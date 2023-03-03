«Росатом» запускает гигантский проект по переводу хранилища данных на российское ПО и PostgreSQL

«Росатом» вложит миллиарды, в перенос корпоративного хранилища данных на отечественную аналитическую программную платформу. Бюджет первого этапа проекта составляет 1,11 млрд руб.

Миграция хранилища «Росатома»

Как выяснил CNews, входящий в «Росатом» «Атомный энергопромышленный комплекс» («Атомэнергопром») дал старт проекту по созданию импортонезависимой информационно-аналитической системы «Корпоративное хранилище данных» (ИАС КХД 2.0). На первую очередь проекта организация выделила 1,11 млрд руб.

Данная сумма выставлена в качестве начальной максимальной цены договора в тендере, который «Атомэнергопром» объявил 22 февраля 2023 г. в формате открытого конкурса. Заявки от претендентов принимаются до 10 марта. Подведение итогов намечено на 4 апреля.

Будущему подрядчику предстоит до мая 2024 г. выбрать российскую аналитическую платформу, создать на ней новое хранилище, перенести в него данные из действующего хранилища и создать в системе новые блоки управленческой отчетности.

С учетом того, что проект предусматривает еще как минимум один этап (очередь), логично предположить, что его общий бюджет может достигнуть 2 млрд руб. или больше. Редакция CNews ожидает от «Росатома» разъяснений на этот счет.

Фото: «Росэнергоатом» «Атомэнергопром» перенесет корпоративное хранилище данных с зарубежного софта на российское ПО

Из техзадания на проект можно заключить, что действующее хранилище данных реализовано на базе программного продукта немецкой компании SAP — NetWeaver Business Warehouse (SAP BW/4HANA). Он представляет собой платформу для хранения и анализа данных, а также использования их для принятия управленческих решений.

За уточнениями реального состава ПО существующего хранилища редакция CNews также обратилась за комментариями в «Росатом».

Примечательные подробности проекта

В ходе реализации проекта. В тендерных документах говорится, что для достижения целей проекта его исполнителю предстоит решить ряд задач. Среди них — проектирование и разворачивание технической целевой архитектуры ИАС КХД 2.0 на базе импортонезависимого ПО, проектирование и реализация форм отчетности в новой системе, автоматизация формирования аналитической отчетности по данным единой отраслевой системы электронного документооборота (ЕОСДО), единая отраслевой системы управления качеством «Росатома» («ЕОС-качество») и информсистемы подбора персонала «Цифровой подбор».

Также подрядчику предстоит осуществить разработку процессов сбора плановых данных и формирование регламентной отчетности в ФНС в части налоговых уведомлений по НДС и налогу на прибыль.

Среди других задач — подключение ИАС КХД 2.0 к смежным системам — источникам данных для отчетности, миграция исторических данных в новую систему, выполнение требований по информбезопасности в части подключения к корпоративному центру госсистемы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы России (ГосСОПКА) и проведения аттестации.

В числе импортонезависимого ПО, которое предположительно либо обязательно будет использовано в проекте, в ТЗ приводятся названия многих известных продуктов. Часть из них будет предоставлена заказчиком.

В частности, серверная часть системы ориентировочно задействует ОС Astra Linux Special Edition группы «Астра» и «Альт 8 СП» компании «Базальт СПО», а также СУБД Postgres Pro в серверной редакции Enterprise российского разработчика Postgress Professional.

Для рабочих станций планируется использовать ОС Astra Linux Common Edition, пакет офисных приложений «Мой офис» либо Libre Office 6.4.5.2 и выше («в зависимости от конкретного рабочего места пользователя по указанию заказчика»), веб-браузер Google Chrome (72 и выше), «Яндекс-браузер» (20.2.3.32901 и выше), Chromium (80.0.3987.87 и выше).

Лицензии на некоторые продукты подрядчик должен получить самостоятельно, например на прикладное ПО «Форсайт. Аналитическая платформа», «Форсайт. Бюджетирование» и др.

Чем занимается «Атомэнергопром»

«Атомэнергопром», по данным его сайта, представляет собой интегрированную компанию, консолидирующую гражданские активы российской атомной отрасли. Организация обеспечивает полный цикл производства в сфере ядерной энергетики — от добычи урана до строительства АЭС и выработки электроэнергии.

«Атомэнергопром» занимает первое место в мире по строительству АЭС за рубежом (одновременное сооружение 35 энергоблоков) и второе место в мире по генерации электроэнергии на АЭС (концерн «Росэнергоатом», 11 станций, 38 энергоблоков суммарной электрической мощностью 30,3 ГВт).

Импортозамещение в «Росатоме»

Масштабная миграция с Microsoft на российские продукты в «Росатоме» началась в 2021 г. В мае 2022 г. стало известно о планах «Росатома» полностью перейти на отечественную операционную систему Astra Linux до конца 2024 г. На нее должны быть переведены 120-130 тыс. рабочих мест.

В середине 2022 г. на российской ОС в госкорпорации работало около 30 тыс. специалистов, задействовав чуть больше 20% от всех рабочих мест компании. До конца 2022 г. импортозаместить планировалось еще 50 тыс. рабочих мест.

Помимо ОС, в «Росатоме» массово стали замещать и СУБД. Так, в мае 2021 г. корпорация начала переносить свою финансовую систему с Oracle на Postgres Pro.