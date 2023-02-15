CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес
|

Прием заявок на премию Data Fusion Awards продлили до 22 февраля

Сроки приема заявок на всероссийскую премию в области больших данных Data Fusion Awards продлили на неделю до 22 февраля 2023 г. Члены жюри определят самые успешные проекты в области объединения и анализа данных и оценят инновационный подход участников. Победители премии станут известны 13 апреля.

О премии Data Fusion Awards

Организаторы общероссийской кросс-отраслевой премии в области больших данных Data Fusion Awards 2023 объявляют о продлении сроков приема заявок до 22 февраля — по многочисленным просьбам участников.

Принять участие в премии, организатором которой выступает CNews, а генеральным спонсором — ВТБ, можно, подав заявку на сайте.

Премия называется Data Fusion — как и подход, который подразумевает объединение данных, слияние или перенос алгоритмов из одной области машинного обучения в другую, а также синергию процессов в машинном обучении. Главная цель премии — обратить внимание индустрии на самые эффективные проекты в области объединения и анализа данных и популяризировать подход Data Fusion.

В этом году премия состоит из четырех номинаций: «Data Fusion в бизнесе» (подноминации «Прорыв года», «Монетизация данных»), «Data Fusion в госсекторе» (подноминации «В масштабах страны, «Умный регион»), «Технологии Data Fusion» (подноминации «Трендсеттер», «Вклад в развитие open source») и «Data Fusion в образовании» (подноминации «Образовательная инициатива года», «Обучение работе с данными бизнес-пользователей»).

screenshot_2022-12-15_121252.jpg

Участников премии также ждут специальные номинации

Помимо основных номинаций награды будут вручены в специальных номинациях: «Data Fusion Stars» от Фонда «Сколково» и Гран-при ВТБ.

Как победить

Для того, чтобы принять участие в премии Data Fusion, нужно подать заявку с описанием проекта и его результатов. Поданные материалы рассмотрят члены экспертной комиссии и жюри.

После завершения приема заявок 22 февраля организаторы составят лонг-лист претендентов. Эксперты проверят, отвечают ли они всем требованиям, и сформируют в каждой номинации шорт-лист.

Вышедшие в финал проекты оценят члены жюри: научный руководитель программы «Бизнес-аналитика и системы больших данных» ВШЭ Юрий Зеленков, старший вице-президент по инновациям фонда «Сколково» Кирилл Каем, главный редактор CNews Александра Кирьянова, заместитель президента-председателя правления Банка ВТБ Вадим Кулик, старший вице-президент по информационным технологиям «Ростелекома» Кирилл Меньшов, директор по аналитике больших данных Tele2 Антон Мерзляков, руководитель отдела продвинутой аналитики «Альфа-банка» Роман Мизюрин, директор Open Data Science Алексей Натекин, руководитель Центра прикладного ИИ «Сколтеха» Евгений Бурнаев, академический директор ВШГУ РАНХИГС Екатерина Потапова, директор Физтех-школы прикладной математики и информатики МФТИ Андрей Райгородский, директор по работе с данными Х5 RETAIL GROUP Тигран Саркисов, президент Ассоциации больших данных Анна Серебряникова.

Соискателям премии будут выставлены баллы, которые и сформируют итоговый рейтинг проектов. Торжественная церемония награждения пройдет 13-14 апреля 2023 г. в Москве, на площадке Международной конференции по машинному обучению, анализу данных и технологиям искусственного интеллекта Data Fusion 2023 в технопарке «Сколково».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

VK за миллиард напишет бесплатный российский игровой движок

Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора» состоится 2 марта

Банк «Открытие» продал огромный пакет акций Qiwi неизвестному покупателю

Основателям Mail.ru грозят уголовные дела из-за видеоигр

Goldman Sachs продал акции ЦИАН таинственному покупателю

Конец легенды. «Связной» подает на банкротство

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор моноблока Acer Veriton Z4880G: компактный компьютер для дома и офиса

Умные системы видеонаблюдения для дома: выбор ZOOM

Обзор Onyx BOOX Volta 4: электронная книга на Android

Показать еще

Наука

Тираннозавр Рекс гораздо больше, чем предполагали ученые

Искусственный интеллект, обученный на русских классиках, стал драматургом

Марс медленно разрывает на части свой самый большой спутник
Показать еще