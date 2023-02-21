Создатели российских процессоров выбили 50 миллионов из американского разработчика ПО для проектирования чипов

НПЦ «Элвис» обязал российскую структуру Synopsys вернуть ему деньги за предоплаченную техподдержку ПО, в которой американский вендор ему отказал поле начала спецоперции на Украине. Synopsys — один из трех главных мировых разработчиков софта для проектирования процессоров.

Деньги — к возврату

Как выяснил CNews, зеленоградскому научно-производственному центру «Электронные вычислительно-информационные системы» (НПЦ «Элвис») удалось обязать российское представительство американской компании Synopsys выплатить ему 51,3 млн руб.

Такое решение вынес Арбитражный суд Москвы, в который «Элвис» обратился с иском к ООО «Синопсис» 27 июля 2022 г. Присужденную к выплате сумму служители Фемиды посчитали «неосновательным обогащением».

Synopsys считается одним из трех главных мировых разработчиков систем автоматизированного проектирования (САПР) микросхем, в частности процессоров уровня «система-на-кристалле» (сложных схем с разнообразными ядрами и интерфейсами). Два других гранда — американская Cadence Design Systems и немецкая Siemens.

НПЦ «Элвис» позиционирует себя в качестве одного из ведущих центров проектирования микросхем в России. Компания разрабатывает «системы-на-кристалле» на базе собственной платформы проектирования «Мультикор».

«Элвис» вернул деньги за техподдержку ПО американского вендора софта для проектирования чипов

Среди них процессоры линейки «Мультикор» (к ним относится 28-нанометровый «Скиф»), радиационно-стойкие микросхемы для космических аппаратов, микросхемы для СВЧ-трактов широкополосных систем связи.

Между сторонами 8 декабря 2021 г. был заключен договор «о лицензировании и сопровождении ПО с приложением для IP-блоков Designware», чьим правообладателем является Synopsys. Срок действия соглашения — 30 декабря 2022 г.

После начала российской спецоперации на Украине, американская компания присоединилась к западным санкциям, и с марта 2022 г. «Элвис» был лишен возможности зайти в свой личный кабинет на сайте solvnet.synopsys.com. Таким образом, вендором с этого момента фактически было приостановлено оказание услуг технической поддержки лицензионных продуктов, в том числе получение обновлений и улучшений ПО.

Это и послужило причиной обращения «Элвиса» в суд в попытке вернуть деньги за предоплаченный, но не получаемый сервис.

Гуманная российская Фемида

Примечательно, что суд удовлетворил требования «Элвиса» не в полном объеме: российская компания запрашивала к взысканию 81,4 млн руб.

Из документов разбирательства следует, что общая стоимость оплаченной «Элвисом» техподдержки ПО составила 108,5 млн руб. Сопоставляя суммы, можно прийти к выводу, что истец исходил из фактического срока отказа в поддержке, который наступил в середине марта 2022 г. (по всей видимости, 14-15 числа).

«Суд полагает, что размер стоимости, подлежащей возврату должен составлять пропорционально периоду, предоставленному сроку пользования предметом договора, т. е. до прекращения обязательственных отношений, а именно с 10 июля 2022 г. (уведомление об отказе от договора 6 июня 2022 + 30 дней)», — говорится в решении российской Фемиды.

На вопрос CNews относительно того, согласна ли компания с расчетами суда и не планирует ли обжаловать его вердикт, представители «Элвиса» ответить не смогли.

История и параметры бизнеса НПЦ «Элвис»

НПЦ «Элвис» ведет свою историю с марта 1990 г. Организация была создана на базе структурного подразделения научно-производственного объединения «Элас», выполнявшего в 1960–1980 гг. разработки в области космической электронной техники.

Направленность этих разработок была весьма широка: от собственных САПР до полностью законченных аппаратно-программных бортовых систем управления и обработки информации космического базирования серий «Салют», в частности, функционировавших на борту станции «Мир». В 1974 году был разработан первый в СССР КМОП, микропроцессорный комплект сверхбольших интегральных схем (СБИС). Всего же было разработано более 400 микросхем.

До 2022 г. считалось, что АО НПЦ «Элвис» на 100% принадлежит Ярославу Петричковичу; с 2012 по 2020 гг. он занимал должность гендиректора предприятия.

Впрочем, по данным «Коммерсанта», согласно пояснительной записке к бухгалтерской отчетности компании, на конец 2020 г. Петричковичу напрямую принадлежало 30% АО НПЦ «Элвис», а оставшиеся 70% — номинальному держателю, АО НК «Банк». В начале июня 2022 г. стало известно, что Петричкович вышел из капитала предприятия.

Как заверял Петричкович в сентябре 2021 г., «Элвис» поставляет чипы порядка 600 предприятиям России и в целом является самым массовым поставщиком в стране подобной продукции. Суммарный счет тиражей идет на сотни тысяч.

Тем не менее бизнес-показатели организации за последнее время сильно просели. Как писал CNews в апреле 2018 г., согласно базе «Контур.фокус», выручка компании по итогам 2021 г. составила 1,1 млрд руб., что на 55% ниже, чем по итогам 2020 г. (2,4 млрд руб.).

Помимо выручки, у «Элвиса» почти в 100 раз сократилась прибыль. По результатам 2021 г. она составила 2,5 млн руб., в то время как по итогам 2020 г. — 237,1 млн руб.