная абракадабра здесь зарезервирована под обозначение конкретных комплектующих и их характеристик, чья вариативность однозначно допустима на рынке коммерческого заказа.

В реестр Минпромторга данная модель была включена 29 июня 2021 г. под номером 1144\2\2021. Номер записи реестра радиоэлектронной продукции: РЭ-1534/21. Заключение министерства действует до 31 марта 2023 г.

Анализ госконтрактов на сайте госзакупок позволяет говорить о том, что ноутбук вышеупомянутой модели с указанием реестровых номеров в течение 2022 г. был поставлен в десятки регионов по всей России. Совокупные тиражи превышаю 10 тыс. штук на общую суммы свыше полумиллиарда рублей. Среди поставщиков — входящий в «Ростех» татарстанский «Национальный центр информатизации», печально известная «123 солюшнс», «Ресерч лаб», «Русские программы» и др., включая множество ИП.

Изучая параметры ноутбуков в заключенных контрактах по ряду параметров однозначно можно заключить, что поставлялись разные процессоры, хотя и весьма сложно определить, каких именно марок.

Впрочем есть и исключения. В частности, в контракте НЦИ на поставку свыше 2 тыс. машин для Нижегородского института развития образования за 113 млн руб. прописано название чипа Rikor R-N-15-Ryzen 3 5400U-1xM.2/256Gb-8Gb-EPS65W, в котором слово Ryzen однозначно отсылает нас к названию линейки процессоров AMD.

В двух мелких закупках для Саратовской области, в которых поставщиком выступила Кудряшова Александра Валерьевна, среди комплектующих указан интегрированный видеоадаптер AMD Vega 6. Кроме того, еще один из поставщиков на условиях анонимности рассказал CNews, что в его нескольких поставках были задействованы только AMD Ryzen 3 5400U.

Попытки CNews прояснить реальную комплектацию поставки у некоторых из госзаказчиков успехом не увенчались. Преимущественно запросы редакции просто были оставлены без всяких ответов.

Представители «Ростелекома», который выступил в этой истории крупнейшим поставщиком, передав свыше 4 тыс. ноутбуков в Свердловскую область на 275,5 млн руб., от ответа по запросу CNews уклонились, предложив направить запрос о названии модели использовавшегося чипа организатору закупки (тот тоже не ответил).

Позиция «Рикора»

В переписке с «Рикором» CNews сначала получил от одного из его представителей исчерпывающий ответ на вопрос о комплектации ноутбука из реестра: процессор AMD Ryzen 3 5425U.

Позже к переписке подключился вице-президент компании Борис Иванов. «В соответствии с ТУ на ноутбуки “Рикор” мы можем использовать любой из четырех типов процессоров — Intel, AMD, “Эльбрус”, “Байкал”. Зависит от наличия и пожеланий клиентов, — заверил он. — В настоящий момент для удовлетворения требований КТРУ мы поставляем версию с процессорами AMD 54ХХ. Также существуют версии на базе процессоров Intel Core i3 и i5».

Тогда корреспондент CNews задал вопрос, как все эти сведения соотносятся с тем, что в приложении к копии акта экспертизы Нижегородской Торгово-промышленной палаты № 1005000103 от 24 мая 2021 г. в списке комплектующих для рассматриваемого процессора был указан Intel i5-1035G1 (копия имеется в распоряжении редакции; в публичном доступе акт не представлен).

«В ТУ указан как пример расшифровки всех этих цифр именно этот процессор», — сообщил Иванов, подкрепив свои слова копией фрагмента заявки компании в ТПП. — У нас номенклатура ноутов больше 100 штук. Мы не можем на каждый вариант ноута получать заключение — все таки это серийное производство».

Комментарии Минпромторга

Обратившись за разъяснениями в Минпромторг, CNews изложил существо возникшей проблемы и процитировал заявления «Рикора».

