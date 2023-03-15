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Крупный дистрибьютор требует миллиард у сбежавшей из России HPE

Отечественный дистрибьютор «Марвел» подал иск более чем на 1 млрд руб. к российскому юрлицу HPE. Это один из крупнейших российских исков к американской корпорации. Общая сумма требований к сбежавшей из России компании уже перевалила за 3 млрд руб.

Иск на миллиард

Один из крупнейших дистрибьюторов компьютерной техники, электроники и ПО в России «Марвел-дистрибуция» (ООО «Марвел КТ») подал иск на 1,1 млрд руб. к ООО «Хьюлетт паккард энтерпрайз» (российское юрлицо Hewlett Packard Enterprise, HPE). Напомним, в июне 2022 г. американская корпорация сообщила о том, что сворачивает свою деятельность в России.

В нашу страну HPE поставляла серверное оборудование, системы хранения данных, специализированное ПО и пр.

Запись об иске появилась в картотеке арбитражных дел 13 марта 2023 г. Исковые документы в публичном доступе не представлены. CNews ожидает ответа на вопрос о причинах иска от представителей «Марвел-дистрибуции». Отметим, «Марвел-дистрибуция» занимает второе место в рейтинге «CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 2021».

Это далеко не первый иск к российскому представительству HPE и не самый крупный. В частности, 30 ноября 2022 г. «О-си-эс-центр» подал иск к «Хьюлетт паккард энтерпрайз» на сумму 1,4 млрд руб.

Выигрышное дело

В декабре 2022 г. CNews писал о том, как HPE в России проиграла по иску на 557,6 млн руб. загадочной ИТ-компании с заблокированным контактным телефоном и миллиардной выручкой — «Имкотрейд».

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Фото: hpe-russia
«Марвел-КТ» подал иск на 1,1 млрд руб. к HPE

Практика CNews по мониторингу судебных разбирательств российских организаций с юрлицами ушедших в 2022 г. из нашей страны ИТ-брендов позволяет предположить, что «Имкотрейд» и «Хьюлетт паккард энтерпрайз» связывали долгосрочные коммерческие отношения, в которых истец заранее оплатил те или иные сервисные услуги HPE (например, по техподдержке ее «железа»).

После начала специальной военной операции (с конца февраля 2022 г.) и по настоящее время общая сумма всех исков, поданных к «Хьюлетт паккард энтерпрайз», перевалила за 3 млрд руб.

В дело идут коллекторы

Среди судебных разбирательств с российским представительством HPE CNews встречал и весьма необычные дела. Таким стал иск ИТ-интегратора «Смарт текнолоджис» (главный совладельц группы «Аквариус»).

Российское представительство американской компании HPE задолжало «Смарт текнолоджис» 34,8 млн руб., из-за чего компания и обратилась в суд. По итогам разбирательства иск был удовлетворен в полном объеме.

Задолженность касалась заключенного 2 декабря 2020 г. между сторонами договору, в соответствии с которым вендор обязался оказывать техническое обслуживание своего оборудования у заказчика, получив за это предоплату.

Как следует из документов московского арбитража, протокольным определением суда от 7 сентября 2022 г. была произведена процессуальная замена истца с ООО «Смарт текнолоджис» на ООО «Про фактор». Анализ открытых данных показывает, что правопреемник истца предоставляет услуги по взысканию долгов, то есть в общепринятой терминологии является коллектором.

Кристина Холупова

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