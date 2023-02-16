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«Крок» запустил программу обучения B2B-продажам цифровых технологий

Компания «Крок» открыла регистрацию на спецпроект Sales UPgrade для sales-менеджеров, готовых развиваться в b2b-продажах в ИТ. В рамках двухнедельной программы участники погрузятся в принципы продаж в ИТ и получат знания, которые помогут начать работу в сфере цифровых технологий. Лучшие выпускники получат предложение о трудоустройстве в «Крок».

Спрос на ИТ-специалистов растет

По оценкам аналитиков HH.ru, в 2022 году сфера ИТ вошла в топ высокооплачиваемых и перспективных направлений, а ИТ-специалисты уже не первый год входят в рейтинги самых высокооплачиваемых на российском рынке.

Как пишет TAdviser, объем российского рынка ИТ-услуг по итогам 2021 г. увеличился на 15% и составил 485 млрд рублей. Данных за 2022 г. еще нет. Но в целом можно говорить о том, что ИТ-компании чувствуют себя уверенно и ищут новые пути развития.

ИТ-специальности остаются востребованными не только на российском, но и на глобальном рынке труда. А учитывая постоянное развитие отрасли, спрос на них будет расти с каждым годом.

С весны 2022 года ИТ-отрасль столкнулась с необходимостью существенной трансформации, и у компаний было больше полугода, чтобы понять, верный ли курс они выбрали. Рынок ИТ-услуг в России не прекращал расти даже в период пандемии, причем опережал в это время мировые темпы: по данным исследовательской компании Gartner, на уровне 9% в 2021 г., и на 7% – в 2022 г.

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Фото: © boggy22 / Фотобанк Фотодженика
ИТ-специальности остаются востребованными не только на российском, но и на глобальном рынке труда

Сменить профессию и войти в ИТ

Образовательный проект, который запускает компания «Крок», предназначен для менеджеров по b2b продажам, которые хотят сменить отрасль и продолжить карьеру на ИТ-рынке. Двухнедельная программа пройдет в апреле в офисе «Крок». Ключевым спикером выступит Алексей Марушевский – b2b-консультант, управляющий партнёр ABM-expert, директор Boon Edam Россия. Он обладает 20-летним опытом в маркетинге и продажах на сложных рынках. Своим опытом также поделятся директора по продажам компании «Крок». Они познакомят участников с рынком ИТ-решений, особенностями аккаунтинга в ИТ.

В рамках программы участники смогут применить новые знания на практике и получить обратную связь от успешных продавцов ИТ-услуг.

Подать заявку и изучить информацию об этапах отбора на сайте проекта можно до 20 марта. Программа стартует 3 апреля. Проект будет полезен тем, кто уже имеет опыт работы в сфере b2b продаж от 3 лет и умеет работать, например, с «холодными» контактами, понимать запросы и потребности клиента. Обучение поможет специалистам повысить свой профессиональный уровень и продолжить карьеру в быстро развивающейся ИТ-отрасли.

Как заявляют в компании, по итогам программы лучшим участникам предложат стать частью команды «Крок».

«Крок» всегда был местом притяжения людей, готовых отвечать на вызовы рынка и быть на одной волне с тенденциями. Именно поэтому для нас важен предыдущий опыт участника и высокий уровень его мотивации изменить свою жизнь, расширить карьерные горизонты, а также повысить уровень собственного дохода. Это программа для тех, кто чувствует необходимость в постоянном развитии, кто считает, что его доход зависит только от него самого», — говорит Иван Рубцов, заместитель генерального директора по работе с ключевыми клиентами компании, член совета директоров «Крок». Токен: Pb3XmBtzsyjpU5gkiqWqpYkNg6sHFKNVKFf5xQG

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