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Redmond разработала приложение для управления умной техникой

Компания Redmond разработала обновленное мобильное приложение для управления умными бытовыми приборами, выпускаемыми под одноименной торговой маркой. Новая версия приложения – это полностью российская разработка, не зависящая от международных операторов, что создает дополнительные гарантии безопасности покупателям бытовой техники Redmond в России.

Новая версия

Рост клиентских ожиданий и меняющиеся требования рынка к онлайн сервисам подвигли компанию Redmond пересмотреть свою стратегию и представить рынку новую версию приложения R4S (Ready For Sky). В компании отмечают, что свежие дизайнерские и новые технические решения, реализованные в этой версии, являются продолжением всех лучших наработок за предыдущие годы. Полностью отечественная разработка стала ответом производителя на вызовы, связанные с геополитическими изменениями, влияющими на рынок бытовой техники в России и в странах ближнего зарубежья.

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Работа над приложением велась командой собственных ИТ-специалистов компании Redmond

Работа над приложением велась командой собственных ИТ-специалистов компании Redmond, с привлечением внешних подрядчиков, имеющих большой опыт в создании технологичных экосистем подобного рода.

«В работе над новым приложением мы учли все ошибки и недоработки использованного ранее продукта и теперь можем смело говорить о заметном улучшении сервиса для наших клиентов. Это действительно качественный масштабируемый продукт, который позволит нашим покупателям собрать в единое приложение все умные приборы Redmond вне зависимости от даты их приобретения», — рассказывает генеральный директор группы компаний Redmond Диана Желяскова.

Рестайлинг айдентики

Помимо изменений технического характера, в новой версии заложен и рестайлинг айдентики. К первоначальному названию добавляется название основного бренда, осовременен логотип и другие элементы фирменного стиля. Сделано это в рамках решений руководства о консолидации и позиционировании всех бизнес структур группы компаний под единым брендом Redmond.

«Мы переосмыслили наше видение значимости и перспектив развития направления Redmond Smart Home. Обновление такого важного для потребителей продукта поможет нам решить задачу удовлетворения растущего запроса на качество услуг. Релиз новой версии позволяет нам преумножить достигнутый успех на рынке умной техники, оставаясь в авангарде общемирового тренда SMARTизации повседневной жизни», — сообщил директор по маркетингу Redmond Алексей Сапин.

На сегодняшний день большая часть умных приборов марки Redmond будет иметь возможность подключения к новому приложению. Планируется, что летом 2023 г. абсолютно все умные бытовые приборы Redmond будут интегрированы в новый мобильный сервис.

Кроме того, в планах разработчиков – интеграция в новый релиз приложения Redmond целого ряда дополнительных сервисов: интернет магазина; программы лояльности; удобной базы рецептов для всей кухонной техники (включая умную); службы поддержки клиентов «24/7» и ряда других полезных функций.

Для всех пользователей, кто в настоящий момент пользуется предыдущей версией приложения R4S, нет необходимости заменять его на новое. При возникновении каких-либо сложностей, вопросов или проблем в работе умной техники Redmond, компания рекомендует обращаться по телефону «горячей линии»: 8-800-600-90-21 Токен: Pb3XmBtzswETYakxwDccmvSEihrEtfM98oMgUfJ

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