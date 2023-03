Российский «тамагочи для хакеров» массово конфискуют зарубежом

Жители Бразилии не могут получить заказанные Flipper Zero – российские «тамагочи для хакеров», небольшие устройства с многочисленными функциями, например, для открытия домофона или управления бытовой электроникой. Власти страны считают, что Flipper Zero будут использоваться в преступных целях, и конфискуют все отправления. Ранее схожая ситуация произошла в Германии – власти этой страны уничтожили несколько партий Flipper Zero более чем на $200 тыс. на фоне антироссийских санкций.

Бразилия против России

Власти Бразилии начали конфисковывать посылки с так называемыми «тамагочи для хакеров» - устройствами под названием Flipper Zero российских разработчиков, пишет Bleeping Computer. Вместо адресатов все отправления передаются в Агентство связи Бразилии (Anantel) по причине отсутствия у Flipper Zero сертификата бразильского департамента по радиочастотам.

Anantel опасается, что поступившие в страну Flipper Zero будут использоваться в неких преступных целях. Притом, по словам покупателей, власти со своей стороны всеми способами мешают разработчикам в получении необходимого сертификата. Они также утверждают, что в Anantel выступают против использования Flipper Zero на территории Бразилии.

Об уничтожении конфискованных устройств речи пока нет. Все гаджеты, не дошедшие до адресатов, перенаправлены на склад Anantel, и через некоторое время их вышлют отправителю. Кто оплатит пересылку, неизвестно.

Ничего не меняется

Мешать поставкам Flipper Zero бразильским потребителям Anantel стала давно – как минимум в начале 2023 г. Сообщения об этом в Сети появляются регулярно – например, еще в январе 2023 г. на портале Medium.com была опубликована инструкция по подаче заявление на получение индивидуального сертификата соответствия для конкретного экземпляра Flipper Zero и для конкретного пользователя.

Фото: Flipper Zero Flipper Zero пользуется огромным спросом во всем мире. И раньше власти других стран никак не мешали его продаже

Такой документ, в теории, позволит пользоваться Flipper Zero подателю заявления, но он не сможет продать или подарить его другому человеку на законных основаниях – чтобы не нажить неприятностей, покупатель тоже должен будет оформить персональный разрешительный документ.

Но, судя по обилию тем, например, на Reddit, эта схема едва ли является рабочей. Многие треды были созданы после появления этой инструкции. Пользователь Reddit под псевдонимом HiroshiSakamoto1 написал, что его заявка, направленная в Anantel, была отклонена.

Эксперты недоумевают

Решение властей Бразилии в общем и агентства Anantel, в частности, по поводу запрета использования в стране Flipper Zero встретило критику со стороны специалистов

Фонда электронных рубежей (Electronic Frontier Foundation, EFF). Сотрудники фонда подтвердили, что власти внесли Flipper Zero в список устройств, которые могут использоваться в преступных целях, что и вызвало проблемы с доставкой и оседание гаджетов на государственных складах.

Что именно подтолкнуло власти Бразилии к столь жесткому бойкоту Flipper Zero, на момент публикации материала установлено не было. В фонде полагают, что они всего лишь начитались статей в интернете, в котором это устройство преподносится как идеальный помощник хакера, позволяющий вскрывать автомобили, управлять светофорами и пр.

Германия не осталась в стороне

Это как минимум второй случай за последние три месяца, когда власти той или иной страны восстают против Flipper Zero. В середине декабря 2022 г. CNews освещал схожий случай в Германии, но тогда все дело было именно в антироссийских санкциях.

Германия, в отличие от Бразилии, приняла решение уничтожить все оказавшиеся в стране Flipper Zero на сумму около $200 тыс. Немецкая таможня заявила, что Германия в данном случае выступала «перевалочным пунктом» в новой антисанкционной логистической схеме «Почты России», что было недопустимо. Компенсировать утрату техники немцы не планировали.

Причем здесь Россия

Flipper Zero – это разработка россиянина Павла Жовнера, с которой он летом 2020 г. вышел на Kickstarter c целью собрать $60 тыс. на производство нескольких небольших партий. В результате всего за пару дней Жовнер собрал более $600 тыс., а за все время существования проекта на Kickstarter – свыше $4 млн.

Flipper Zero – это действительно аналог тамагочи. Внутри него живет виртуальный питомец – дельфин, который питается взломами. Ему по вкусу, например, открытие домофона без ключа и секретного кода. Чем активнее владелец пользуется устройством по назначению, тем сытнее «живет» виртуальный дельфин.

Flipper Zero имеет массу функций и может управлять бытовой техникой, устройствами умного дома и т. д. Внутри него есть радиомодуль на 433/868 МГц, ИК-порт, модули Bluetooth и RFID, анализатор радиосигналов, интерфейс GPIO и порт USB-С. Взаимодействие пользователя с устройством осуществляется при помощи кнопок управления и монохромного ЖК-экрана. Если наличие внутри виртуального питомца роднит Flipper Zero с тамагочи, то огромное количество аппаратных «фишек» делает из него ИТ-аналог мультитула – инструмента класса «все в одном».