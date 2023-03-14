Apple бьет рекорд по увольнениям топ-менеджеров. Руководители бегут от стресса и сокращения зарплат. Замены им нет

Менее чем за год Apple потеряла 11 топ-менеджеров, и в ближайшее время их может стать еще больше. Кому-то удалось найти замену, кому-то нет. Причин несколько – кто-то устал ждать повышения, кому-то снизили зарплату, кто-то не выдержал стресса. Но были и те, кто сам испортил себе карьеру. Как бы то ни было, сейчас Apple рискует потерять еще много руководителей.

Массовый исход

Компания Apple столкнулась с уходом колоссального количества топ-менеджеров за последние девять месяцев, пишет Bloomberg. Она лишилась около 12 руководителей, и это рекорд для нее, по крайней мере за последние несколько лет.

Ушедшие из Apple руководители – это одни из самых важных фигур в компании, отвечающие за повседневную работу многих основных ее функций. Они курировали, например, промышленный дизайн, работу интернет-магазин Apple, информационные системы, контролировали усилия Apple в области облачных вычислений, следили за всеми аспектами разработки аппаратного и программного обеспечения и т. д.

В общей сложности с лета 2022 г. Apple лишилась 11 «топов». Это дает все основания полагать, что в «верхушке» компании началась текучка кадров. Например, как сообщал CNews, в сентябре 2022 г. Apple недосчиталась четырех глав подразделений, заменить которых на тот момент было некем.

Разумеется, был и приток новых руководителей. Apple наняла нового директора по персоналу, который сменил главу отдела розничной торговли Дейрде О'Брайена (Deirde O’Brien), и директора по информационным технологиям, который пришел на смену сразу двум топ-менеджерам – Мэри Демби (Mary Demby) и Дэвида Смоли (David Smoley).

Доходы Тима Кука тоже сократились, но о планах по уходу из Apple он пока не говорит

Но в большинстве случаев уходы заставляли Apple перераспределять обязанности или продвигать людей изнутри. Например, вице-президента по онлайн-торговле Анну Матиассон (Anna Matthiasson) сменила ее непосредственный подчиненный Карен Расмуссен (Karen Rasmussen). Обязанности Тони Блевинса (Tony Blevins), руководившего закупками, были переданы его коллеге Дэну Роскесу (Dan Rosckes) и его прямому подчиненному Дэвиду Тому (David Tom).

Хьюг Ассеман (Hugues Asseman), вице-президент по продажам, отвечавший за развивающиеся рынки, передал свои обязанности управляющему директору в Индии Ашишу Чоудхари (Ashish Chowdhary) и старшему директору Apple в Европе Хуану Кастелланосу (Juan Castellanos). Обязанности исполнительного директора по оборудованию Лауры Легрос (Laura Legros) были переадресованы ее коллеге Яннику Бертолусу (Yannick Bertolus), вице-президенту по целостности оборудования. Затем их вместе с повышением получил Том Мариеб (Tom Marieb).

Незаменимые есть

В перечисленных примерах у Apple всегда было, кого поставить на место покинувшего компанию руководителя, и всякий раз это были или его коллеги, или подчиненные. Но в случае с Эвансом Хэнки (Evans Hankey), готовящимся уйти с поста главы отдела промышленного дизайна компании, Apple не смогла найти замену. Вместо этого теперь команда дизайнеров подчиняются главному операционному директору Apple Джеффу Уильямсу (Jeff Williams). Не смогла Apple заменить и своего директора по конфиденциальности.

Большинство уволившихся «топов» были ветеранами Apple, людьми, проработавшими в компании более 15 лет. Но на примере вице-президента по дизайну Apple потеряла топ-менеджера в самом расцвете его карьеры, который однажды потенциально мог бы достичь более высокого уровня в иерархии руководства компании.

По словам источников Bloomberg. В Apple сейчас работает немало вице-президентов, которые трудятся во благо компании десятилетиями. Они могут уйти в отставку в ближайшие несколько лет.

