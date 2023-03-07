IDC объявила обвал продаж ПК до уровня пятилетней давновсти. Вся надежда на новую Windows

Тяжелый год для рынка ПК

International Data Corporation (IDC) ухудшила прогноз по поставкам персональных компьютеров в 2023 г.

Согласно оценке экспертов исследовательской компании, по итогам 2023 г. будет отгружено 403,1 млн единиц персональных компьютеров вместо спрогнозированных в конце 2022 г. 429,5 млн. Причем 260 млн из них придется на традиционные ПК, а оставшиеся 142,3 млн штук – на планшетные компьютеры, которые IDC также причисляет к персональным компьютерам.

Таким образом, продажи традиционных ПК в 2023 г. во всем мире упадут на 10,7% к показателям 2022 г. Глобальный рынок планшетов сократится еще сильнее – на 12%. В результате совокупный объем рынка персональных вычислительных устройств «откатится» на уровень 2018 г., если оценивать его в натуральном выражении.

Вице-президент по исследованиям IDC Линн Хуанг (Linn Huang) считает, что 2023 г. проверит вендоров ПК на прочность. По ее словам, избытки продукции на складе, падение спроса и макроэкономические факторы будут оказывать негативное влияние на показатели продаж, как в натуральном, так и денежном выражении.

Ожидаемый спад

Спад на рынке ПК назревал уже достаточно давно, отмечают аналитики. Отмена ограничительных мер в связи с пандемией covid-19 и связанное с этим возвращение «белых воротничков» с «удаленки» в офис, а также практически полное выполнение отложенных ранее бизнес-заказов во ко второй половине 2022 г. подало вендорам четкий сигнал о том, что потребность в новых ПК в значительной степени удовлетворена.

На показатели потребительского сегмента рынка ПК, по прогнозу IDC, будут оказывать серьезное влияние такие факторы как укрепляющийся доллар США и растущая инфляция, негативно сказывающиеся на покупательной способности жителей большинства стран мира.

Тем не менее в долгосрочной перспективе рынок ПК, по мнению специалистов IDC, на «допандемийный» уровень уже вряд ли вернется. В период локдаунов домохозяйства успели обзавестись большим количеством дополнительной компьютерной техники, которую теперь придется периодически обновлять. Однако аналитики видят определенный риск в том, что потребитель может переориентироваться на иные виды продукции схожего назначения – к примеру, смартфоны.

Рынок вернется к росту в 2024 году

Специалисты IDC ожидают, что рынок ПК начнет свое восстановление уже в 2024 г., который завершится ростом объемов отгрузки техники на 3,6% в штуках к показателям 2023 г.

В период с 2023 по 2027 г. продажи традиционных ПК будут расти в среднем на 2,9% в год, при этом по итогам 2027 г. вендорам удастся увеличить поставки продукции на 1,2%.

Значительно менее благоприятный долгосрочный прогноз IDC дает относительно развития рынка планшетов. Показатель CAGR (совокупный среднегодовой темп роста) в 2023-2027, по мнению аналитиков, составит 0%, а в 2027 гг. по сравнению с годом ранее продажи упадут на 0,8%. Другими словами, перспективы у рынка планшетов незавидные.

Вендорам ПК, как и прежде, поможет Microsoft

Одним из драйверов увеличения продаж станут усилия бизнеса по обновлению парка ПК в связи с близящимися прекращением поддержки операционной системы Windows 10 со стороны корпорации Microsoft, считает Джитеш Убрани (Jitesh Ubrani), менеджер по исследованиям IDC.

В июне 2021 г. Microsoft объявила том, что прекратит выпускать обновления для Windows 10 редакций Home, Pro, Pro for Workstations и Pro Education 14 октября 2025 г. Таким образом, суммарный срок поддержки этой ОС, стабильный релиз которой увидел свет 27 июля 2015 г., превысит 10 лет, если, конечно, корпорация из Редмонда не примет решение продлить ей «жизнь».

Производители хромбуков и планшетов на базе Android, в свою очередь, могут рассчитывать на аналогичный шаг со стороны образовательных организаций.

Примечательно, что Microsoft и ранее оказывала косвенную помощь вендорам компьютерной техники. Так, 2019 г. ознаменовался ростом соответствующего рынка на уровне 4,8% год к году. Увеличение продаж в натуральном выражении тогда было зафиксировано впервые с 2011 г. Спрос на ПК подхлестнуло прекращение поддержки Windows 7 и необходимость покупки новых машин для миграции на Windows 10.