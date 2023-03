Российский рынок онлайн-игр в коме. Падение достигает 80%

Российский рынок онлайн-игр, в 2021 г. приближавшийся к 100 млрд руб., в 2022 г. упадет на 80%. Причиной такого провала стала практически полная зависимость рынка от западных продуктов и технологий. Однако благодаря принимаемым государством и крупными игроками мерам рынок может восстановиться за два-три года.

Провал российского рынка онлайн-игр

Российский рынок онлайн-игр по итогам 2022 г. потеряет около 80% своего объема. Такой прогноз сделала старший аналитик РАЭК (Российская ассоциация электронных коммуникаций) Мария Сайкина в ходе конференции «Э+ игры».

По итогам 2021 г. российский рынок онлайн-игр составлял 99 млрд руб., при этом в период с 2013 г. он рос примерно на 10% в год. Драйверами рынка были рост онлайн-потребления, мобильные игры, внутриигровые платежи и рост интереса к киберспорту. Россия входила в топ-6 стран в мире по объему платежей внутри игровых приложений.

Причины провала рынка в 2022 г. известны: санкции, уход из России крупнейших игроков, отключения россиян от международных игровых площадок (в частности, Steam), уход из России российских разработчиков, имеющих сильное международное присутствие (Nexters, My.games и т.д.), релокация специалистов из России в другие страны и т.д. По объемам внутриигровых приложений Россия уже не войдет даже в топ-20 стран в мире.

Российский рынок онлайн-игр, который в 2021 г. приближался к 100 млрд руб., по итогам 2022 г. упадет на 80%

Произошедшее стало следствием зависимости российского игрового рынка от западных стран. 90% поставщиков контента были зарубежные. Российские разработчики также использует зарубежные инструменты - движки (например, Unreal), графическое ПО и т.д. Российские игры продвигались через зарубежные платформы (в частности, Steam), трансляции велись также через зарубежные платформы (например, Twitch), мобильные приложение продавались через зарубежные магазины приложений (App Store, Google Play).

Впрочем, эксперт отмечает, что в реальности объем потребления игрового контента в России просел менее драматично. Просто пользователи ушли в «серую» зону, найдя обходные пути для работы с любимыми зарубежными платформами (Steam, Twitch и т.д.) и играми.

Как возрождается российский игровой рынок

Мария Сайкина отмечает и положительные моменты. В частности, холдинг VK перезапустил игровой сервис VK Play и объявил об инвестициях в создание собственного игрового движка. Также VK запустил собственный магазин приложений для платформы Android – RuStore. Кроме того, запускаются образовательные программы в области разработки игр и киберспорта, также наметились подвижки в вопросах вывода российских игр на китайский рынок. В перспективе российский рынок онлайн-игр может восстановиться в течение двух-трех лет.

Глава АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко добавляет, что российские разработчики компьютерных игр испытывают проблемы с получением финансирования и юридической помощи, также наблюдается отсутствие системного подхода к российским разработчикам. Еще один фактор – неопределенный статус самих компьютерных игр в России. Одни исследования говорят о стимулировании психического расстройства у молодежи, другие – о том, что наоборот, игры помогают молодежи развиваться.

Плуготаренко отмечает и положительные моменты. Так, в декабре 2022 г. по поручению вице-премьера Дмитрия Чернышенко была создана рабочая группа при АНО «Цифровая экономика» по развитию игровой индустрии, а Институт развития интернета (ИРИ) пообещал распределить в ходе конкурсов 1 млрд руб. на поддержке разработчиков игр.

Игровой движок от VK

Упомянутый проект кроссплатформенного игрового движка от VK включен в дорожную карту «Новое общесистемное программное обеспечение», подготовленной VK, подготовленной «Ростелекомом», 1С, VK И «Лабораторией Касперского» по соглашению с Правительством. Дорожная карта была утверждена правительственной комиссией по цифровому развитию, использованию ИТ для улучшения качества условий предпринимательской деятельности.

Игровой движок будет представлять из себя платформу для разработки видеоигр и мультимедийного контента на основе открытого исходного кода, являющуюся отечественной аббревиатурой зарубежным движкам Unity и Unreal Engine. Инвестиции в разработку проекта составят 1,17 млрд руб. Бета-версия продукта будет доступна в 2024 г., максимально возможный уровень технологической готовности (УГТ) 9 будет достигнут к 2030 г.

Платформа будет включать в себя: ключевые компоненты, необходимые для сборки Core механик продуктов (Level Editor, Script Editor, UI Editor, Sequence Editor, FX Editor, Audio Editor); поддержку визуального представления скриптов (Flow-scripts); редактор для создания искусственного интеллекта Behavior Tree Editor and HTN Planner; редактор уровней для создания больших миров (Level Streaming, Level Layers and Sublevels, Procedural tools); рендер, оптимизированный под все текущие актуальные платформы; качественно доработанный рендер (HDR Support, Real-Time Ray Tracing, Virtual Texturing); продвинутый звуковой движок и редактор (Audio Modulation and Mixing, Audio Spatialization, Sound Attenuation). Также продукт будет включать в себя дополнительные редакторы и инструментарий: Static Mesh Editor, Linter (Asset Checker), Profiler (все платформы) и Advanced Animation Network Editor.

Кроме того, игровой движок будет включать в себя дополнительный функционал для облегченной интеграции с провайдерами данных их неигровых индустрий, техническую документацию для разработки приложений в B2B сегменте и авто-оптимизатор ассетов под мобильные платформы. Продукт обеспечит интеграцию библиотеки MGVC, портирование на игровые приставки Playstation 5 и Xbox Services X и на мобильные платформы iOS и Android.