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Умер ученый, подаривший миру архивацию данных. Без него не было бы ZIP, PDF и MP3

Ученый Авраам Лемпель, создатель алгоритмов сжатия LZ, умер в возрасте 86 лет. Его наработки легли в основу форматов ZIP, PDF, MP3, PNG, TIFF, GIF и многих других, которые в настоящее время используются повсеместно. Причина смерти Лемпеля не раскрывается.

«Отец» алгоритмов сжатия данных

Скончался Авраам Лемпель (Abraham Lempel), ученый в области информатики и математики, внесший огромный вклад в создание современных алгоритмов сжатия данных. О его смерти сообщило издание Yedioth Ahronoth. Что послужило причиной смерти, неизвестно.

Авраам Лемпель умер в Израиле 4 февраля 2023 г. на момент смерти ему было 86 лет. До своего 87-летия он не дожил всего шесть дней.

Лемпель – уроженец Львова (на момент рождения Лемпеля город входил в состав Польши). В юности он переехал в Израиль, где со временем, выучившись в Технионе (израильский технологический университет) получил степень доктора технических наук.

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Фото: Технион
Авраам Лемпель

Активно участвовать в развитии технологий сжатия данных Авраам Лемпель начал в 70-х годах XX века. В этот период миру была представлена первая версия его алгоритма сжатия, получившая название «Алгоритм Лемпеля-Зива».

Лемпель работал над ним совместно с профессором Яковом Зивом (Jacob Ziv), которому в ноябре 2022 г. исполнился 91 год. В сокращенном виде название алгоритма звучит как LZ.

Эволюция алгоритмов

Одним только алгоритмом LZ работа Лемпеля не ограничилась. В 1977 г. он совместно с Яковом Зивом представил его улучшенную версию LZ77, а годом позже появилась третья модификация под названием LZ78.

В дальнейшем серия из трех алгоритмов разрослась в полноценное семейство. В него вошли, помимо прочих, технологии сжатия LZO (алгоритм Лемпеля-Зива-Оберхеймера, Lempel-Ziv-Oberhumer) образца 1997 г., и LZMA. Эта аббревиатура расшифровывается как Lempel-Ziv-Markov chain-Algorithm. Технология применяется в современном архиваторе 7-Zip.

Лемпель повсюду

Наработки Авраама Лемпеля в 2022 г. используются едва ли не повсеместно, где требуются технологии сжатия данных. Его идеи легли в основу всем известных форматов MP3 (музыкальные композиции), ZIP (архивы) и PDF (документы).

Без Лемпеля, возможно, никогда бы не появились форматы изображений GIF, TIFF и PNG. В них используется LZW – алгоритм Лемпеля-Зива-Уэлча, опубликованный его совтором Терри Уэлчем (Terry Welch) в 1984 г. Он представляет собой улучшенную модификацию упомянутого LZ78, над которым Лемпель работал вдвоем с Зивом.

В числе первых, кто по достоинству оценил алгоритм LZW, стали корпорации Adobe и Microsoft. В 1986 г. на его основе они разработали формат TIFF. Спустя еще год на свет появился формат GIF, создатель которого, американский ученый Стивен Уилхайт (Stephen Wilhite) умер в марте 2022 г. в возрасте 74 лет.

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Фото: Технион
Авраам Лемпель (справа) и Яков Зив

Известный формат ZIP увидел свет в 1989 г., а популярный музыкальный формат MP3 появился в 1993 г. Без него Шон Паркер (Sean Parker) мог бы так и не создать Napster – прародителя современных торрентов.

Все без исключения перечисленные форматы используются и по сей день. Файлы GIF и PNG наполняют графикой миллионы веб-страниц, музыка в соцсетях хранится именно в формате MP3, а кипу документов, чтобы не захламляли компьютер, пользователи сжимают, как правило, именно в ZIP-файлы.

Вполне ожидаемое признание

Заслуги Лемпеля перед мировой ИТ-сферой не могли остаться незамеченными. За свой вклад в развитие отрасли ученый в 2007 г. был удостоен «Медалью Ричарда Хэмминга» от Института инженеров электротехники и электроники IEEE. В 1998 u. Лемпель стал лауреат Золотой юбилейной премии за технологические инновации от Общества теории информации IEEE (IEEE Information Theory Society)

Помимо этого, многие его работы были опубликованы в научных журналах. В их числе статьи A Universal Algorithm for Sequential Data Compression и Compression of individual sequences via variable-rate coding, в которых он описывает алгоритмы LZ77 и LZ78.

Преподавание и бизнес

Авраам Лемпель, получив степень доктора технических наук в израильском Технионе, устроился на работу в этот вуз. В период с 1981 по 1984 гг. он занимал в нем должность декана факультета информатики.

К Аврааму Лемпелю проявляла интерес американская компания HP, в ноябре 2015 г. расколовшаяся на HP Inc. и HP Enterprise. Она переманила его в свой штат в 1993 г.

Спустя год Лемпель открыл в Израиле свою компанию HP Labs-Israel, напрямую связанную с HP. Он руководил ею вплоть до 2007 г., когда ему исполнился 71 год.

Евгений Черкесов

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