Самая верхушка Apple находится в аналогичной ситуации. 10 из 12 главных людей в компании одного возраста, и половина из них присоединилась к компании еще до 2000 г. Например, разница в возрасте между генеральным директором Тимом Куком (Tim Cook) и его наиболее вероятным преемником, операционным директором Джеффом Уильямсом, составляет всего лишь около двух лет.

Скрепы заскрипели

Некоторые ветераны Apple если и не уходят, то снимают с себя часть обязанностей. Так, теперь уже бывший директор по маркетингу Фил Шиллер (Phil Schiller) переходит на меньшую должность в Apple Fellow, где займется App Store и различными медиа-проектами. Дэн Риччио (Dan Riccio) со своей стороны сбрасывает почти все обязанности по разработке аппаратного обеспечения – он оставит за собой лишь управление командой разработчиков гарнитур смешанной реальности.

Нижние чины тоже могли созреть для текучести кадров. Люди в Apple считают, что некоторые руководители на уровне директора и старшего директора (два уровня управления непосредственно ниже вице-президента) также рассматривают возможность ухода в отставку в недалеком будущем.

Раньше Apple теряла не более двух руководителей в год, как было, например, в 2021 г., когда глава отдела по разработке автомобиля переметнулся в Ford. Что именно побуждает топ-менеджеров оставлять работу в этой компании в прошлом, остается загадкой, но эксперты Bloomberg не сомневаются, все это – лишь начало, и что в скором будущем Apple потеряет еще немало «топов», притом в кратчайшие сроки.

Многие из тех, кто променял Apple на другое место работы, отдали компании не один десяток лет своей жизни. Другими словами, компания лишается весьма ценных кадров, которые обладают, по меньшей мере, обширным опытом работы и знанием «внутренней кухни» если не всей компании в целом, то как минимум вверенного ему отдела или подразделения.

Деньги и стресс – корень всех бед

Темпы увольнения руководителей, которые взяла Apple, могут быть частично связаны с растущим бременем ответственности, возлагаемой на менеджеров, в дополнение к другим факторам.

В некоторых случаях вице-президенты Apple считались кандидатами на замену старшего вице-президента. Такое повышение в Apple может сопровождаться четырех- или пятикратным увеличением заработной платы. Но вице-президентам, вероятно, никогда не давали ясности относительно того, может ли это произойти и когда. Видимо, кто-то просто устал ждать.

Плюс к этому, сама внутренняя структура Apple является источником стресса. Компания организована функционально, что означает, что все команды вносят свой вклад во все ее крупные продукты. Например, вице-президент по разработке аппаратного обеспечения будет помогать контролировать разработку программной составляющей iPhone, Apple Watch, iPad, Mac и AirPods.

Такая организация имела смысл на заре существования Apple, но в итоге привела к увеличению задержек в разработке продуктов, слишком тонкому распределению ресурсов и дополнительной инженерной сложности.

Еще одна важная причина, по которой люди увольняются с работы с любой работы, а не только из Apple – это деньги. Акции Apple упали почти на 30% в 2022 г. после трех лет значительного роста. Финансовое благополучие топ-менеджеров компании сильно зависит от этого. Например, в случае с вице-президентами Apple акции могут составлять более половины зарплаты.

На этом фоне пострадал и сам Тим Кук. В начале марта 2023 г. акционеры Apple утвердили новый пакет его заработной платы, который включал сокращение примерно на 40%. Более 80% дохода Кука в 2023 г. будет приходиться на акции, 75% из которых будут связаны с результатами деятельности компании.

Некоторые виноваты сами

Пока они топ-менеджеры увольняются, не выдержав напряжения, не желая ждать повышения или мириться с сокращением зарплаты, другие сами ставят крест на своей карьере. Так случилось с упомянутым вице-президентом Apple по закупкам Тони Блевинсом, который был с позором уволен из компании.

Как сообщал CNews, Блевинс стал героем TikTok, рассказав в видеоролике, что заработал свое состояние тем, что «ласкает большегрудых женщин» и «играет в гольф». Это была всего лишь шутка, но его собственные подчиненные ее не оценили и подали жалобу. После внутреннего расследования Блевинс был вынужден уйти из компании, в которой работал с 2000 г.