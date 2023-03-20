Cloudflare предлагает всем своим клиентам «постквантовое шифрование» бесплатно

Одна из крупнейших сетей доставки контента предлагает всем постквантовое шифрование бесплатно, отмечая, что некоторые компании хотят взимать за это неоправданно большие деньги.

Всем за счет заведения

Компания Cloudflare, inc., оператор одной из крупнейших в мире сетей доставки контента, объявила, что предлагает всем своим клиентам постквантовую криптографию для защиты своих данных, причем абсолютно бесплатно.

Под постквантовой криптографией понимается шифрование, с которым не смогут справиться квантовые компьютеры. На сегодняшний день существуют серьезные опасения, что как только такие машины станут реальностью, наиболее распространенные криптографические алгоритмы окажутся слишком слабыми, чтобы устоять против их вычислительной мощи.

В мае 2022 г. президент США Джо Байден (Joe Biden) подписал национальный меморандум безопасности, обязывающий правительственные агентства и призывающий частный сектор подготовиться к появлению квантовых компьютеров, которые позволят взламывать шифрование в будущем.

Квантовых компьютеров, которые реально способны вскрыть сегодняшние шифры, пока не существует. Разработки в этой области до сих пор находятся на ранних стадиях. Однако, как утверждают в Cloudflare, бизнес испытывает серьезные опасения, что такие компьютеры могут появиться в любой момент. И уже возникли компании, которые пытаются нажиться на этих страха и предлагают (за бешеные деньги) защититься.

Фундаментальное право и отправная точка

«Мы в Cloudflare считаем, что приватность должна быть одним из фундаментальных прав человека, и что постквантовая безопасность должна стать новым базовым параметром для интернета, а не статьей навязанных гигантских расходов для бизнеса. Поэтому сегодня мы обещаем помочь и бизнесу, и некоммерческим компаниям, и пользователям вооружиться самой передовой криптографией, и не взимать за это никаких денег», — говорится в заявлении Cloudflare.

«Это очень ценный подарок Всемирной сети, — говорит Алексей Водясов, технический директор компании SEQ. — Хотя проверить, насколько постквантовая криптография устоит против реальных квантовых компьютеров, можно будет только после того, как те появятся на рынке. Сейчас это все область скорее чистой теории, чем практики.

Cloudflare с 2018 г. содействует разработке постквантовых стандартов шифрования. В 2022 г. возможность оценить их смогли ограниченное количество бета-тестеров. Компания утверждает, что более 99% вебсайтов в Сети, которые уже поддерживают постквантовую криптографию, — это клиенты Cloudflare, и что с 2019 г. она защитила более 1 млрд HTTP-запросов.