Альфа-банк выбил 100 млн руб. из сбежавшей из России Oracle

Российскому юрлицу ушедшей из нашей страны американской компании Oracle придется перечислить свыше 100 млн руб. в пользу Альфа-банка. Большая часть этой суммы начислена судом за неоказание вендором предоплаченных услуг.

Деньги — к возврату

Как выяснил CNews, российскому представительству американской компании Oracle, АО «Оракл компьютерное оборудование» придется выплатить Альфа-банку как минимум 100,9 млн руб. Такое решение вынес Арбитражный суд Москвы, в который банк обратился с иском 7 октября 2022 г.

В указанной сумме 99,4 млн руб. приходятся на «взыскании задолженности в виде предоплаты услуг», а 1,5 млн руб. — на проценты за период с 4 по 31 марта 2022 г. Кроме того, судьи обязали представительство вендора выплатить проценты за период с 1 октября 2022 г. по день фактического исполнения обязательства. Таким образом, реальная сумма выплат окажется несколько больше уже зафиксированной суммы.

Полное решение суда пока не изготовлено, поэтому подробности разбирательства в публичном доступе не представлены.

Фото: соцсеть Oracle Альфа-банк отсудил у российского представительства Oracle свыше 10 млн рублей

Редакция CNews ожидает от Альфа-банка комментариев относительно того, какие именно услуги не были оказаны ему зарубежным вендором.

Напомним, в марте 2022 г. после начала специальной военной операции России на Украине, Oracle, как и многие зарубежные ИТ-компании, приостановил работу в России. В июле корпорация приняла решение полностью уйти с российского рынка и уволила всех сотрудников своего представительства.

Возможная подоплека

Компания Oracle известна как поставщик серверного оборудования и разработчик ПО, в частности СУБД, связующего ПО и бизнес-приложений. С учетом формулировки иска с упоминанием «предоплаченных» услуг, с высокой долей вероятности можно предположить, что речь идет о техподдержке «железа» или ПО вендора.

Напрямую с конечными заказчиками Oracle в России не работала, а осуществляла продажи через своих партнеров. Третьим лицом в иске было заявлено зарегистрированное в Москве ООО «Буран групп» — в недавнем прошлом партнер Oracle наивысшего «платинового» статуса. По всей видимости, именно эта компания передала Альфа-банку сертификаты вендора на техподдержку, обесценившиеся после сворачивая деятельности компании в нашей стране.

В картотеке арбитражных судов нет каких-либо данных об исках «Бурана» к «Ораклу компьютерное оборудование», а также исков Альфа-банка к «Бурану». На момент публикации материала корпоративный сайт этой компании был недоступен. Если это связано с прекращением бизнес-деятельности организации, то становятся понятны причины того, что Альфа-банк взял разбирательство с вендором в свои руки.

Что касается временных интервалов начисления процентов (с момента ухода Oracle до конца марта 2022 г., а затем, начиная с 1 октября и далее), то опыт CNews по мониторингу судебных решений позволяет предполагать, что разрыв в датах начисления издержек тем или иным образом связан с действием в России моратория на возбуждение дел о банкротстве в 2022 г.

Данный мораторий был введен постановлением Правительства от 28 марта 2022 г. № 497 и сроком его действия был определен период с 1 апреля по 30 сентября 2022 г.

Последствия ухода Oracle из России

Продукцию корпорации Oracle используют или использовали многие крупные российские компании, включая те, в числе учредителей или акционеров которых есть российское государство. Среди них — Центробанк, Сбербанк, «Ростелеком», Федеральная налоговая служба и пр.

В 2022 г. к Oracle в России был подан ряд исков от контрагентов о взыскании денежных средств по невыполненным договорам. По подсчетам CNews, только с мая по август 2022 г. к Oracle было подано исков на общую сумму 296 млн руб. Больше половины от этой суммы приходилось на иск от «Марвел-дистрибуции».

На этом иски к вендору не закончились, и в октябре 2022 г. ИТ-компания «Форс дистрибуция» подала к Oracle крупнейший иск. По итогам его рассмотрения в конце декабря 2022 г. представительство вендора обязали выплатить истцу 439,4 млн руб.

В начале февраля 2023 г. CNews выяснил, что по иску «Крока» в отношении российского юрлица Oracle введена процедура наблюдения — обратимая стадия процедуры банкротства.