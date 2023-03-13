Экс-глава ИТ-департамента Пенсионного фонда России получил пять лет строгого режима

Бывший начальник ИТ-департамента Пенсионного фонда получил пять лет колонии строгого режима. Согласно решению суда, он признан виновным по статье о получении взятки организованной группой в особо крупном размере. По данным следствия, взятки давали сотрудники нескольких ИТ-компаний за победу в тендерах на поставку «железа» и ПО для ПФР.

Пять лет колонии

Экс начальник ИТ-департамента Пенсионного фонда России (ПФР) Дмитрий Кузнецов приговорен к пяти годам колонии строгого режима. Об этом пишет TAdviser со ссылкой на представителей Пресненского районного суда Москвы.

Как пишет издание, Кузнецов был признан виновным по статье ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки организованной группой в особо крупном размере). Помимо пяти лет колонии, суд назначил наказание в виде лишения права занимать должности на госслужбе сроком на три года.

Судебное заседание прошло в феврале 2023 г.

Позиция Кузнецова

Бывший глава ИТ-департамента ПФР свою вину признал и сообщил о готовности сотрудничать со следствием, следует из судебных документов.

Дмитрий Кузнецов приговорен к пяти годам колонии строгого режима

Однако Дмитрий Кузнецов подал апелляционную жалобу на приговор. Жалоба еще не была рассмотрена судом.

Кузнецов провел под стражей более двух лет. Он пребывает в СИЗО со 2 октября 2020 г. Время, проведенное за решеткой, согласно закону, будет засчитано в срок лишения свободы в колонии строгого режима. Выходит, экс-глава ИТ-департамента ПФР проведет в колонии около 2,5 лет.

История преступления

Помимо Дмитрия Кузнецова фигурантами по делу проходят еще пять экс сотрудников Пенсионного фонда. Среди них бывший руководитель департамента по обеспечению ИБ Евгений Никитин, бывший глава Межрегионального информационного центра ПФР Константин Янкин, экс-начальник департамента управления инфраструктурой автоматизированной информационной системы ПФР Рубен Энфиаджян, экс-глава департамента по осуществлению закупок ПФР Александр Руднев и экс-глава департамента организации госуслуг ПФР Евгений Турчак. В настоящий момент приговоры им суд еще не вынес.

Вместе с ними судят сотрудник ИТ-компании «Редсис» Дмитрия Радченко. Ему вменяется ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки организованной группой в особо крупном размере).

По данным следствия, в период с 2016 по 2019 гг. вышеперечисленные сотрудники Пенсионного фонда за победу «Техносерва» и «Редсис» в тендерах на закупку оборудования, разработку ПО и предоставление услуг ПФР на сумму более 18 млрд руб. получили взятки в совокупном размере свыше 190 млн руб. Взятки давали как владельцы ИТ-компаний Алексей Ананьев и Сергей Гордеев, так и Дмитрий Радченко, а также другие подчиненные им лица.

Компания «Редсис» помимо взяток, также вела подготовку техдокументации на поставку «железа» и оказание услуг, после чего передавала ее сотрудникам ПФР для размещения на площадках электронных аукционов, считает следствие.

Из всех перечисленных лиц свою вину признал только Константин Янкин, следует из судебных документов. При этом Алексей Ананьев и Сергей Гордеев скрылись от следствия и объявлены в розыск. Расследование в их отношении в настоящий момент проводятся. Сам же Ананьев, по версии следствия, является организатором упомянутой коррупционной схемы.

Бизнесмен в бегах

Алексей Ананьев с сентября 2019 г. по инициативе Следственного комитета находится в международном розыске. Его обвинили в особо крупной растрате по заявлению Промсвязьбанка. Решение о заочном аресте Алексея и его брата Дмитрия Ананьева, как сообщал CNews, принял Басманный суд Москвы.

Братьев Ананьевых обвиняют в нарушении ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата). «Следствием установлено, что братья Ананьевы растратили более 102 млрд руб., принадлежавшие Промсвязьбанку», — отмечал следователь по делу.