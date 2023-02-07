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МВД не заплатило интегратору 75 миллионов за «1С». Поставщик пошел искать правду в суд

Российский интегратор пытается через суд взыскать с Министерства внутренних дел оплату работ по госконтракту. ИТ-компания поставила ведомству ПО «1С». Поставщик отмечает, что МВД много месяцев использует ПО, но документы о приемке работ не подписало. Министерство же настаивает на том, что интегратор выполнил не все этапы работ.

Разбирательство с МВД

Как выяснил CNews, ИТ-компания ООО «АСБК софт» обратилась в суд для взыскания с Министерства внутренних дел (МВД) 74,9 млн руб. Информацию об этом можно обнаружить в картотеке арбитражных дел.

Между МВД и «АСБК софт» 2 ноября 2020 г. был заключен контракт на поставку ПО для автоматизации процессов сбора, свода и консолидации финансовой отчетности ведомства («1С: Свод отчетов 8»).

Как рассказал CNews гендиректор «АСБК софт» Алексей Петров, компания исполнила свои обязательства «в полном объеме». Сотрудниками МВД ПО используется в режиме промышленной эксплуатации в течение более восьми месяцев, отметил он.

Как пояснил Петров, МВД не предоставило в адрес «АСБК софт» подписанные документы о приемке выполненных работ и не оплатило их. Поэтому компания обратилась в суд 3 февраля 2023 г. Иск пока не принят к производству.

Претензия МВД и суть работ

Согласно порталу госзакупок, тендер на поставку ПО был опубликовал 6 октября 2020 г. в формате электронного аукциона. Максимальная цена по контракту могла составить 83,7 млн руб.

На аукцион было подано две заявки от «АСБК софт» и «Парус-столица». Победитель сбросил цену на 8,8 млн руб. до 74,9 млн руб. Контракт, судя по порталу, на момент публикации материала не завершен и находится в стадии исполнения.

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Фото: © mikrokon / Фотобанк Фотодженика
Интегратор пошел в суд, чтобы добиться от МВД оплаты по контракту

Первый этап работ по контракту предполагал поставку ПО и инструктаж, второй — тестирование работы ПО и третий — тестирование ПО в продуктовой среде. Исполнитель должен был завершить работы до 1 декабря 2022 г.

Цель закупки состояла в оптимизации деятельности сотрудников министерства при сборе, своде и консолидации ведомственной финансовой отчетности МВД, а также переход на электронный документооборот.

CNews ожидает от МВД ответа по поводу их позиции по иску. Но в каточке контракта есть претензия министерства к исполнителю об уплате штрафа от 9 января 2023 г. Ведомство отмечает в документе, что поставщик не выполнил второй и третий этапы работ по контракту. Из-за чего МВД выставило исполнителю штраф в размере 769,4 тыс. руб. Документов об оплате штрафа в карточке контракта на момент написания публикации нет.

Заказчики и выручка поставщика

Согласно официальному сайту компании, «АСБК софт» — российский интегратор информационных систем и платформ на основе технологий «» для госучреждений, производственных и торговых коммерческих предприятий. Среди заказчиков ИТ-компании присутствуют Федеральная служба государственной статистики, Роскомнадзор, Ростуризм и т.д.

По данным базы «Контур.фокус», ООО «АСБК софт» образована 24 декабря 2008 г. в Москве. Единственным учредителем компании выступает гендиректор Алексей Петров. Выручка интегратора по итогам 2021 г. составила 100,2 млн руб.

Кристина Холупова

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