Производители банковских карт требуют полмиллиарда у единственного российского завода по выпуску их чипов

Отечественные производители банковских карт через суд требуют от зеленоградского завода по производству чипов «Микрон» более полумиллиарда рублей. Одна из компаний пытается вернуть предоплату по договору. По мнению эксперта на радиоэлектронном рынке, «Микрон» не в состоянии обеспечить рынок необходимым количеством чипов.

Иски к «Микрону»

Как выяснил CNews, российские производители банковских карт требуют от отечественного производителя чипов, компании «Микрон» более полумиллиарда рублей.

В марте 2023 г. иски к главному чипмейкеру страны подали сразу два производителя. Первой, 9 марта в суд обратилась компания «Алиот» с иском на 312 млн руб. Менее чем через неделю, 14 марта справедливости в суде пошла добиваться компания «Орен-карт», которая требует 268,8 млн руб. Таким образом, совокупная сумма исков к «Микрону» составляет 580,8 млн руб.

Данные обоих исков есть в картотеке арбитражных судов. Обе компании, обратившиеся в суд, занимаются производством банковских карт. «Микрон» же — единственный в России производитель чипов для них.



Истцы, как и представители производителя чипов, к моменту выхода материала ответить на вопросы CNews о причинах иска не смогли.

Возможные причины

Как следует из публичного судебного документа, «Орен-карт» пытается взыскать с «Микрона» предварительную оплату по договору без уточнения деталей. Суд уже принял иск к производству, заседание назначено на 5 апреля 2023 г. Производитель пластиковых карт также потребовал принять обеспечительные меры «в виде запрета на денежные средства или иное имущество» на сумму иска, а также запрета на регистрационные действия в отношении имущества ответчика. Суд отказал в принятии этих мер.

Производители банковских карт подали к «Микрону» иски на 580 млн рублей

Публичных документов по иску «Алиота» к «Микрону» в картотеке арбитражных судов пока нет. Комментируя иск «Алиота» в разговоре с CNews, глава ассоциации «Консорциума отечественных разработчиков систем хранения данных» Олег Изумрудов предположил, что «в связи с резко возросшим внутренним спросом "Микрон" не может обеспечить всех и сразу продукцией в полном объеме». При этом эксперт отметил, что о размещении на зеленоградском заводе можно было бы начать заботиться еще с 2014 г., чтобы постепенно переходить на отечественные микросхемы.

По его словам, Минпромторг совместно с отраслевыми ассоциациями неоднократно предупреждали о возможности возникновения подобной ситуации и о необходимости импортозамещения. «Мы так же предупреждали о том, что отечественные предприятия не смогут резко, без подготовки нарастить выпуск требуемой продукции, и необходим последовательный перевод заказов на отечественные предприятия, пока есть такая возможность», — отметил он.

Однако эти предостережения вызвали только «яростное сопротивление заказчиков», что в итоге привело к неготовности отрасли резко нарастить выпуск требуемой продукции, добавляет Изумрудов.

Кто производит карты в России

Чипы для карт у единственного их отечественного производителя «Микрона» закупают, например, Сбербанк и «Почта банк». «Алиот», подавшая иск к «Микрону», занимается производством банковских карт с логотипами платежных систем Visa, Mastercard, JCB, UnionPay и «Мир». По данным «Коммерсанта», «Алиот», приобретает иностранные микросхемы и корпусирует их в пластик на своих мощностях. «Орен-карт» в свою очередь занимается производством и персонализацией Visa и MasterCard. Отметим, международные платежные системы Visa и Mastercard с марта 2022 г. полностью остановили работу в России.

В марте 2022 г. «Коммерсант» писал, что до конца 2022 г. банкам может потребоваться 120 млн заготовок для выпуска карт, тогда как «Микрон» может выпустить только около 20 млн чипов для них. Эксперты сообщили тогда изданию, что основная проблема обеспечения клиентов банковскими картами заключается в дефиците чипов, большая часть из которых закупались за рубежом.

Месяц назад, в феврале 2023 г., АНО «Телекоммуникационные технологии», в числе учредителей которой «Элемент» (в него входит «Микрон»), предложила ввести пошлины на ввоз в страну китайских банковских и SIM-карт. Представители АНО опасаются захвата российского рынка производителями из Китая. Это обусловлено тем, что китайские чипы гораздо дешевле. По заверению ассоциации, российские производители способны удовлетворить потребности финансовых организаций и операторов связи в картах.

Деятельность и показатели «Микрона»

История «Микрона» берет начало в 1959 г., когда был основан Воронежский завод полупроводниковых приборов, отмечается на сайте завода. Сейчас он носит название ЗАО «ВЗПП-Микрон» и входит в группу «Микрон» наряду с АО «Микрон» (Москва), АО «Светлана-полупроводники» (Санкт-Петербург), сборочным цехом в Шэньчжэне (Китай) и рядом торговых представительств в Китае и на Тайване.

Представитель «НИИ молекулярной электроники» (НИИМЭ) после публикации материала сообщил CNews, что «Микрон» был образован 1 февраля 1967 г. приказом министра электронной промышленности СССР Александра Шокина при НИИМЭ как «опытный завод».

В настоящее время группа «Микрон» входит в компанию «Элемент», объединившую микроэлектронные предприятия госкорпорации «Ростех» (вместе с входящим в нее холдингом «Росэлектроника» и «РТИ микроэлектроника»).

«Микрон» — единственный в России контрактный вендор полупроводников, способный выпускать чипы по топологии 180–90 нм. На предприятии также освоен выпуск чипов по топологии 65 нм, но лишь для штучных партий — инженерных образцов. Массовое же производство налажено только для топологии 90 нм, что по современным меркам — «прошлый век» (впрочем, как и 65 нм).

В апреле 2022 г. CNews писал, что «Микрон» впервые за 12 лет показал чистую прибыль в размере 258 млн руб. Предыдущие 11 лет принесли ему убытков более чем на 19 млрд руб. Тогда же стало известно и о планах «Микрона» по двукратному увеличению объемов выпускаемых кремниевых пластин, чтобы победить дефицит отечественных полупроводников в России. Для этого завод был намерен закупить подержанное производственное оборудование. В сентябре 2022 г. стало известно о планах Правительства выделить заводу 7 млрд руб. на «масштабирование производства».