В Merlion сменился гендиректор

В Merlion сменилось руководство. Группу компаний вновь возглавил Сергей Расколов. Он уже занимал эту должность с 2013 г. по 2016 г. После он ушел из компании для развития собственного проекта.



Назначение в Merlion

Сергей Расколов назначен на должность руководителя Merlion 8 февраля 2023 г. Об этом CNews рассказали представители компании.

С марта 2013 г. по декабрь 2016 г. Расколов уже был гендиректором Merlion. «Он возглавлял компанию в один из самых сложных периодов ее истории и с успехом преодолел все трудности, достигнув рекордных финансовых показателей и сформировав самую сильную команду на российском рынке ИТ-дистрибуции.», — прокомментировал председатель совета директоров Merlion Алексей Абрамов.

Расколов сменил Дмитрия Виноградова, который остается в компании, где проработал свыше 20 лет, в том числе в должности гендиректора и президента группы компаний.

Биографическая справка

Сергей Расколов родился 20 июня 1965 г. Закончил Рязанское высшее военное командное училище связи им. Маршала М. В. Захарова и Академию предпринимательства при Правительстве Москвы по специальности электронная коммерция.

Глава Merlion Сергей Расколов

В 2003 г. Расколов устроился в Merlion на позицию менеджера по продажам, затем стал региональным менеджером. В 2004 г. он занял должность коммерческого директора одного из структурных подразделений Merlion. С января 2007 г. Расколов занимал должность директора по сбыту компании Merlion. В 2017 г. Расколов покинул компанию и занимался развитием собственного бизнес-проекта.

Чем занимается Merlion

Merlion — крупнейший дистрибутор компьютерной и бытовой техники, а также программного обеспечения в России. История компании началась в 1992 г. с образования Владиславом Мангутовым компании Elsie, сотрудники которой собирали компьютеры, работали с розничными сетями, а потом поставляли компьютерные комплектующие. В 1995 г. появилась дистрибьюторская компания «Ситилинк», которая занималась поставками в Россию компьютерной памяти. К 1996 г. она стала широкопрофильным дистрибутором компьютерных комплектующих.

Сейчас среди товаров, представленных на сайте организации — аудио- и видеотехника, компьютеры и их комплектующие, бытовая техника, ноутбуки, серверы и системы хранения данных, сетевое оборудование, ПО и пр. Ассортимент насчитывает 244 тыс. позиций. «Мерлион» работает с такими вендорами как AMD, Apple, «Аквариус», «Байкал электроникс», Bosch, Dell, Epson, Huawei, Lenovo, Nvidia и др. Они перечислены на официальном сайте «Мерлион» .

Выручка компании по результатам 2021 г. достигла 420 млрд руб., рассказывали CNews представители дистрибутора.

В июле 2022 г. CNews выяснил, что группа компаний «Мерлион» и входящая в группу сеть магазинов компьютерной и бытовой техники «Ситилинк» стали полностью российскими компаниями.