В связи с ними министерству было задано два вопроса: rомпьютерная техника из реестра считается «легитимной» только на какой-то конкретной компонентной базе, на которую было дано заключение ТПП, или разработчик может свободно ее варьировать на свое усмотрение; если нормативная база в данном вопросе четких ответов не дает, планируется ли ее изменить, и как именно?

В ответ представители Минпромторга сначала описали существующую нормативную базу. В соответствии с пунктом 1 постановления Правительства № 616 установлен запрет на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств (за исключением государств — членов Евразийского экономического союза), для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд.

Согласно пункту 10 этого же постановления для подтверждения соответствия закупки промышленных товаров требованиям, установленным постановлением № 616, участник закупки указывает (декларирует) в составе заявки на участие в закупке номера реестровых записей из реестра российской промышленной продукции, единого реестра российской радиоэлектронной продукции, а также информацию о совокупном количестве баллов за выполнение технологических операций (условий) на территории России, если это предусмотрено постановлением Правительства РФ от 17 июля 2015 г. №719. Информация о реестровых записях о товаре и совокупном количестве баллов включается в контракт.

Включение в реестр осуществляется на основании заключения Минпромторга, которое выдается на основании акта экспертизы ТПП России или, в случае отсутствия продукции в приложении к постановлению № 719, на основании сертификата СТ-1.

Заключение Минпромторга подтверждает, что производитель обладает различными ресурсами (производственными, трудовыми), выполняет, установленный постановлением № 719 объем технологических операций, а также во время производства готовой продукции, соблюдает установленную долю российских комплектующих.

Далее приводим оставшуюся часть ответа министерства дословно. «Конструкция постановления № 719 не подразумевает выдачи заключения на конкретную партию товара или конечное изделия, — указывают в ведомстве — Применительно к постановлению № 616, наличие реестровой записи подтверждает страну происхождение товара в целях предоставления преимущества в закупке и не описывает функциональные, технические или качественные характеристики продукции, указанной в извещении и документации заказчика. Описание объекта закупки осуществляется в соответствии со статьей 33 закона № 44-ФЗ. Описание объекта закупки в соответствии с требованиями, указанными в части 1 статьи 33, должно содержать показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги установленным заказчиком требованиям. При этом указываются максимальные и (или) минимальные значения таких показателей и (или) значения показателей, которые не могут изменяться».

«Контракт заключается на основании заявки участника, в том числе в отношении объекта закупки и тех параметров и характеристик, указанных в извещении и конкурсной документации, — продолжают представители регулятора. — Таким образом, заключение дает преференции в закупках, где установлен национальный режим согласно ст.14 закона № 44-ФЗ, однако конкретные требования к объекту закупки, устанавливает заказчик с учетом ст. 33 закона № 44-ФЗ. Участник закупки при подаче заявки и заключении контракта соглашается на выполнение требований, установленных заказником и принимает на себя обязательства по надлежащему исполнению и риски на случай поставки продукции, которая не отвечает контракту».

Реакция отрасли

Процитированный выше ответ Минпромторга на конкретно поставленные вопросы CNews можно считать несколько расплывчатыми. Однако никто из собеседников CNews на рынке не поставил под сомнение напрашивающийся вывод о том, что министерство допускает поставки реестровой вычислительной техники с широкими вариациями наборов комплектующих. Впрочем, огласиться с такой трактовкой законодательства из числа респондентов CNews смогли немногие.

«Получается, что у “Рикора” “зеленый свет” на вариативные поставки, — отметил один из представителей рынка вычислительной техники. — Минпромторг переложил ответственность на заказчика и поставщика. А т. к. заказчик никак сам не может проверить информацию о реальном соответствии поставляемого товара составу комплектующих, указанных в заключении ТПП, то можно спокойно под видом реестрового оборудования поставлять нереестровое».

Другой представитель российского ИТ-рынка, для которого регулярное взаимодействие с ТПП является частью профессиональных обязанностей, в разговоре с CNews подчеркнул, что госорганам однозначно может поставляться техника только на тех компонентах, которые были учтены во время экспертизы ТПП. В его понимании, именно в этом заключался смысл постановления № 719 еще даже до введения балльной системы, и таким он остается и сейчас.

