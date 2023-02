Из Microsoft тайно и спешно уволился вице-президент по Windows с 30-летним стажем

Корпоративный вице-президент Microsoft по Windows Кевин Галло ушел из корпорации. Он отдал ей 30 лет жизни. Причины его увольнения засекречены, как и новое место его работы. За последние шесть лет это третий ветеран Microsoft, связанный с Windows, чей уход никак не объясняется. Первые два, как оказалось позже, демонстрировали некорректное поведение по отношению к коллегам.

Минус один руководитель

Топ-менеджмент корпорации Microsoft лишился корпоративного вице-президента по Windows. Этот пост занимал Кевин Галло (Kevin Gallo), пришедший в Microsoft ровно 30 лет назад.

О своем уходе из софтверного гиганта Галло поведал на личной странице в заблокированной в России соцсети LinkedIn (принадлежит Microsoft). При этом в перечне мест работы он почему-то забыл указать об окончании его контракта с корпорацией.

«После почти 30 лет работы в Microsoft на прошлой неделе я принял трудное решение об уходе, – написал Галло в своем профиле. – Для меня было большой честью и привилегией работать с таким количеством удивительных людей, где вместе мы изобрели технологию, которую каждый использует в своей повседневной жизни».

Фото: Microsoft Кевин Галло намерен продолжить развиваться в сфере разработки ПО

Свой пост Галло опубликовал 18 февраля 2023 г.

Никаких MacBook

Раскрывать детали своего хода из Microsoft, несмотря на очень успешную карьеру, Кевин Галло не стал. Сама Microsoft тоже не комментирует его увольнение.

В блоге Галло говорится, что он намерен сосредоточиться на некоторых других проектах, но пока неясно, что это за проекты, и какую роль он сыграет в их развитии. Известно лишь, что Галло, на протяжении трех десятилетий тесно связанный с непосредственным процессом разработки ПО Microsoft, не собирается, по его словам, «снимать шляпу разработчика» (I am not going to hang up my developer hat). «Другими словами, я все еще буду работать в сфере разработчиков и буду и пробовать что-то новое», – написал Галло.

Фото: LinkedIn Прощальный пост Галло

Нельзя исключать вероятность, что Кевина Галло переманила другая крупная компания, нуждающаяся в его многолетнем опыте. Это вполне могла оказаться и Apple, но та заявлений об этом пока не делала.

Впрочем, Кевин Галло открыто заявил, что ни при каких обстоятельствах не собирается переходить на компьютеры Apple. «Я НЕ планирую начинать использовать Mac – это было бы слишком», – написал он (I do NOT plan to start using a Mac – that would just be too much).

Многолетняя преданность

Согласно профилю Галло в LinkenIn, за все годы его карьеры он успел поработать лишь в двух компаниях. В 1991 г. он закончил Университет Карнеги-Меллона (США) по специальности «Компьютерная инженерия и информатика», после чего сразу оказался в штате компании Motorola.

Фото: LinkedIn О новом месте своей работы Галло пока не говорит

Галло приняли в ИТ-отдел Motorola на должность инженера-программиста. Здесь он проработал всего два года, после чего перешел в Microsoft. Свою первую должность в компании он не раскрывает, но его развитие в ней завершилось на посту корпоративного вице-президента по Windows.

Постоянные перестановки в верхушке Microsoft

Уход Кевина Галло совпал с периодом массовых увольнений в Microsoft, который начался еще в октябре 2022 г. В январе 2023 г. «точечные» сокращения переросли в массовые – Microsoft уволила более 10 тыс. человек.

За полгода до Галло из Microsoft ушел один из главных творцов успеха Microsoft на облачном направлении – ветеран с 21-летним стажем Том Кин (Tom Keane). Его увольнение тоже окутано тайной. Одна из версий – ужасное отношение Кина к своим подчиненным. Ранее анонимные источники в Microsoft сообщили о том, что Кина в компании за глаза называют «королем Томом» за то, что тот требует от персонала беспрекословного подчинения и способен довести коллег до слез.

В марте 2018 г. стало известно о прекращении действия контракта Терри Майерсона (Terry Myerson), возглавлявшего работу над Windows с 2013 г. В Microsoft он работал более 20 лет. Официальная причина – масштабная реорганизация Microsoft, по итогам которой места Майерсону в компании не осталось. Однако американские СМИ сообщали о том, что Майерсона, как и Кина поймали на неподобающем поведении – он якобы выходил из себя и кричал на подчиненных в присутствии коллег. Информация об этом будто бы дошла до самого Сатьи Наделлы (Satya Nadella, CEO Microsoft) и тот, воспользовавшись подвернувшейся возможностью, избавился от «токсичного» сотрудника.