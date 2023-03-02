В России введут штрафы за использование Telegram и WhatsApp. Пока для банков и госкомпаний

Власти прорабатывают механизм денежных штрафов для банков и госкомпаний, оказывающих услуги в иностранных мессенджерах. В первую очередь это WhatsApp и Telegram. Список запрещенных мессенджеров состоит из девяти пунктов, и в нем пока нет очень многих популярных иностранных мессенджеров, например, Slack.

Telergram станет «платным»

Российские власти собираются внедрить систему штрафов за оказание финансовых и государственных услуг в Telegram и WhatsApp, пишут «Ведомости» со ссылкой на зампреда комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Антона Горелкина («Единая Россия»). Другими словами, наказывать рублем власти начнут в первую очередь банки, поскольку с 1 марта 2023 г. они больше не имеют права пользоваться иностранными мессенджерами для оказания финуслуг населению.

С одной стороны, можно возразить, что Telegram создал Павел Дуров – уроженец России, разработчик сверхпопулярной российской сети «Вконтакте». При этом юрлицо Telegram зарегистрировано в Великобритании, что и делает данный мессенджер иностранным.

На момент публикации материала не было известно, какие именно кары готовят власти компаниям, оказывающим гос- и финансовые услуги в зарубежных сервисах мгновенной отправки сообщений. В то же время есть перечень мессенджеров, использование которых гарантированно приведет к штрафу.

Фото: © Adem AY / Фотобанк UnSplash Клиентам банков придется искать новые пути взаимодействия с ними вместо мессенджеров при отсутствии мобильного приложения

На 2 марта 2023 г. список, опубликованный на сайте Роскомнадзора, включал, помимо упомянутых WhatsApp и Telegram, сервисы Microsoft Teams, Skype, Threema, Skype, Snapchat, Viber и китайский Wechat. Следует обратить внимание, что в перечне отсутствует Slack – американский корпоративный мессенджер, конкурирующий с Teams. Пока нет данных, почему он не был включен – вполне вероятно, в дальнейшем перечень будет пополняться. Редакция CNews направила запрос в Роскомнадзор.

Все в рамках закона

Вступивший в силу новый запрет, грозящий отечественным организациям новыми штрафами, напрямую связан с действующим российским законодательством. Отныне он интегрирован в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Сам запрет представляет собой три новых части (ч. 8-10) ст.10 этого закона. Они были внедрены в него в декабре 2022 г. и заработали в первый день весны 2023 г.

Сам Роскомнадзор описал новые требования так: « Закон устанавливает запрет для ряда российских организаций на использование иностранных мессенджеров (принадлежащих иностранным лицам информационных систем и программ для ЭВМ, которые предназначены и (или) используются для обмена сообщениями исключительно между их пользователями, при котором отправитель определяет получателей сообщений и не предусматривается размещение интернет-пользователями общедоступной информации в интернете).

Предупрежден – вооружен

Организации, оказывающие финансовые и государственные услуги через Telegram, WhatsApp и другие иностранные мессенджеры из списка РКН, пока будут получать лишь предупреждения. Об этом изданию сообщил Антон Горелкин.

Депутат подчеркнул, что пока неясно, достаточно ли будет этих предупреждений, или же придется применить более доходчивые методы объяснения. Это станет понятно с течением времени. «Но определенные шаги в сторону проработки этих мер уже сделаны», – сказал Горелкин.

Также нет информации, какую ответственность понесут организации, нарушившие запрет в период с момента вступления его в силу и до введения штрафов. «Сейчас в законодательстве не предусмотрены меры ответственности для российских организаций за использование иностранных мессенджеров, сообщили изданию в Роскомнадзоре. – Принятие таких изменений в КоАП обсуждается депутатами Госдумы».

Остается открытым и вопрос возможности использования иностранных мессенджеров, отсутствующих в перечне Роскомнадзора.

Зачем банкам мессенджеры

Сервисы обмена сообщениями для банков – это способ быстрого взаимодействия с клиентами. Интерес к Telegram проявляют многие российские банки, в особенности оказавшиеся под западными санкциями – им мессенджеры заменяют удаленные из официальных каталогов Apple и Google фирменные приложения.

Как пишут «Ведомости», в феврале 2023 г. о вопросе использования Telegram в качестве каналов связи с клиентами говорила Ассоциация банков России (АБР). В ее состав входят многие российские банки, включая Сбербанк и появившийся недавно «Яндекс банк».

Что не запрещено, то разрешено

WhatsApp – это самый популярный мессенджер в мире с более чем 2,44 млрд пользователей по всему миру (данные портала Businessofapps за IV квартал 2022 г.). у Telegram их более 500 млн.

WhatsApp имеет все шансы на полную блокировку в России, поскольку компания, владеющая им с 2014 г., весной 2022 г. была признана экстремистской. После этого России были запрещены обе ее сверхпопулярные соцсети, однако WhatsApp сумел не попасть под эти ограничения.

Telegram, тем временем, оказался в числе заблокированных в стране сервисов в апреле 2018 г., хотя и продолжил работать без каких-либо трудностей. Блокировка была снята в июне 2020 г.

В январе 2023 г. WhatsApp обзавелся поддержкой прокси – функцией, которая частично помогла российским пользователям Telegram пережить блокировку. Технически, теперь пользоваться этим мессенджером будет можно, даже если против него ведут санкции.

Неизведанные отечественные альтернативы

В России существует масса отечественных мессенджеров, но по уровню популярности среди россиян все они очень далеки от WhatsApp и Telegram. Например, у холдинга VK, ранее известного как Mail.ru Group, есть сразу несколько подобных сервисов. В первую очередь это «VK мессенджер», развитие которого идет семимильными шагами.

Также в собственности VK есть известная всем ICQ, она же «Аська». Популярность этого мессенджера давно в прошлом, хотя холдинг и хочет возродить ее. За последние годы проект пытались вернуть к жизни дважды – в апреле 2020 г. и в марте 2022 г.

Другая альтернатива иностранным мессенджерам – российская платформа коммуникаций eXpress. Она сочетает в себе мессенджер, видеоконференции и встроенные бизнес-приложения и в настоящее время используется многими российскими компаниями.