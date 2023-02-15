Прием заявок на премию Data Fusion Awards продлили до 22 февраля

Сроки приема заявок на всероссийскую премию в области больших данных Data Fusion Awards продлили на неделю до 22 февраля 2023 г. Члены жюри определят самые успешные проекты в области объединения и анализа данных и оценят инновационный подход участников. Победители премии станут известны 13 апреля.



О премии Data Fusion Awards

Организаторы общероссийской кросс-отраслевой премии в области больших данных Data Fusion Awards 2023 объявляют о продлении сроков приема заявок до 22 февраля — по многочисленным просьбам участников.

Принять участие в премии, организатором которой выступает CNews, а генеральным спонсором — ВТБ, можно, подав заявку на сайте.

Премия называется Data Fusion — как и подход, который подразумевает объединение данных, слияние или перенос алгоритмов из одной области машинного обучения в другую, а также синергию процессов в машинном обучении. Главная цель премии — обратить внимание индустрии на самые эффективные проекты в области объединения и анализа данных и популяризировать подход Data Fusion.

В этом году премия состоит из четырех номинаций: «Data Fusion в бизнесе» (подноминации «Прорыв года», «Монетизация данных»), «Data Fusion в госсекторе» (подноминации «В масштабах страны, «Умный регион»), «Технологии Data Fusion» (подноминации «Трендсеттер», «Вклад в развитие open source») и «Data Fusion в образовании» (подноминации «Образовательная инициатива года», «Обучение работе с данными бизнес-пользователей»).

Участников премии также ждут специальные номинации

Помимо основных номинаций награды будут вручены в специальных номинациях: «Data Fusion Stars» от Фонда «Сколково» и Гран-при ВТБ.

Как победить

Для того, чтобы принять участие в премии Data Fusion, нужно подать заявку с описанием проекта и его результатов. Поданные материалы рассмотрят члены экспертной комиссии и жюри.

После завершения приема заявок 22 февраля организаторы составят лонг-лист претендентов. Эксперты проверят, отвечают ли они всем требованиям, и сформируют в каждой номинации шорт-лист.

Вышедшие в финал проекты оценят члены жюри: научный руководитель программы «Бизнес-аналитика и системы больших данных» ВШЭ Юрий Зеленков, старший вице-президент по инновациям фонда «Сколково» Кирилл Каем, главный редактор CNews Александра Кирьянова, заместитель президента-председателя правления Банка ВТБ Вадим Кулик, старший вице-президент по информационным технологиям «Ростелекома» Кирилл Меньшов, директор по аналитике больших данных Tele2 Антон Мерзляков, руководитель отдела продвинутой аналитики «Альфа-банка» Роман Мизюрин, директор Open Data Science Алексей Натекин, руководитель Центра прикладного ИИ «Сколтеха» Евгений Бурнаев, академический директор ВШГУ РАНХИГС Екатерина Потапова, директор Физтех-школы прикладной математики и информатики МФТИ Андрей Райгородский, директор по работе с данными Х5 RETAIL GROUP Тигран Саркисов, президент Ассоциации больших данных Анна Серебряникова.

Соискателям премии будут выставлены баллы, которые и сформируют итоговый рейтинг проектов. Торжественная церемония награждения пройдет 13-14 апреля 2023 г. в Москве, на площадке Международной конференции по машинному обучению, анализу данных и технологиям искусственного интеллекта Data Fusion 2023 в технопарке «Сколково».