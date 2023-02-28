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Wildberries и Ozon как огня боятся новых регионов. На этом наживаются хитрые перекупщики

Ozon, Wildberries и прочие крупные российские интернет-магазины не спешат открывать филиалы в новых регионах страны. Они боятся выходить на эти территории из-за СВО. В результате появились посредники, которые закупают в магазинах товары по заказам жителей новых регионов и самостоятельно везут их им в обмен на небольшой процент за оказанные услуги. Сами магазины, судя по всему, лишь рады подобному развитию событий.

Новое всегда пугает

Российские интернет-магазины боятся заходить в новые регионы, присоединившиеся к России осенью 2022 г., пишут «Ведомости». По прошествии почти полугода с этого момента ни один из крупных онлайн-магазинов не заявил о готовности открывать в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях свои филиалы, логистические склады или хотя бы пункты выдачи заказов.

В самих магазинах не комментируют свое столь продолжительное отсутствие в новых российских регионах. Представители «Яндекс маркета» и Wildberries к моменту выхода материала на запрос CNews не ответили.

При этом нельзя отрицать, что во всех других регионах России отечественные интернет-магазины пользуются популярностью, притом настолько огромной, что даже китайский гигант AliExpress активно сдает позиции. В феврале 2023 г. стало известно о его планах по закрытию последнего своего склада на территории России.

Российская смекалка в действии

Интерес россиян к покупкам в отечественных маркетплейсах и отсутствие последних в новых регионах влечет за собой появление частных предпринимателей, готовых за сравнительно большой процент доставить заказ из Ozon, Wildberries и других магазинов жителям новых регионов. Это далеко не новая схема – она обкатывалась десятилетиями на территории России и крутилась вокруг IKEA. Предприимчивые россияне возили ее товары в регионы, где не было ее магазинов, запрашивая за свои услуги в среднем 10% от стоимости каждого заказа.

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Фото: © Primakov / Фотобанк Фотодженика
Посредники десятки лет возили товары IKEA в города, где не было ее магазинов. Возможно, столь же долго они будут работать и с Wildberries и Ozon в новых регионах

Как пишут «Ведомости», так же действуют современные бизнесмены в новых регионах. Свое посредничество они оценивают в среднем в 5-15% от суммы заказа, притом можно заказать как какую-то одну вещь, так и целый список товаров. Вариантов доставки тоже два – либо курьером прямо на дом, либо до дома или офиса посредника с последующим самовывозом.

Все неофициально

Российские интернет-магазины открещиваются от таких посредников и утверждают, что никак с этим не связаны. Об этом CNews заявили, в частности, представители Ozon. Но, по их словам, они осведомлены, что такой бизнес действительно существует. «Жители городов, регионов и стран, где нет собственной доставки Ozon, часто делают совместные закупки, которые для них организовывают частные лица или сторонние логисты, – добавил он. Это происходит стихийно, без участия компании», – сообщили CNews в Ozon.

В компании подтвердили, что пунктов выдачи на территории новых регионов у нее нет. Причину представители Ozon не раскрыли и не стали отвечать на вопрос о планах по освоению новых территорий.

Магазинам это выгодно

Появление в новых регионах «частных пунктов выдачи заказов» крупных интернет-магазинов – это следствие желания жителей этих территорий совершать покупки в них. Статистика «Яндекс вордстат» гласит, что количество поисковых запросов, связанных с маркетплейсами и названиями новых регионов, осенью 2022 г. выросло в 6-10 раз год к году.

Выгода посредников от такого всплеска интереса очевидна – чем больше заказов, тем больше денег они заработают. Но, как ни странно, их присутствие на рынке вполне устраивает и сами магазины. Опрошенные изданием эксперты уверены, что наличие таких предпринимателей избавляет маркетплейсы от необходимости развития своего бизнеса в новых регионах. Попутно такие частные предприниматели, работая с крупными компаниями, помешают появлению небольших локальных онлайн-магазинов.

Подобное вдвойне выгодно крупным магазинам, поскольку выход в новые регионы – это для них огромный риск, утверждают собеседники издания. «Выход в новые регионы для маркетплейсов сопряжен с неоправданно большими рисками в связи с невозможностью в условиях продолжения СВО гарантировать безопасность сотрудников курьерских служб или ПВЗ», – сказали они.

Все опрошенные «Ведомостями» эксперты сходятся во мнении, что пока СВО не завершится, российские магазины будут всячески оттягивать момент своего появления в новых регионах.

Опасная территория

В новые регионы не спешат заходить не только маркетплейсы. Российские операторы связи тоже с большой опаской смотрят на эти территории.

Отчасти по этой причине в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях будет создан некий единый оператор связи. Об этих планах стало известно в начале февраля 2023 г.

К созданию единого оператора приложит руку российское Минцифры. При этом еще в мае 2022 г. операторы сотовой связи, работающие на территории ДНР и ЛНР, перешли на общероссийский формат мобильного номера. ДНР получила код +7-949, ЛНР - +7-959.

Евгений Черкесов

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