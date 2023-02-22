Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2023» состоится 7 марта

CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровое здравоохранение 2023» 7 марта.

Основные вопросы конференции:

Проблемы и тенденции российского рынка

Низкое число отечественных наработок в сфере медицинской аналитики.

Низкая скорость интернета для телемедицины.

Высокотехнологичное зарубежное оборудование не имеет российских аналогов.

Появление новых цифровых сервисов здравоохранения.

Что дает единый цифровой контур в здравоохранении.

Самый востребованный сервис 一 «Запись к врачу».

Востребованные в здравоохранении технологии

Искусственный интеллект при выявлении патологий 一 отечественные разработки.

Роботы и речевая аналитика в контактных центрах.

Облачные технологии для хранения и обработки данных.

Аутсорсинг ИТ-инфраструктуры.

Внедрение комплексных систем для защиты персональных данных.

Проекты и поиск решения проблем

Когда импортозамещение невозможно 一 как поддерживать работу высокотехнологичного оборудования после ухода вендоров?

Как изменится финансирование цифровизации в государственном здравоохранении?

Какие программы используются в управлении частными медицинскими клиниками?

Как расставить приоритеты при цифровизации процессов медицинских учреждений?

Что дает дистанционный мониторинг здоровья?

Как заместить ИТ-инфраструктуру?

Среди спикеров конференции:

Илья Тыров, заместитель руководителя Департамента здравоохранения г.Москвы;

Алексей Ефёров, директор по информационным технологиям, «Аптечная сеть 36,6»;

Егор Сафрыгин, директор по цифровой трансформации, «Европейский медицинский центр»;

Эдуард Мураховский, директор департамента проектного управления, «Фармимэкс»;

Павел Соколов, директор департамента информационных сервисов, Biocad;

Виктор Волков, директор департамента логистики и закупок, «Генериум»;

Андрей Фишер, начальник отдела ИТ, ФГБУЗ Центр крови ФМБА России;

Николай Анкудинов, руководитель Акушерского дистанционного консультативного центра, ГБУЗ СО «ЕКПЦ»;

Алексей Нечипорук, директор по работе с индустрией здравоохранения, Webinar Group;

Ольга Лебедева, владелец продукта, РТ МИС;

Петр Крупко, менеджер по продукту «Мобильные сотрудники», МТС;

представитель компании «Яндекс».



Актуальный список спикеров мероприятия.

Список участников обновляется.

Информация о прошедшей конференции.

Целевая аудитория прошедшей конференции.■