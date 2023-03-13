Сменил руководителя венчурный фонд «Ростеха», директором которого интересовалась Генпрокуратура

Организация «Ростеха», созданная для венчурных инвестиций в ИТ, сменила руководство. Новым главой фонда предположительно стал топ-менеджер входящего в госкорпорацию технологического холдинга «Швабе».

Новый директор по инвестициям «Ростеха»

Как выяснил CNews, созданный «Ростехом» в начале 2018 г. венчурный фонд госкорпорации, «РТ — венчурные инвестиции», сменил руководителя. Вместо Игоря Косова главой организации в статусе временного генерального директора 14 февраля 2023 г. официально стал Сергей Алексеевич Дмитроченко. Информацию об этом можно найти в ЕГРЮЛ.

Сложивший с себя полномочия Косов известен тем, что в недолгий период своей карьеры на госслужбе с января 2010 г. по март 2011 г. он выступал в роли гендиректора ОАО «Особые экономические зоны» (ОЭЗ) — организации, курирующей развитие соответствующих экономических образований на территории нашей страны.

На момент публикации данного материала сведений о каких-либо новых назначениях Косова на руководящие посты в ЕГРЮЛ или СМИ не имелось.

Что касается пришедшего ему на смену Сергея Дмитроченко, то человек с таким именем как минимум до 17 февраля 2023 г. выступал заместителем гендиректора холдинга «Швабе» (входит в «Ростех») по развитию продаж, маркетингу и сервисной поддержке гражданской продукции.

Основными направлениями деятельности «Швабе» являются разработка и серийное производство оптических и лазерных систем и комплексов, оптических материалов и технологий, наукоемкой медицинской техники, систем аэрокосмического мониторинга и дистанционного зондирования Земли, приборов для научных исследований, энергосберегающей светотехники, наномеханики, а также другой высокотехнологичной продукции. Номенклатура продукции, выпускаемой на предприятиях холдинга, по заявлению организации, превышает 6,5 тыс. единиц.

В «Ростехе» и «Швабе» в течение шести дней не смогли подтвердить или опровергнуть CNews, что именно сотрудник холдинга возглавил венчурный фонд госкорпорации, а также пояснить, станет ли он совмещать два поста одновременно.

Игорь Косов как объект обвинений Генпрокуратуры

Как писал CNews в июле 2018 г., весьма недолгое пребывание Игоря Косова на посту гендиректора «Особых экономических зон» журнал «Компания» ранее объяснял состоявшейся накануне его увольнения проверкой, осуществленной в отношении организации контрольным управлением Администрации Президента. Ее результаты, впрочем, публичным достоянием не стали.

Однако уже после ухода Косова деятельность структуры была проверена Генпрокуратурой, поделившейся частью своих выводов в виде отдельного пресс-релиза в августе 2011 г. «Установлено, что бывший генеральный директор ОАО “ОЭЗ” Игорь Косов незадолго до своего увольнения издал восемь незаконных приказов о выплате премий, в том числе квартальных, размер которых превышал установленный положением об оплате труда и премировании работников общества, — говорилось в сообщении. — На основании этих приказов Косов необоснованно получил более 3,3 млн. руб.».

На основании этих выводов Генпрокуратура направила материалы проверки в следственные органы для решения вопроса о возбуждении в отношении Косова уголовного дела по ч. 1 ст. 201 уголовного кодекса России — злоупотребление полномочиями. Максимальное наказание, предусмотренное по этой статье, составляет четыре года лишения свободы. Выводы следственных органов по данному делу в публичное поле, опять же, не попали.

В судах общей юрисдикции Москвы уголовные дела в отношении Косова не рассматривались.

ОАО «ОЭЗ», впоследствии трансформировавшееся в АО «ОЭЗ» с 13 апреля 2021 г. находится в стадии ликвидации.

Трудовая биография Сергея Дмитроченко

По открытым данным, Сергей Дмитроченко родился в 1974 году в Никольском (Казахстан). В 1996 г. окончил Брянский государственный технический университет. Второе высшее образование получил в Российском университете дружбы народов по специальности «юриспруденция», после чего преподавал в этом вузе на кафедре земельного и экологического права.

До «Швабе» он работал в администрации поселения Краснопахорское (Москва), занимал должность замдиректора Медицинского научно-образовательного центра МГУ им. М. В. Ломоносова.

С 2019 по 2020 гг. занимал должность заместителя гендиректора по гражданской продукции НИИ «Полюс» им. М. Ф. Стельмаха (входит в «Швабе»).

Малозаметный венчурный фонд

Создание ростеховского фонда стало реализацией одной из идей президента России Владимира Путина о способах цифровизации российской экономики, которую он описал на Петербургском международном экономическом форуме в начале июня 2017 г.

«Я обращаюсь к руководству наших крупнейших компаний — "Ростеха", "Роскосмоса", ОАК, ОСК, "Росатома", других отечественных высокотехнологичных компаний — активно использовать открывающиеся возможности. Нужно создать у себя подразделения, которые будут предметно работать со стартапами и малыми инновационными компаниями, а также венчурные фонды, чтобы финансировать такие проекты», — сказал тогда глава государства.

О твердом намерении создать венчурный фонд «Ростех» сообщил в январе 2018 г. Регистрация юрлица АО «РТ — венчурные инвестиции» с Игорем Косовым в качестве гендиректора произошла 6 марта 2018 г. Уставный капитал фонда равняется 500 млн руб.

В госкорпорации тогда заверяли, что фонд будет заниматься инвестированием в перспективные высокотехнологичные направления, прежде всего в области ИТ и электроники. «Новые вопросы по пополнению инвестиционного капитала фонда будут решаться по мере вхождения “Ростеха” в проекты», — говорили в компании.

В августе 2019 г. представители «Ростеха» рассказали CNews, что на тот момент фондом была закрыта первая сделка. «Фонд инвестирует в проект в области оптических технологий, — сообщили они. — Параметры сделки носят конфиденциальный характер».

«На текущий момент капитал «РТ — венчурные инвестиции» составляет 500 млн руб., в перспективе может быть увеличен до 1 млрд руб., — пояснили тогда собеседники CNews. — Фонд взаимодействует со всеми основными институтами развития, включая “Сколково”, ФРИИ (Фонд развития интернет-инициатив; — прим. CNews), РВК (“Российская венчурная компания”; — прим. CNews), акселераторы крупнейших российских вузов. Отсмотрены порядка 100 заявок в самых разных сферах — это информационно-аналитические платформы, новые материалы, технологии и решения для различных отраслей, в том числе авиационной промышленности, вертолетостроителей, медицины и т. д. Примерно 5% из них являются привлекательными для инвестирования».

В ЕГРЮЛ какие-либо вхождения АО «РТ — венчурные инвестиции» в капитал каких-либо организаций отражения не нашли.

По данным «Контур.фокуса», оперирующего данными ФНС, по итогам 2022 г. выручка организации составила 156 тыс. руб. при чистом убытке в 3,5 млн руб. За отчетный период фонд израсходовал на оплату работы сотрудников 36,5 млн руб. По сведениям ФНС, в 2021 г. в организации работало пять человек.

По данным сайта госзакупок, в 2022 г. фонд в качестве компании с госучастием не заключил ни одного договора, хотя в предыдущие годы он привлекал подрядчиков на оказание услуг по сопровождению закупочной деятельности, предоставление связи и интернета, оказание услуг по сдаче в аренду нежилых помещений, оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию, оказание услуг по осуществлению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской отчетности и др.

Отсутствие сведений такого рода может свидетельствовать как о прекращении деловой активности, так и сокрытии информации на фоне западных санкций.