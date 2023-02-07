Крупный китайский производитель флеш-памяти массово увольняет людей и выгоняет их из квартир. Виноваты санкции США

Суперуспешный китайский стартап YMTC по производству памяти попал под жесточайшие санкции США и лишился поставок необходимого ему оборудования. Компания в упадке и вынуждена увольнять работников и отбирать у них квартиры, которые помогла им купить. Вариантов два – или выплатить YMTC сумму, которую она внесла за жилье, или освободить квадратные метры. Тем, кому посчастливилось не попасть под сокращение, YMTC урежет зарплату на 5-10%.

Подарить и отобрать

Китайская компания Yangtze Memory Technologies Corp (YMTC), один из крупнейших в мире производителей модулей памяти, пошла на крайние меры по сокращению расходов. Как пишет Nikkei Asian Review, она начала увольнять сотрудников в больших количествах и выселять их из квартир, которые помогла им купить.

YMTC помогала многим своим сотрудникам с покупкой квартиры, субсидируя часть ее стоимости. Точное количество таких работников не раскрывается, но известно, что если специалист получил квартиру с большой скидкой, а после решил уволиться или был сокращен, то он запросто может остаться без жилья.

О том, что YMTC начала выгонять своих работников из их собственного жилья, сообщил один из бывших специалистов компании. Свою личность он подтвердил изданию South China Morning Post, но попросил не раскрывать ее.

По его словам, он проработал в YMTC более четырех лет. Работодатель помог ему с покупкой квартиры в Ухане (Китай), а после увольнения попросил его вернуть 400 тыс. юаней (4,15 млн руб. по курсу ЦБ на 7 февраля 2023 г.). за нее.

Фото: © wirestock / Фотобанк FreePik Для кого-то увольнение - это просто потеря источника дохода. А для кого-то еще и необходимость покинуть честно приобретенное единственное жилье

Экс-сотрудник YMTC добавил, что купил квартиру со скидкой в рамках льготной жилищной политики компании. Она дает специалистам возможность оставить квартиру себе и не возвращать YMTC субсидированную часть ее стоимости, если они проработали в компании более пяти лет.

Конкретно этот сотрудник отдал компании менее пяти лет своей жизни и попал под сокращение, вследствие чего она потребовала с него более 4 млн руб. Он поднял шум вокруг этой истории, рассказав о ней не только крупным изданиям, но и разместив посты в различных социальных сетях. На момент выхода материала YMTC не реагировала на это.

Все это – следствие американских санкций, под гнетом которых YMTC находится с декабря 2022 г. Менее чем за три два месяца власти США смогли почти уничтожить стартап, развивавшийся стремительными темпами.

Генератор безработных и бездомных

YMTC начала массовую чистку кадрового состава. По словам экс-сотрудника, пожаловавшегося на требование компании вернуть гигантскую сумму за квартиру или освободить ее, сообщил, что увольнения затрагивают почти все отделы производителя памяти.

Он подчеркнул, что без работы в ближайшей перспективе останутся минимум 5% персонала YMTC. В целом же компания намеревается сократить до 10% своего штата.

Бывший работник YMTC не стал скрывать массовый характер, который носят попытки компании вернуть деньги за квартиры или сами жилые помещения, которые она помогла купить своим теперь уже бывшим специалистам. С его слов, с кого-то YMTC требует 300 тыс. юаней (3,11 млн руб.), а с кого-то сразу 1 млн юаней (10,38 млн руб.).

На начало 2023 г. Общий штат YMTC, включая ее штаб-квартиру в Ухане, завод и несколько исследовательских центров, насчитывал около 10 тыс. человек. Таким образом, без работы останутся от 500 до 1000 специалистов.

Оставшимся работникам YMTC сократит зарплату на 5-10%. Как будет осуществляться выборка, неизвестно.

К слову, первые намеки на грядущее массовое сокращение персонала в YMTC появились еще в октябре 2022 г. Компания, столкнувшись с пока еще не очень жесткими ограничениями со стороны своих зарубежных партнеров и поставщиков, тут же принялась увольнять иностранных специалистов.

Стремительное развитие и молниеносный обвал

YMTC – это невероятно перспективный производитель флеш-памяти, появившийся в 2016 г. и за шесть лет сумевший войти в топ-5 глобальных вендоров памяти. С ней хотела сотрудничать сама Apple – память YMTC могла появиться в одном из ближайших поколений смартфонов iPhone.

У YMTC есть своя фабрика по выпуску микросхем, и она почти достроила вторую, еще более совершенную и производительную. Стремительное развитие компании могло бы продолжаться и дальше, но власти США не могли допустить этого. В конце 2022 г. они внесли YMTC в свой «черный список», блокировав тем самым ей доступ к американским технологиям. А поскольку они содержатся в подавляющем большинстве оборудования для литографии, YMTC потеряла возможность закупать новое и даже подержанное «железо» для своих фабрик, а также ремонтировать имеющееся – санкции распространяются и на услуги технической поддержки.

Цель США проста и очевидна – власти сверхдержавы, как сообщал CNews, пытаются уничтожить китайскую ИТ-отрасль. YMTC – одна из многих компаний, ощутивших на себе всю мощь последствий американских санкций. С каждым разом Штаты наносят все более изощренные удары по ней. Например, в начале января 2023 г. стало известно о планах компании Dell по полному отказу от китайских микросхем и комплектующих в своей технике. Это будет очень ощутимая потеря для КНР, так как Dell является третьим в мире поставщиком ПК и серверов по суммарным объемам отгрузок. Впереди нее только китайская Lenovo и американская HP. Последняя, вероятно, планирует последовать примеру Dell.