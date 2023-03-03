Huawei заклеивает изолентой микросхемы на серверах, чтобы не подставить поставщиков под санкции

Huawei показала миру свои новые системные платы для серверов, но залепила каждую микросхему на ней изолентой, а чипсет закрыла радиатором от кулера. Компания, находясь под санкциями США, получает чипы по «серым» схемам и не хочет раскрывать своих поставщиков, чтобы не лишиться доступа к их продукции.

Русская смекалка в китайской компании

Компания Huawei, находящаяся под американскими санкциями, нашла новый способ их обхода. Как пишет Gizmochina, Huawei приняла участие в ежегодной выставке мобильной электронике MWC 2023 в Барселоне (Испания), где показала свои новейшие материнские платы для серверов. Абсолютно все более-менее крупные микросхемы на них были буквально заклеены черной изолентой.

Китайский вендор, один из крупнейших поставщиков телеком-оборудования в мире, нанес кусочки изоленты на каждый чип, размеры которого позволяют считать его маркировку и увидеть логотип производителя. Микросхемы большего размера, например, чипсет, были закрыты крошечными радиаторами охлаждения.

Как пишет Gizmochina, столь нетривиальное решение является явным признаком нежелания Huawei раскрывать поставщиков микросхем для своих плат. Причина этого в том, что практически все имеющиеся сегодня на рынке микросхемы проектируются с использованием средств автоматизации электронного проектирования, которые разрабатываются в США и производятся на оборудовании, содержащем технологии, созданные в Америке.

Фото: Jay Goldberg / Twitter Как оказалось, средство обхода американских санкций продается в любом хозяйственном магазине и стоит считанные рубли

Все это накладывает различные ограничения на распространение чипов. Действующее законодательство США запрещает отгрузку всего, что связано с ИТ и сочетает в себе хотя бы одну американскую технологию, в страны из своего санкционного «черного списка». Перечень этот состоит, по большей части, из китайских компаний, и Huawei если и не возглавляет его, то наверняка занимает одну из первых десяти строчек.

«Серый» рынок как спасение от «черного» списка

Чтобы обойти американские ограничения, Huawei может прибегнуть к покупке чипов на «сером» рынке или использовать другие способы получения нужных ей компонентов. Держа своих поставщиков чипов в секрете, Huawei надеется удержать свои коммерческие секреты в тайне и сохранить конкурентное преимущество.

Пока что данная схема работает, хотя и не во всех странах. Несмотря на торговую войну между США и Китаем, Huawei как была, так и остается одним из крупнейших игроков на мировых рынках серверного и коммуникационного оборудования.

Тайное производство в Китае

Huawei продолжает реализовывать свою продукцию в Китае и других регионах мира, хотя Россию после 24 февраля 2022 г. старательно бойкотирует. Не исключено, что она хочет как можно скорее избавиться от зависимости от поставщиков и наладить свое производство чипов, используемых в ее аппаратуре.

Фото: Jay Goldberg / Twitter Схема с изолентой, судя по всему, рабочая. По крайней мере, новые санкции против Huawei пока не введены

По данным Gizmochina, сейчас Huawei тесно сотрудничает со SMIC – китайским контрактным поставщиком микросхем. Компании сообща работают над новым заводом, способным производить различные микросхемы, в том числе и корпусированные. Идет ли речь именно о новой фабрике или о модернизации имеющегося в распоряжении SMIC производства – пока неизвестно, как неизвестны и сроки запуска конвейера.

При этом полностью уйти от иностранных технологий у Huawei в обозримом будущем едва ли получится. SMIC от них тоже зависит, так как использует аппаратуру для литографии отнюдь не китайской разработки и при этом тоже находится под санкциями.

Шанс на успех сохраняется

«Железо» SMIC получал, в том числе, от голландской компании ASML – крупнейшего во всем мире поставщика оборудования для литографии. Власти США запретили ей сотрудничать с китайскими клиентами, что для ASML означало потерю внушительной части выручки. В начале 2023 г. руководство вендора посчитало, что выполнять требования чиновников из совершенно другой страны губительно для бизнеса и решило больше не учитывать мнение США в вопросах заключения новых контрактов и выполнения условий по имеющимся.

Фото: Huawei Huawei использует любую возможность выскользнуть из цепких лап американских властей

Со своей стороны SMIC может предоставить Huawei относительно современные технологии производства. Летом 2022 г. компания начала освоение 7-нанометровых норм, позаимствовав все необходимые материалы у тайваньского производителя микросхем TSMC, а осенью 2022 г. приступила к выпуску чипов по топологии 14 нм.

При этом обратиться к чипмейкерам из стран за пределами Китая Huawei, вероятнее всего, не сможет из-за пристального внимания к ней американских властей. Подобный опыт в ее распоряжении есть – все свои передовые чипы серии Kirin Huawei выпускала на фабриках TSMC, которая тоже во всем слушается США. В мае 2020 г. она по приказу из Нового света отказалась производить новые чипы для Huawei по всем имеющимся в ее распоряжении техпроцессам. Осенью 2020 г. запрет был частично снят – Huawei разрешили оставлять заказы TSMC на выпуск чипов по нормам не новее 28 нм, но эта топология устарела к тому моменту была сильно устаревшей.