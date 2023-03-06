Рассекречены подробности раздела «Яндекса» на российскую и зарубежную части. Полкомпании продадут богатейшим бизнесменам

Есть два основных сценария разделения «Яндекса» на российский и международный бизнес. По одному из них российский бизнес «Яндекса» может быть зарегистрирован в Калининграде, а управлять им будет фонд менеджеров компании. Владеть большей частью компании могут несколько десятков богатейших бизнесменов.

Первый вариант раздела «Яндекса»

Совет директоров и консультанты «Яндекса» рассматривают несколько вариантов разделения бизнеса на российский и международный. По одному из них будет учреждена российская структура в Калининграде под управлением фонда менеджеров. Владеть же 51% долей компании будут богатейшие бизнесмены России, пишет РБК со ссылкой на собеседников, близких к подготовке сценариев по реорганизации.

Учредителем и владельцем 100% долей калининградского юрлица «Яндекс» будет голландская Yandex N.V. (ее акционером выступает Аркадий Волож), пишет издание.

«Золотая акция» «Яндекса», которая с 2019 г. принадлежит специально созданному Фонду общественных интересов, будет перенесена на новую отечественную компанию. Сейчас учредителями Фонда выступает ряд государственных вузов и иных организаций. Фонд может блокировать появление у компании новых акционеров с долями больше 10%, а также заключение компанией договоров с иностранными государствами, передачу компанией персональных данных за рубеж и отчуждение значительной части интеллектуальной собственности. Фонд может отстранять гендиректора российского «Яндекса».

Для управления российским бизнесом будет создан фонд менеджеров компании, утверждают собеседники издания. В него могут войти перешедший в «Яндекс» экс-глава Счетной палаты Алексей Кудрин, экс-гендиректор компании Тигран Худавердян, директор бизнес-группы электронной торговли и логистических сервисов в «Яндексе» Даниил Шулейко и гендиректор «Яндекса» Артем Савиновский. «Яндекс» на пять лет передаст этому фонду управление российской компанией. Ему будет предоставлено право голосования контрольным пакетом акций и назначать до шести представителей в совет директоров.

У международного бизнеса останутся ряд проектов компании, включая разработку беспилотных автомобилей, облачные технологии, образовательные сервисы и платформу по разметке данных.

«Яндекс» продадут богатейшим бизнесменам

После учреждения нового юрлица в Калининграде и создания фонда менеджеров 51% российского бизнеса может быть продано инвесторам. Остальная часть долей (49%) останется в руках голландской Yandex N.V.

Состав инвесторов еще не определен, утверждает один из собеседников РБК. Но менеджмент компании сформировал список потенциальных претендентов, с которыми они готовы вести переговоры о продаже акций.

В этот список вошли два десятка бизнесменов. Среди них оказались бывший основной владелец золотопромышленной компании «Полюс» Сулейман Керимов, председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин, совладелец производителя минеральных удобрений «Акрон» Вячеслав Кантор, акционеры ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов и Леонид Федун, владелец группы «Ренова» Виктор Вексельберг, бизнесмен Сергей Попов, семейный траст Владимира Когана, основатель «Магнита» Сергей Галицкий, председатель совета директоров «Киевской площади» Год Нисанов, совладелец производителя минеральных удобрений «ФосАгро» Андрей Гурьев, совладелец «Северстали», TUI AG, «Силовых машин», Nord Gold и «Ленты» Алексей Мордашов.

Помимо этих бизнесменов, в список попали совладелец Evraz Александр Абрамов, основательница Wildberries Татьяна Бакальчук, президент «Интерроса» и ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин, предправления НОВАТЭКа Леонид Михельсон, бывший совладелец Трубной металлургической компании и «Синары» Дмитрий Пумпянский, основной владелец Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Виктор Рашников, совладелец и президент группы компаний «Меркурий» Игорь Кесаев, а также частный инвестор Леонид Богуславский.

Представитель «Яндекса» отказался комментировать этот список изданию. По словам собеседника РБК, список не окончательный и пока не утвержден. Собеседник издания, близкий к одному из претендентов из списка, сообщил, что такие переговоры велись. Но часть из этого списка и вовсе не знают о нем и предложение о вхождении в капитал «Яндекса» им не поступало.

За сколько продадут «Яндекс»

Менеджмент может продать 51% российского «Яндекса» за $4 млрд, утверждает инвестор, знакомый с ситуацией. Весь бизнес компании был оценен в $8 млрд.

По мнению собеседника издания, частные инвесторы в нынешней ситуации не готовы вкладывать большие суммы из-за санкционного риска. На это способны только государственные компании. При этом инвесторам предлагают только «вложиться», управлять компанией будет фонд менеджеров.

Второй вариант раздела

Согласно второму сценарию, российский «Яндекс» также будет зарегистрирован в Калининграде под управлением менеджмента. Однако такой вариант не предусматривает привлечение инвесторов и продажу им 51% компании.

При таком раскладе международный бизнес, помимо лицензий на иностранные проекты, получит до $400 млн.

По словам источника издания, сценарий реорганизации будет утвержден весной 2023 г., а сам процесс завершится к осени. Другой же собеседник утверждает, что сценариев больше, чем два и реорганизация завершится до конца 2023 г.

Причины реорганизации

С началом специальной военной операции России на Украине у «Яндекса» начался целый ряд проблем. Так, под санкции попали Аркадий Волож и Тигран Худавердян, занимавшие посты гендиректора и главного исполнительного директора компании соответственно. После этого Волож и Худавердян покинули свои посты в руководстве и совете директоров компании.

В конце ноября 2022 г. «Яндекс» официально сообщил о подготовке к разделению компании на две части: российскую и международную. Предполагаюсь выделение основной части бизнеса в отдельную структуру, от контроля над которой со временем откажется голландский Yandex. Новая структура будет находиться под управлением менеджмента, она сохранит бренд «Яндекс».