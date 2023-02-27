НИИ «Восход» из-за копеечного долга подал 150-миллионный иск к ИТ-детищу Путина

Подведомственный Минцифры НИИ «Восход» подал иск на 150 млн руб. к Центру по импортозамещению, возглавляемому экс-замминистра связи и созданному по поручению Путина. Представители Центра заверяют, что «Восход» обратился к служителям Фемиды по согласованию с ним.

Иск «Восхода» к Центру импортозамещения

Как выяснил CNews, подведомственный Минцифры НИИ «Восход» решил взыскать 151 млн руб. с «Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ» (ЦКИТ), созданного по инициативе Президента России Владимира Путина. С иском на эту сумму институт 25 января 2023 г. обратился в Арбитражный суд Москвы. Шесть дней спустя, 31 января иск был принят к рассмотрению. Ближайшее заседание суда по делу запланировано на 6 апреля.

Из судебного определения следует, что в указанной сумме 1,44 млн руб. приходится на долг по некоему договору от 9 января 2020 г., а 149,54 млн руб. — на неустойку за период с 1 января 2020 г. (так в документе — на восемь дней раньше подписания договора) по 13 января 2023 г.

Из годового отчета «Восхода» за 2021 г. можно заключить, что иск касается договора сторон по теме «Услуги в целях бесперебойного функционирования оборудования и его доступности в сети интернет по предоставлению каналов связи и ячейко-места в стойке в ЦОД для размещения оборудования». Сумма договора в отчете не указана. Какие-либо другие договорные отношения «Восход» и Центр не связывали.

Представители НИИ «Восход» в разговоре с CNews от комментариев относительно причин иска отказались.

ЦКИТ: интриги нет

С точки зрения директора Центра Ильи Массуха, в рассматриваемом иске отсутствует какая-либо интрига. В разговоре с CNews он подтвердил, что разбирательство касается именно упомянутого выше договора на предоставление каналов связи и места в дата-центре.

Он был заключен в контексте вышедшего 3 мая 2019 г. постановления Правительства России от 3 мая 2019 г. № 548 «Об утверждении правил предоставления субсидий из федерального бюджета автономной некоммерческой организации ЦКИТ». Постановление предусматривало финансовое обеспечение расходов этого АНО на организацию тестирования отечественных программных решений в целях обеспечения проверки их функциональных возможностей, совместимости между собой и с различными аппаратными решениями.

Заключая договор, стороны определили, что источником финансового обеспечения затрат на оплату услуг по нему является предоставление Минцифры в 2020 г. субсидий «в порядке, предусмотренном соглашением между Минцифры и АНО “ЦКИТ”».

Как пояснил Массух, соглашение между Минцифры и ЦКИТ было заключено 26 декабря 2020 г., и средства федерального бюджета, предусмотренные соглашением, до АНО фактически доведены в 2020 г. не были.

«У АНО “ЦКИТ” не возникли условия для исполнения обязательств по оплате фактически оказанных НИИ “Восход” услуг по Договору, в результате чего образовалась задолженность в сумме 1,44 млн руб., — отмечает Массух. — Для правового урегулирования данной ситуации “Восход” и ЦКИТ совместно принято решение об обращении в Арбитражный суд Москвы».

Чем занимается ЦКИТ

Центр компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий своей задачей называет «решение практических, методических и организационных вопросов, связанных с реализацией государственной политики по импортозамещению». В настоящее время добавление программных продуктов в реестр отечественного ПО осуществляется по методическим рекомендациям Центра.

Поручение о создании ЦКИТ Владимир Путин дал по итогам форума «Интернет-экономика» в январе 2016 г. Согласно поручению, Центр создавался на базе Института развития интернета, Ассоциации разработчиков программного обеспечения и Экспертного центра электронного государства.

В конце мая 2017 г. Центр добился отмены госзакупки «Росархивом» программных решений, совместимых с платформой Microsoft Windows и процессорами Intel. В июле 2017 г. по жалобе Центра Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России пресекла попытку главного управления по обеспечению деятельности Министерства иностранных дел закупить ПО Microsoft.

Директор Центра Илья Массух — общественный деятель, президент Фонда информационной демократии, член Экспертного совета по программному обеспечению при Минкомсвязи.

С июля 2010 г. по май 2012 г. — он проработал в должности замглавы Минкомсвязи (ныне Минцифры) в команде Игоря Щеголева. До этого на протяжении двух лет Массух был советником этого министра.

В 2008-2012 гг. Массух принимал участие во внедрении систем электронного правительства и разработке портала госуслуг. Кроме того, он курировал проект онлайн-трансляции выборов Президента России «Вебвыборы-2012».

До прихода в министерство большая часть трудовой деятельности Массуха (1995-2008 гг.) была связана с IBM, где он начинал с позиции инженера, а под конец руководил департаментом по продажам решений для госсектора.