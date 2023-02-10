Microsoft устроила массовые увольнения в мировом центре Open Source. GitHub закрывает все офисы и выгоняет на улицу сотни сотрудников

GitHub, сервис для хранения репозиториев ПО с открытым кодом, уволил 300 работников или 10% своего штата. Сервис находится под контролем Microsoft, которая месяцем ранее выгнала 11 тыс. человек. В дополнение к этому GitHub решил полностью уйти в виртуальность и закрыл все офисы, переведя оставшихся членов команды на принудительную удаленную работу.

GitHub сокращает штат

Сервис GitHub объявил о сокращении 300 человек, пишет TechCrunch. На фоне того, как гигантские ИТ-корпорации выставляют на улицу десятки тысяч сотрудников (одна только Amazon уволила сперва 11 тыс., а потом еще 7000 человек), это совсем мало, но важную роль здесь играет суммарное число работников сервиса.

В общей сложности на GitHub работают около 3000 человек. Из этого следует, что сервис избавится от 10% своего штата. О грядущих увольнениях сообщил в своем письме новый гендиректор GitHub Томас Домке (Thomas Dohmke). Из его слов стало понятно, что основная причина – попытка компании сократить операционные расходы.

GitHub – это самый известный и самый популярный репозиторий для хранения исходного кода программ, распространяющихся с открытым исходным кодом. В числе его пользователей – разработчики со всего мира, в том числе и россияне, хотя последних GitHub открыто третирует на фоне американских санкций.

Фото: © Praveen Thirumurugan / Unsplash На ближайшее время основным чтивом бывших работников GitHub станут газеты, журналы и сайты с вакансиясми

Домке подчеркнул, что каждый работник GitHub, попавший под сокращение, получит все положенные ему льготы и денежные компенсации. Сам Домке занимает пост СЕО GitHub с ноября 2021 г. Он пришел на смену вице-президенту Microsoft Нэта Фридмана (Nat Friedman), ветерана движения ПО с открытым кодом, ранее основавшего компанию Xamarin. Фридман был у руля GitHub с лета 2018 г.

С разрешения Microsoft

С 2018 г. GitHub является собственностью Microsoft, и едва ли его руководство может принимать важные для сервиса решения, в том числе о сокращении штата, без уведомления владельца. Словом, Microsoft наверняка связана с грядущими увольнениями, к тому же сама она еще летом 2022 г. уволила несколько сотен внештатных рекрутеров, затем осенью 2022 г. – около 1000 штатных работников. В январе 2023 г. софтверная корпорация решила повысить ставки и выгнать сразу 11 тыс. человек.

GitHub взял с Microsoft пример не только в отношении отказа от значительной части сотрудников. В середине 2022 г. Microsoft приостановила наем новых работников, и в январе 2023 г. GitHub сделал то же самое. Это означает, что на место 300 специалистов, опыт и навыки которых наверняка будут востребованы на рынке, в ближайшей перспективе не придет никто. Сроки снятия ограничений на наем не установлены

Офис – это что-то от древних цивилизаций

Сокращение штата – лишь одна из мер стратегии GitHub по снижению операционных расходов. Сервис также хочет заставить оставшихся работников пользоваться морально устаревшей техникой.

Прежние правила GitHub подразумевали замену рабочих ноутбуков сотрудников каждые три года. Но теперь это в прошлом, поскольку срок замены мобильных ПК увеличился до четырех лет.

Также GitHub заявил о закрытии абсолютно всех своих офисов. Штат полностью переходит на удаленную работу, ставшую нормой во всех современных компаниях на фоне недавней пандемии коронавируса.

Наконец, руководство GitHub добавит щепотку патриотизма в процесс развития сервиса. Все виртуальное взаимодействие сотрудников будет перенесено из мессенджера Slack в его прямого конкурента – Teams за авторством Microsoft. При этом запрет на Slack внутри компании пока не вводится.

Кто у кого подсмотрел

Следом за GitHub о сокращении своего штата объявил аналогичный сервис GitLab. В отличие от конкурента, он не стал увольнять сразу 10% своих работников, ограничившись лишь 7%.

Но и 7% конкретно для GitLab – это очень много. На январь 2022 г. на него работало 1200 человек из 65 стран мира, и в течение 2022 г. от сервиса не было заявлений о массовом наборе новых сотрудников.

Таким образом, из GitLab уйдут 84 человека. Причина все та же – попытка сократить расходы на фоне проблем в мировой экономике. При этом офисы GitLab не закрывает, по крайней мере, пока что.

Как и GitHub, GitLab обещает уволенным полный список пособий, решение вопросов с медицинской страховкой на время поиска новой работы, а также помощь в трудоустройстве в другой компании.