«В ТПП, действительно, можно подать заявку, подразумевающую вариативность компонентной базы, — говорит он. — Однако каждый из возможных наборов комплектующих должен быть отдельно согласован с палатой».

При этом эксперт добавляет, что в случае с «Рикором» определенную роль могла сыграть региональная специфика подразделения ТПП, выдавшего заключение. «Единых требований к ТПП по линии 719-го постановления нет, — сообщает он. — Регионы трактуют этот документ по-разному; исторически они выдавали лишь заключения по СТ-1. Все новые региональные заключения проходят через Центральный аппарат ТПП, однако он часто (хотя и не всегда) пропускает их, не подвергая углубленной критической оценке».

С ним согласен еще один из источников CNews на «железном» рынке. «Правила игры для заключений однозначно описаны в 719 постановлении, — уверен он. — Заключения и, соответственно, акты экспертизы, выданные до вступления в силу балльной системы, опираются на перечень комплектующих, из которых производится изделие, и счета-фактуры по их поставке, конструкторскую документацию, на основании которой выпускается изделие и вытекающий из них расчет доли импортных комплектующих. Эти документ не могут быть одинаковы для ноутбука, использующего процессор Intel и ноутбука на процессоре AMD. Это совершенно различные изделия с различными параметрами и документами. Доля импортных комплектующих должна рассчитываться на каждое изделие. Поэтому, очевидно, сослаться на заключение, выданное на ноутбук с процессором Intel при поставках ноутбуков на AMD невозможно; это, мягко говоря, нарушение».

Эксперт обращает внимание на то, что заключение ТПП было получено в 2021 г., а «по информации с рынка» модель на AMD стала предлагаться спустя год. «Вызывает вопросы, как можно было при получении заключения на ноутбук, включить в состав заявки счета-фактуры, не приобретя компоненты для производства, — недоумевает он. — Таким образом, тут двух мнений быть не может. Получить заключение на один ноутбук (на Intel), а поставлять совершенно другой (на AMD) — незаконно. Кстати, балльная система эти вопросы частично снимает. Но задачи подачи конструкторской документации на конкретный продукт не отменяет».

Несколько более туманно свою позицию описала Светлана Легостаева, генеральный директор консорциума «Вычислительная техника» (входят «Аквариус», «Деловой офис» (iRu), «Депо», «Крафтвэй», «КНС групп» (Yadro), «Национальные технологии» (на 51% принадлежит ростеховскому концерну «Автоматика», на 49% — структуре, подконтрольной «Ростелекому»), «Булат», «Элемент».

«Заключения предоставляются на конкретную продукцию, и именно она первична, дальнейшая ее оценка с целью включения в реестр — это проверка условий ее разработки и производства на соответствие определенным критериям, — говорит Легостаева. — Соответственно важно, какую именно продукцию заявляют для получения акта экспертизы и дальнейшего получения заключения. В технических условиях на данную продукцию должны быть прописаны максимум возможных вариантов применяемых ключевых компонентов, замена которых возможна без существенного изменения изделия, и в случае необходимости обозначены вилки по их характеристикам. Акты экспертизы — это результат проверки заявленной информации, и как следствие должны ее отражать в полном объеме».

В ростеховском НЦИ, который поставил реестровые ноутбуки на AMD более чем на 100 млн руб., придерживаются иных взглядов (с позицией Минпромторга CNews представителей компании не ознакомил). «Поставленное оборудование полностью соответствует условиям контракта, а также реестровой записи №1144\2\2021 реестра отечественной промышленной продукции Минпромторга, — заверили они редакцию. «В реестр включена не конкретная модель ноутбука, а вся линейка устройств. Реестровая запись содержит не определенные наименования комплектующих, а буквенные обозначения их возможных вариаций. В частности, в реестровой записи №1144\2\2021 значится не конкретный процессор, а аббревиатура CPU (central processing unit)».

