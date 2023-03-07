Tele2 начинает брать с россиян плату за пополнение счета

Tele2 вслед за МТС вводит комиссию за пополнение счета, хотя и на заметно более выгодных для абонента условиях. Вариантов не переплачивать у него больше, но нет гарантии, что это временно, и что в дальнейшем комиссия, которая сейчас составляет 1%, не увеличится. У «Билайна», «Мегафона» и россыпи виртуальных операторов такие поборы пока отсутствуют.

Плати или не звони

Оператор связи Tele2 вводит комиссию за пополнение счета для всех своих абонентов. Изменения вступают в силу 15 марта 2023 г. Россиянам придется отдавать по 1% от суммы платежа – например, при внесении 400 руб. до личного счета дойдут лишь 396 руб. Согласно статистике Tele2, сейчас его абонентская база, с учетом виртуальных операторов на его оборудовании, переваливает за 43 млн человек. (статистика Tele2 по итогам 2021 г.).

Причина изменений – оператор хочет компенсировать свои расходы, связанные с зачислением денежных средств на счета абонентов. За счет самих абонентов. При этом пока нет гарантии, что в дальнейшем эта комиссия не будет расти. На вопрос CNews об этом представители Tele2 ответили: «Данная сумма лишь частично возмещает расходы Tele2 на оплату комиссии партнерам, которые взимают ее за организацию пополнения лицевого счета. Часть расходов осталась на стороне Tele2».

Фото: Tele2 Правила оплаты действительно теперь совсем другие

Когда Tele2 планирует переложить на абонентов оставшуюся часть расходов, и планирует ли в принципе, на момент выхода материала оставалось неизвестным.

Вменяемые условия

Tele2 стал вторым оператором из «Большой четверки», кто ввел комиссию за пополнение счета в 2023 г. Первым, как сообщал CNews, оказался МТС. К слову, МТС тоже мотивировал ухудшение условий обслуживания расходами со своей стороны.

Что предлагает Tele2

Однако нужно подчеркнуть, что своим абонентам Tele2 предложил гораздо более широкий спектр вариантов пополнения без комиссии, нежели МТС, у которого удобных вариантов внесения на счет всей суммы платежа почти нет. Например, МТС взимает комиссию при оплате через свое фирменное приложение и через Систему быстрых платежей, а Tele2 – нет. Кроме того, Tele2 пока не заставляет пользователей делиться деньгами при пополнении счета через свой официальный сайт.

Бесплатно пополнить счет в Tele2, если условия не изменятся, будет можно: в мобильном приложении «Мой Tele2»; на сайте оператора; при переводах через Систему быстрых платежей; при настройке автоплатежа; в салонах связи Tele2. Во всех случаях оплата возможна при помощи карты любого банка. Любой другой способ оплаты влечет за собой взимание комиссии в размере 1%.

Условия МТС

Чем обусловлено более широкое «поле для маневра», чем у прямого конкурента, остается неизвестным. На вопрос CNews о вероятности сокращения вариантов оплаты мобильной связи без комиссии представители Tele2 не ответили.

Запасной аэродром

Внедрение комиссии за пополнение счета, вполне вероятно, может настроить часть абонентов Tele2 на переход к другому оператору связи, не взимающему дополнительных платежей. В 2023 г. сделать это можно как с получением нового номера, так и с сохранением имеющегося.

Не все крупные операторы взимают комиссию за пополнение баланса

На 7 марта 2023 г. из «Большой четверки» комиссию за пополнение счета со своих абонентов не взимали «Билайн» и «Мегафон». Редакция CNews не обнаружила на сайте операторов таких условий или уведомлений о скором их внедрении.

Также таких обязательных отчислений на момент выхода материала не было в правилах обслуживания многочисленных виртуальных операторов, действующих на территории России. Редакция CNews убедилась в отсутствии комиссии за пополнение счета, по меньшей мере, в «ГПБ-мобайл» и «Тинькофф мобайл». Представители «Сбермобайл» сообщили CNews, что оператор тоже не берет такую комиссию.

Виртуальные операторы примеру своих «физических» конкурентов пока не следуют

Но нужно знать, что виртуальным оператор называется не просто так. У них нет своей инфраструктуры, вследствие чего они вынуждены арендовать «железо» у обычных операторов. И «ГПБ-мобайл», и «Тинькофф мобайл» базируются на оборудовании Tele2, что повышает вероятность появления дополнительных комиссий и у них.

Что говорят власти

После появления новой комиссии в МТС россияне стали массово жаловаться на этого оператора в Федеральную антимонопольную службу России (ФАС). Представители ведомства сообщили CNews, что оно рассмотрит их заявления «в установленном порядке и в случае выявления нарушений антимонопольного законодательства примет меры реагирования».

Редакция CNews направила в ФАС запрос в отношении новых поборов Tele2. Оператор ранее неоднократно сталкивался с этим ведомством на фоне резкого повышения тарифов на мобильную связь и в итоге каждый раз был вынужден снижать их до прежнего уровня.

Также CNews обратилась с запросом в Минцифры и ожидает ответа.