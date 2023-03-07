SAP потеряла 400 миллионов евро из-за ухода из России

Уход из России и Белоруссии выразился для SAP потерей 410 млн евро. Около четверти этой суммы немецкий вендор потратил на реструктуризацию бизнеса и выплаты компенсаций российским работникам, попавшим под сокращение. 2020 и 2021 гг. ее российское представительство завершило со стабильно высокой выручкой и чистой прибылью вместо чистого убытка. Данные за 2022 г. отсутствуют.

К чему приводит поддержка санкций

Немецкая компания SAP, один из крупнейших в мире разработчиков ERP-систем, лишилась нескольких сотен миллионов евро операционной прибыли на фоне своего ухода из России и Белоруссии. Все потери отражены в ее отчете за 2022 г.

SAP заявила о прекращении всех операций в России еще в марте 2022 г., но в итоге ее уход растянулся на долгие месяцы. Итог всего мероприятия – потери в размере около 410 млн евро.

Примерно четверть потерянных денег – это затраты на реструктуризацию бизнеса SAP в Белоруссии и России. На весь процесс компания отдала около 120 млн евро – для сравнения, абсолютно все расходы на реструктуризацию SAP в масштабах всех рынков ее присутствия достигли в 2022 г. 138 млн евро, включая 120 млн в России и Белоруссии.

С заботой о кадрах

Уход любой транснациональной компании с рынка целой страны – большая трехсторонняя проблема. В первую очередь страдает сам бизнес, так как закрывается доступ к деньгам многих клиентов. Бюджет страны, в которой компания по тем или иным причинам больше не будет работать, перестает получать от нее отчисления, в том числе налоговые.

Фото: SAP Санкции обернулись для SAP большими потерями и утратой крупного рынка сбыта

Также в результате сворачивания бизнеса страдают работники представительства компании в покидаемой стране, в данном случае в России и Белоруссии. Отчет SAP гласит, что значительная доля расходов на реструктуризацию – это выплаты выходных пособий сотрудникам, лишившимся работы. Другая часть средств пошла на списание комиссий от продаж.

Сколько именно денег SAP потратила на выплаты россиянам, в отчете не сказано. Общемировые расходы компании по этому пункту составили в 2022 г. 85 млн евро.

От прибыли к убытку

В России SAP представлена компанией ООО «САП СНГ», основанной в 2001 г. и имеющей уставный капитал 2,13 млн руб. Единственным владельцем своей российской «дочки» является непосредственно головная компания SAP SE (Германия).

По итогам 2021 г. выручка «САП СНГ» составила 36,7 млрд руб. при чистой прибыли 2,1 млрд руб. В 2020 г. эти показатели составили 35,7 и 1,349 млрд руб. соответственно, а годом ранее вместо чистой прибыли был чистый убыток в размере 1,48 млрд руб. Данные за 2022 г. на момент выхода материала отсутствовали. Компания функционировала как минимум до 24 февраля 2022 г.

По информации «Интерфакса», ожидаемый кредитный убыток SAP в России и Белоруссии в 2022 г. составил в пределах 62 млн евро. Для сравнения, годом ранее он находился на уровне 5 млн евро.

Дополнительно немецкая SAP SE владеет в России компанией «САП лабс», основной вид деятельности которой – «научные исследования и разработки в области естественных и технических наук» (код ОКВЭД 72.1). В 2021 г. эта компания принесла выручку в размере 2,7 млрд руб. (в 2020 г. было на 3% больше) и чистый убыток в размере 45,7 млн руб.

Заработать на российских клиентах и лишить их техподдержки

SAP – одна из первых компаний, решивших отвернуться от России. Она остановила свои продажи в этой стране в первых числах марта и свернула все переговоры о сотрудничестве с российскими клиентами. На тот период список ее действующих клиентов насчитывал 1500 позиций.

Перед уходом из страны SAP решила «дожать» все судебные дела, заведенные по ее инициативе против российских компаний. Например, летом 2022 г. она при помощи судебной власти обязала своего партнера «АСАП софт» выплатить ей 73,2 млн руб.

В декабре 2022 г. CNews писал о планах SAP по скорейшему отключению россиян от своей техподдержки в рамках соблюдения требований восьмого пакета антироссийских санкций Евросоюза. Также на протяжении всего 2022 г. SAP сокращала свой российский штат, хотя некоторых специалистов она предпочла вывезти из России. На начало 2022 г. в «САП СНГ» и «САП лабс» работало в сумме 1300 человек, из которых около 400 переехали в другие страны. В первую очередь релоцировались представители мужского пола, осенью 2022 г. не изъявившие желание перебраться из квартир и домов в казармы и окопы.