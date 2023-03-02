CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Законодательство Цифровизация Техника
|

Альфа-банк выбил 100 млн руб. из сбежавшей из России Oracle

Российскому юрлицу ушедшей из нашей страны американской компании Oracle придется перечислить свыше 100 млн руб. в пользу Альфа-банка. Большая часть этой суммы начислена судом за неоказание вендором предоплаченных услуг.

Деньги — к возврату

Как выяснил CNews, российскому представительству американской компании Oracle, АО «Оракл компьютерное оборудование» придется выплатить Альфа-банку как минимум 100,9 млн руб. Такое решение вынес Арбитражный суд Москвы, в который банк обратился с иском 7 октября 2022 г.

В указанной сумме 99,4 млн руб. приходятся на «взыскании задолженности в виде предоплаты услуг», а 1,5 млн руб. — на проценты за период с 4 по 31 марта 2022 г. Кроме того, судьи обязали представительство вендора выплатить проценты за период с 1 октября 2022 г. по день фактического исполнения обязательства. Таким образом, реальная сумма выплат окажется несколько больше уже зафиксированной суммы.

Полное решение суда пока не изготовлено, поэтому подробности разбирательства в публичном доступе не представлены.

orakl_700.jpg
Фото: соцсеть Oracle
Альфа-банк отсудил у российского представительства Oracle свыше 10 млн рублей

Редакция CNews ожидает от Альфа-банка комментариев относительно того, какие именно услуги не были оказаны ему зарубежным вендором.

Напомним, в марте 2022 г. после начала специальной военной операции России на Украине, Oracle, как и многие зарубежные ИТ-компании, приостановил работу в России. В июле корпорация приняла решение полностью уйти с российского рынка и уволила всех сотрудников своего представительства.

Возможная подоплека

Компания Oracle известна как поставщик серверного оборудования и разработчик ПО, в частности СУБД, связующего ПО и бизнес-приложений. С учетом формулировки иска с упоминанием «предоплаченных» услуг, с высокой долей вероятности можно предположить, что речь идет о техподдержке «железа» или ПО вендора.

Напрямую с конечными заказчиками Oracle в России не работала, а осуществляла продажи через своих партнеров. Третьим лицом в иске было заявлено зарегистрированное в Москве ООО «Буран групп» — в недавнем прошлом партнер Oracle наивысшего «платинового» статуса. По всей видимости, именно эта компания передала Альфа-банку сертификаты вендора на техподдержку, обесценившиеся после сворачивая деятельности компании в нашей стране.

В картотеке арбитражных судов нет каких-либо данных об исках «Бурана» к «Ораклу компьютерное оборудование», а также исков Альфа-банка к «Бурану». На момент публикации материала корпоративный сайт этой компании был недоступен. Если это связано с прекращением бизнес-деятельности организации, то становятся понятны причины того, что Альфа-банк взял разбирательство с вендором в свои руки.

Что касается временных интервалов начисления процентов (с момента ухода Oracle до конца марта 2022 г., а затем, начиная с 1 октября и далее), то опыт CNews по мониторингу судебных решений позволяет предполагать, что разрыв в датах начисления издержек тем или иным образом связан с действием в России моратория на возбуждение дел о банкротстве в 2022 г.

Данный мораторий был введен постановлением Правительства от 28 марта 2022 г. № 497 и сроком его действия был определен период с 1 апреля по 30 сентября 2022 г.

Последствия ухода Oracle из России

Продукцию корпорации Oracle используют или использовали многие крупные российские компании, включая те, в числе учредителей или акционеров которых есть российское государство. Среди них — Центробанк, Сбербанк, «Ростелеком», Федеральная налоговая служба и пр.

В 2022 г. к Oracle в России был подан ряд исков от контрагентов о взыскании денежных средств по невыполненным договорам. По подсчетам CNews, только с мая по август 2022 г. к Oracle было подано исков на общую сумму 296 млн руб. Больше половины от этой суммы приходилось на иск от «Марвел-дистрибуции».

На этом иски к вендору не закончились, и в октябре 2022 г. ИТ-компания «Форс дистрибуция» подала к Oracle крупнейший иск. По итогам его рассмотрения в конце декабря 2022 г. представительство вендора обязали выплатить истцу 439,4 млн руб.

В начале февраля 2023 г. CNews выяснил, что по иску «Крока» в отношении российского юрлица Oracle введена процедура наблюдения — обратимая стадия процедуры банкротства.

Денис Воейков

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Дочки» «Ростелекома» и «Ростеха» поцапались из-за крупного госпроекта и выкатили друг другу многомиллионные претензии

«Яндекс» выпустил бронированный «Браузер» для бизнеса и просит за него деньги

Создатель революционной архитектуры ARM бьет под дых своей родине. IPO в Лондоне отменяется и переносится в Нью-Йрок

Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2023» состоится 7 марта

В России введут штрафы за использование Telegram и WhatsApp. Пока для банков и госкомпаний

Создатели Astra Linux взяли на работу сотни специалистов из знаменитого проекта, убитого санкциями

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор 4K-телевизора Hisense 55U7HQ QLED 120 Гц: флагман с приятной ценой

Лучшие камеры для видеоблогов: выбор ZOOM

Лучшие сервисы для путешествий по России: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Метеорит возрастом 4,6 миллиарда лет подтвердил теорию происхождения воды на Земле

Тираннозавр Рекс гораздо больше, чем предполагали ученые

Искусственный интеллект, обученный на русских классиках, стал драматургом
Показать еще