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Цифровая академия Дом.рф будет готовить специалистов по управлению ИИ

Для этого академия подготовила новый курс — «Управление ИИ-продуктом в строительстве». Курс стартует весной и рассчитан на руководителей и специалистов в области строительства.

Искусственный интеллект помогает строителям

Цифровая академия Дом.рф запустит новый курс — «Управление ИИ-продуктом в строительстве» для руководителей и специалистов. Об этом директор Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС) Александр Лукьянов сообщил на профильном круглом столе, который прошёл в НИУ МГСУ.

Слушатели программы в рамках нескольких модулей узнают об актуальных трендах развития искусственного интеллекта, особенностях применения ИИ в строительной отрасли, в том числе в рамках технологий информационного моделирования (ТИМ), а также о нюансах пилотирования ИИ в рамках ЕИСЖС.

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Фото: sompong_tom / Фотобанк Фотодженика
Искусственный интеллект проникает во все сферы жизни, и строительство не исключение

«Искусственный интеллект активно проникает во все сферы жизни, экономику и бизнес-процессы. Строительная отрасль в этом смысле не исключение. Дом.рф уже использует ИИ, машинное обучение для аналитики и мониторинга жилищного строительства, на повестке — управление жизненным циклом зданий, решение задач, связанных с качеством данных. Накопленной экспертизой мы решили делиться в рамках «Цифровой академии», интерес к обучению в которой стабильно растёт. Сейчас мы активно готовимся к запуску нового курса, он стартует весной», — рассказал Александр Лукьянов.

Отдельной темой обучения в рамках курса станут основы цифрового продуктового менеджмента от экспертов ДОМ.РФ: этапы создания, анализ рынка и аудитории, ключевые метрики эффективности, улучшение клиентского опыта.

Ректор НИУ МГСУ Павел Акимов, выступая на круглом столе, отметил важность образовательных программ, связанных с внедрением новых технологий в строительстве. «В нашем университете направлению, связанному с цифровыми технологиями в строительстве, уделяется большое внимание. Во-первых, по линии программ высшего образования у нас реализуются программы бакалавриата, магистратуры, аспирантуры. Во-вторых, это и программы дополнительного профессионального образования, которое сейчас становится все более востребованным работниками предприятий и организаций строительной отрасли», — сказал он.

Для справки
Цифровая академия ДОМ.РФ была запущена в 2021 г. в рамках реализации стратегия цифровой трансформации Института развития в жилищной сфере. Ёе главная цель – подготовка кадров для строительной отрасли. За все время программу «ТИМ. Базовый уровень» прошли более 8700 слушателей, а 44-часовой обновленный курс этой программы (с вебинарами), запущенный в декабре 2022 г., собрал уже около 200 участников.

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