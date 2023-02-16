Эксперты обсудили, как сделать интернет безопаснее

По данным ВЦИОМ, в 2022 г. 73% взрослого населения ежедневно пользовались интернетом. Переход в онлайн неизбежно порождает новые вызовы для бизнеса и государства. Как эффективно организовать противодействие онлайн-правонарушениям? Существуют ли механизмы, способные справиться с социальной инженерией? Эти и другие вопросы обсудили 14 февраля на круглом столе «Профилактика дистанционных преступлений» в честь Международного дня безопасного Интернета, организованного в Общественной палате РФ.



Константин Абрамов, генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения, член Общественного совета МВД России рассказал, что в нашей стране ежегодно растет число интернет-потребителей за счет омоложения аудитории. По итогам репрезентативного опроса 2021 г. — 1600 россиян старше 18 лет — треть из них попадали на удочку злоумышленников при интернет-покупках. В основном это люди старше 60 лет.

На круглом столе «Профилактика дистанционных преступлений» обсудили механизмы противодействия онлайн-нарушениям

Для безопасности — технические средства

Директор департамента доверия и безопасности «Авито» Андрей Рыбинцев убежден, что создать для интернет-пользователей «безопасный путь», разметив им дорогу подсказками — реально, и это работает. Платформа развивает антифрод-направление, внедряя все больше инструментов защиты и повышения прозрачности сделок. Для защиты данных клиентов компания использует двухфакторную аутентификацию, а также скрывает личные номера частных продавцов.

Популярный инструмент — верификация профилей с использованием личного кабинета на Госуслугах или проверки по документам. Проверка подлинности аккаунта позволяет повысить уровень доверия между участниками сделки — более 90% пользователей. Андрей отметил, что недавно «Авито» стал первой платформой для коммерции, пользователи которой смогут пройти подтверждение профиля с помощью сервиса онлайн-авторизации Tinkoff ID. Специальная ML-модель и алгоритмы в ее основе во время каждой верификации моментально анализируют профиль пользователя, и в зависимости от уровня риска автоматически применяют дополнительные методы проверки данных, если они требуются. Функционал станет полноценной альтернативой подтверждению профиля по паспорту или другим документам.

Представитель «Авито» подчеркнул, что помимо технологий компания считает очень важным вкладываться в совместные с другими коммерческими и некоммерческими организациями проекты по повышению цифровой грамотности. «Подобрать ключик можно к психике любого человека. Поэтому очень важно повышать цифровую грамотность во всех слоях населения», — сделал вывод он.

Директор департамента предотвращения транзакционного мошенничества МТС Банка Игорь Шульга рассказал, что 161-й и 167-й ФЗ РФ обязывают кредитные организации внедрять технические средства для борьбы с преступниками, но огромную работу в обеспечении безопасности клиентов проводят сами сотрудники. «Банки в полной мере соблюдают требования законодательства, своевременно внедряя и обновляя программы и технологии по обеспечению кибербезопасности. Современные антифрод-системы анализируют активность клиента в режиме онлайн и выявляют подозрительное или нетипичное поведение клиента, которое может сигнализировать о том, что он находится под влиянием мошенника. При выявлении такой подозрительной активности, операция останавливается и необходимо общение с клиентом для ее подтверждения. Поэтому важно обучение сотрудников — как правильно общаться с клиентами. Скрипты должны учитывать разные факторы, включая возрастной сегмент».

Профилактика — в просветительстве и образовании

Директор ГКУ «Ресурсный центр развития социальных коммуникаций» Григорий Барухов (проект «Московское долголетие») рассказал про основные направления в борьбе с киберпреступностью: «Основной инструмент профилактики дистанционного мошенничества среди старшего поколения — это просвещение. В «Московском долголетии» есть 2 направления, решающих эту задачу: «Информационные технологии», где вместе с обучением навыкам владения компьютером и смартфоном горожан учат основам кибербезопасности и «Финансовая и правовая грамотность», где участники могут повысить свой уровень экономической просвещенности и тем самым обезопасить себя и свои сбережения».

Просветительские и образовательные проекты в области цифровой безопасности также делает медиагруппа «Комсомольская правда» (недельный охват всех проектов — около 56 млн человек). К каждой возрастной аудитории свой подход: digital-проекты и посты в соцсетях, газеты, радиоэфиры и т.д. Анжелика Сулхаева, заместитель генерального директора медиагруппы, рассказала про эксперимент, где сотрудники «КП» протестировали платформу кибербезопасности «Мегафон»: 35% из них не прошли проверку на бдительность. Таким образом, она подытожила, что жертвой социнженерии может стать абсолютно каждый человек, невзирая на возраст, социальный статус и образование.

По итогам круглого стола эксперты спикеры подняли вопрос о дальнейшей консолидации усилий для борьбы с онлайн-правонарушениями.■