Участники Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) выработать консолидированную позицию в отношении комментариев Минпромторга не сумели. «Мы не можем пока ответить на следующий вопрос: при каких изменениях нельзя использовать статус без дополнительной экспертизы на соответствие требованиям. Это требует разъяснений, — отметил в разговоре с CNewsисполнительный директор АРПЭ Иван Покровский.

Ранее, пока еще не были получены комментарии министерства, ситуацию с поставками «Рикора» он от себя лично описал следующим образом. «В условиях внешних санкций, глобального дефицита компонентов и постоянных перебоев в логистике замена компонентов — это необходимость, — уверен он. — Без этого не может обойтись ни один производитель электроники. По каждой замене невозможно заново проводить экспертизу в ТПП и вносить продукцию в реестр. Так промышленность не может работать. К сожалению, сейчас нормативная база трактуется регуляторами так, что замена даже не основных компонентов предполагает исключение оборудования из реестра. Считаю, что при сохранении числа импортных компонентов, замена на функциональные аналоги не является подлогом, а нормативная база и трактовки регуляторов требуют уточнений. Регулирование должно стимулировать и поддерживать промышленность, а не давить еще и своими санкциями».

Соображения ТПП

При общении с отраслью в распоряжении CNews оказались копии несколько тематических документов из различных подразделений ТПП.

В соответствии с одним из них, Московская торгово-промышленная палата (МТПП) указала разработчику вычислительной техники, что отказывает в приеме заявлений на получения актов экспертизы на изделия «с использованием нескольких условных обозначений модельного ряда/неопределенного количества моделей/конфигураций с использованием одного ТУ, оформленного в соответствии с ЕСКД».

«При приеме заявления, МТПП требует подавать каждую конфигурацию изделия отдельно, ссылаясь на то, что при внесении изменений в технические условия новые конфигурации получают статуе продукции, произведенной на территории РФ, без проведения экспертизы ТПП», — подчеркивают в организации.

В другом документе ТПП (источник CNews не сообщил, какого именно подразделения) отмечается, что заявление в палату должно содержать подтверждение, что заявитель принимает на себя обязательство письменно уведомить уполномоченную ТПП об изменениях в представленных сведениях, если такие изменения относятся к выполнению требований, предусмотренных приложением к постановлению № 719, либо к выполнению критериев определения страны происхождения товаров, предусмотренных правилами от 20 ноября 2009 г. «При изменениях в конструкторской и технологической документации подается новый пакет документов для проведения экспертизы», — заключают эксперты ТПП.

При подготовке данного материала CNews обратился в ТПП России за комментариями самостоятельно. На вопрос о допустимости вариативности на госзакупках эксперты палаты пояснили, что «производитель может вносить изменения в комплектацию своей продукции после выдачи акта экспертизы и при этом заявлять ее российское производство со ссылкой на данный документ только если соответствующие изменения произошли в части тех электронных модулей, за применение которых ему не начислялись баллы, предусмотренные приложением к постановлению № 719».

Реестр — «черный ящик»

Стоит отметить, что реестр российского железа — это отнюдь не публичный ресурс в части изрядного числа сведений, которые могут представлять насущный интерес для участников рынка.

На ранней стадии подготовки данного материала CNews обратился в нижегородское подразделение ТПП с журналистским запросом с просьбой сообщить, на какой именно чип был выдан акт экспертизы в отношении ноутбука «Рикора». Просьба была подробно объяснена подозрениями в злоупотреблениях на госзаказе.

Ответ был лаконичен: «мы не вправе раскрывать содержание сведений, заявленных на экспертизу».

Ближе к финалу подготовки материала CNews обратился за разъяснениями в ТПП России. Был задан вопрос, отработана ли в ТПП процедура, в рамках которой, госпоставщик (не разработчик) или госзаказчик могли бы по запросу получить у ТПП акт экспертизы на ту или иную технику, чтобы убедится, что он был выдан именно на эту технику с конкретными (или варьируемыми) параметрами, или такая информация является закрытой.

Представители ТПП ответить на этот вопрос не смогли.