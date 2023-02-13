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Власти оштрафовали «Ростелеком» на 168 миллионов

Минцифры наложило на «Ростелеком» штрафные санкции в размере 168 млн руб. «Ростелеком» является единым исполнителем соответствующих работ.

Минцифры и «Ростелеком» расторгают контракт по электронному правительству

Минцифры и «Ростелеком» заключили соглашение о досрочном расторжении контракта на выполнение работ по эксплуатации инфраструктуры электронного правительства. Это следует из документов, опубликованных в Единой информационной системе (ЕИС) «Закупки».

Соответствующий госконтракт был заключен в конце 2021 г. со сроком исполнения два года. Его сумма составляет почти 12 млрд руб.

В соглашении о расторжении, подписанном президентом «Ростелекома» Михаилом Осеевским и замминистра цифрового развития Олегом Кочановым, говорится, что «Ростелеком» выполнил работы на сумму 7,7 млрд руб. Данные работы были оплачены.

Источник, знакомый с ситуацией, сказал CNews, что с «Ростелекомом» будет заключен новый контракт на эксплуатацию инфраструктуры электронного правительства.

CNews ожидает от Минцифры и «Ростелекома» ответов свои вопросы по данному поводу.

Штрафные санкции для «Ростелекома»

В то же время «Ростелеком» должен выплатить в бюджет неустойку в размере 168 млн руб. Это связано с тем, что за время исполнения контракта Минцифры, по результатам отчетных периодов, трижды накладывала на «Ростелеком» штрафные санкции, размер которых составлял 60 млрд руб., 60 млрд руб. и 48 млрд руб.

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Фото: © hodim / Фотобанк Фотодженика
Минцифры оштрафовало «Ростелеком» и расторгло с ним контракт на эксплуатацию инфраструктуры электронного правительства

В последний раз это было связано с нарушением заложенного в контракт требования по времени восстановления работоспособности инфраструктуры электронного правительства.

В конце 2022 г. Минцифры заключило с «Ростелекомом» другой крупный контракт, связанный с эксплуатацией электронного правительства – на предоставление вычислительных ресурсов государственной единой облачной платформы (ГЕОП, «Гособлако») в целях размещения и обеспечения функционирования информационных систем госорганов. Сумма контракта составляет 7,9 млрд руб.

В то же время Минцифры регулярно штрафует «Ростелеком» за неполное выполнение требований госконтрактов. Так, по итогам 2021 г. размер штрафных санкций в рамках контракта на поддержку инфраструктуры электронного правительства, заключенного в 2021 г., составил 133 млн руб.

Затраты государства на развитие электронного правительства

«Ростелеком» был назначен единым исполнителем работ, связанных с развитием и поддержкой инфраструктуры электронного правительства, в 2009 г.

Именно после этого в России заработал Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ, «Госуслуги»). С тех пор Минцифры регулярно заключает с «Ростелекомом» различные контракты, связанные с электронным правительством, как с единым исполнителем.

Согласно федеральному проекту «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика», в 2021-2024 гг. федеральный бюджет потратит 52,75 млрд руб. на обеспечение функционирования и развития инфраструктуры электронного правительства, национальной системы управления данными (НСУД) и информационных систем, необходимых для их функционирования.

Игорь Королев, Кристина Холупова

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