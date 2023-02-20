В России начали производить серверы на новейших процессорах AMD Epyc

Новые серверы Crusader

Российская 3Logic Group выпустила новую линейку серверов собственной разработки. Как сообщил CNews представитель компании, обновленное семейство машин под брендом Crusader базируется на передовых процессорах Epyc 9004 американской компании AMD.

Устройства выпускаются в форм-факторах 1U/2U/4U. Конфигурации оборудования, в частности, объем памяти, интерфейсы и другие параметры определяются требованиями заказчиков, пояснили CNews в 3Logic. Линейка серверов представлена однопроцессорными и двухпроцессорными системами.

Новая линейка серверов Crusader, по мнению представителей производителя, способна удовлетворить нужды самых разных категорий заказчиков: облачных провайдеров, компаний как малого, так и крупного бизнеса.

Фото: компания 3Logic Group 3Logic Group начала выпуск серверов на CPU AMD Epyc Genoa

Производителем заявлена трехлетняя гарантия на серверы Crusader. Сервисное обслуживание осуществляется в 90 центрах по всей России, а в рамках расширенного сопровождения вендор предлагает услугу выездной техподдержки.

Собрано в России

Серверы Crusader реализованы на базе продукции производителей Supermicro, Asus, Gigabyte Technology, заявил в разговоре с CNews Дмитрий Родионов, руководитель направления собственных торговых марок 3Logic Group. Непосредственно сборкой и тестированием оборудования занимаются инженеры компании на принадлежащей ей производственной линии, расположенной в Москве.

Разработка новой линейки, включая тестирование, как утверждает Родионов, заняла полтора месяца.

3Logic, по словам ее представителя, готова выпускать около 5 тыс. единиц оборудования ежемесячно. Сейчас компания принимает заказы на поставку серверов Crusader из новой линейки.

В 3Logic не планируют ограничиваться аппаратной платформой компании AMD при разработке x86-серверов. По словам Дмитрия Родионова, в марте 2023 г. будет представлена линейка оборудования на основе процессоров Intel Xeon Scalable четвертого поколения (семейство Sapphire Rapids).

Поставки этих чипов начались на старте 2023 г. Как ранее сообщал CNews, корпорация Intel столкнулась с серьезными трудностями при их разработке – из-за этого старт поставок продукции неоднократно откладывался на более поздний срок.

Процессоры AMD Epyc 9004

Процессоры Epyc 9004 – это серверные x86-чипы последнего поколения, которые выпускаются по 5-нанометровому технологическому процессу. AMD представила новинку в ноябре 2022 г.

В состав линейки входит 18 моделей с числом ядер от 16 до 96 на базе архитектуры Zen4. Размер кеш-памяти третьего уровня (L3) достигает 384 МБ. Чипы поддерживают до 6 ТБ 12-канальной оперативной памяти DDR5-4800, 128 каналов шины PCIe gen 5.0, до 64 линий CXL 1.1, набор расширений инструкций AVX-512. Также используются шина AMD Infinity Fabric и технология безопасности AMD Infinity Guard.

Новые чипы, по заявлению AMD, в отдельных задачах до 2,7 раза производительнее процессоров предыдущего поколения Epyc (Milan) на микроархитектуре Zen 3.

Цена процессоров Epyc четвертого поколения может варьироваться от модели к модели. Наиболее «бюджетная» из них обойдется покупателю почти в $1,1 тыс. за штуку. Стоимость флагмана линейки превышает $10 тыс. за единицу.

Вопрос энергоэффективности

В 3Logic Group в числе основных преимуществ новых серверов отмечает повышенную производительность и уменьшенное энергопотребление, что позволяет использовать ее в решении сложных вычислительных задач в условиях крупных центров обработки данных (ЦОД).

С другой стороны, по мнению специалистов Uptime Institute, многие современные дата-центры не рассчитаны на применение оборудования на основе самых современных серверных процессоров архитектуры x86 – AMD Epyc и Intel Xeon Scalable четвертого поколения, поскольку последние являются крайне энергоемкими и в процессе работы выделяют гораздо больше тепла по сравнению со своими предшественниками. Для сравнения: серверные чипы AMD третьего поколения (семейство Milan) имеют заявленный показатель стандартного TDP (требования по теплоотводу) в диапазоне от 128 до 280 Вт. Процессоры линейки Genoa, в свою очередь, имеют TDP уже на уровне 200-360 Вт, несмотря на заявления представителей AMD об особом внимании к энергоэффективности нового продукта.

Некоторые факты о 3Logic Group

Российская группа ИТ-компаний 3Logic Group занимается дистрибуцией компьютерных комплектующих, разработкой и производством вычислительной техники, в том числе на отечественных микропроцессорах «Эльбрус» и «Байкал», созданных компаниями МЦСТ и «Байкал электроникс» соответственно.

Так, в июле 2021 г. CNews писал о ноутбуке «Гравитон Н15И-К» производства 3Logic. Портативный компьютер на базе процессоров Intel Core i5 восьмого или десятого поколения ориентирован на госзаказчиков и коммерческие структуры, закупающие технику в рамках ФЗ-44 и ФЗ-223.

В июне 2022 г. 3Logic выпустила собственную материнскую плату «Ангара» в компактном форм-факторе Thin Mini-ITX, предназначенную для установки чипов Baikal-M.

Совокупная выручка 3Logic по итогам 2021 г. превысила 53 млрд руб., что позволило компании занять восьмую строчку в рейтинге «CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 2021». Рост выручки компании к показателям 2020 г. составил 79,7%.